«Сандерленд» – «Бернли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 16:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Сандерленд» – «Бернли», который состоится 2 февраля 2026 года.

«Сандерленд»

Хорошая первая половина сезона «Сандерленда» постепенно смазывается неудачными выступлениями в последние пару месяцев. Не так давно команда шла в зоне еврокубков, а сейчас располагается на 11 месте с 33 баллами и от пятого места отстает на семь пунктов. Немного улучшить положение «коты» попробуют в домашней игре с аутсайдером «Бернли», что может вывести коллектив на чистое восьмое место.

24 января «Сандерленд» проиграл на выезде «Вест Хэму» (1:3), а 17 января обыграл на своем поле «Кристал Пэлас» (2:1).

«Бернли»

«Бернли» совсем не впечатляет в нынешнем сезоне и закономерно идет на предпоследнем месте. Команда набрала 15 баллов и уже на 11 пунктов отстает от безопасного 17 места. Если у коллектива и есть шансы изменить ситуацию, то это нужно начинать делать в ближайших турах, ведь в заключительных матчах борьба станет еще сложнее и добывать баллы будет трудно.

24 января «Бернли» не отдал баллы «Тоттенхэму» (2:2), а 17 числа смог увезти ничью с выезда в игре с «Ливерпулем» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Сандерленд» – 1.8

Ничья – 3.45

Победит «Бернли» – 4.9

Статистика

Три из четырех последних матчей «Бернли» завершились ничейным результатом

«Сандерленд» не проигрывает на своем поле уже 13 матчей подряд в основное время

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Сандерленда», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что хозяева смогут на своем стадионе переиграть аутсайдера, учитывая домашнюю статистику «котов».