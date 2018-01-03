Допустив осечку в минувшем туре АПЛ, «Ман Сити» вновь одержал убедительную победу

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» не испытал особых проблем с «Уотфордом».
Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»
«Манчестер Сити» – «Уотфорд» – 3:1 (2:0)
Голы: Стерлинг 1, Кабаселе 13 (автогол), Агуэро 63 — Грей 82
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз (Данило 67), Делф, Фернандиньо (Туре 71), Д. Сильва, Де Брюйне (Б. Силва 79), Стерлинг, Сане, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Ваге, Кабаселе, Зегелар, Дюкуре, Уотсон (Перейра 61), Каррильо, Капу (Клеверли 61), Ришарлисон (Синклэйр 82), Грей.
Главный тренер: Марку Силва.
Предупреждения: Д. Сильва 24, Перейра 83.
Судья: Ли Мэйсон.
Напомним, что в прошлом туре «горожане» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и прервали свою рекордную победную серию.
Ты вот хочешь время вперёд немного прогнать, а я уже хочу что-то из прошлого вернуть - не торопись, каждый момент времени ценен. А работа, деньги и всё прочее будет обязательно.
Ты вот хочешь время вперёд немного прогнать, а я уже хочу что-то из прошлого вернуть - не торопись, каждый момент времени ценен. А работа, деньги и всё прочее будет обязательно.
Это ключевое.
Это ключевое.
а где почитать можно, повыхватывать? или это в вашем оффтопе?
а где почитать можно, повыхватывать? или это в вашем оффтопе?
З.Ы я не удивлен! это же буряты....
З.Ы я не удивлен! это же буряты....