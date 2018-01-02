Наби Кейта не присоединится к «Ливерпулю» раньше июля

Генеральный директор «РБ Лейпциг» Оливер Минцаф опроверг слухи о том, что полузащитник Наби Кейта желает покинуть немецкий клуб в январе, чтобы присоединиться к «Ливерпулю»:

«Ни Наби, ни его агент не подавали запросов на зимний трансфер. Существует контракт, Кейта станет игроком „Ливерпуля“ с 1 июля.

Я не беспокоюсь. Ожидаю, что 2018 год наша команда начнет мощно, сосредоточенно, проявляя характер. Вот что делает нас сильными. Мы хотим многого достичь, вернуться в Европу и еще раз сыграть в Лиге чемпионов».