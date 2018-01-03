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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
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Допустив осечку в минувшем туре АПЛ, «Ман Сити» вновь одержал убедительную победу

сегодня, 00:52
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» не испытал особых проблем с «Уотфордом».

Манчестер, стадион «Этихад Стэдиум»

«Манчестер Сити» – «Уотфорд» – 3:1 (2:0)
Голы: Стерлинг 1, Кабаселе 13 (автогол), Агуэро 63  — Грей 82

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Стоунз (Данило 67), Делф, Фернандиньо (Туре 71), Д. Сильва, Де Брюйне (Б. Силва 79), Стерлинг, Сане, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Уотфорд»: Гомес, Янмат, Ваге, Кабаселе, Зегелар, Дюкуре, Уотсон (Перейра 61), Каррильо, Капу (Клеверли 61), Ришарлисон (Синклэйр 82), Грей.
Главный тренер: Марку Силва.

Предупреждения: Д. Сильва 24, Перейра 83.

Судья: Ли Мэйсон.

Напомним, что в прошлом туре «горожане» сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и прервали свою рекордную победную серию.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:47
Все было решено еще в первом тайме! Да к тому же автогол надломил психологически шершней и было понятно, что они не смогут отыграть у нынешнего Манчестер Сити два мяча. Короче, легкой выдалась прогулка для подопечных Гвардиолы! Но вся борьба за титул еще впереди, безусловно)
Foxes
Foxes
сегодня в 04:17
Сити уже Чемпион.
бебето_71
бебето_71 ответил 3 к 1
сегодня в 03:50
3 к 1:
Один покупает комплектующие к компьютеру, собирает его и продаёт, постепенно на выручку увеличивая количество продаж. Другой в гараже мебель собирает, постепенно покупая оборудование, упрощающее работу. Третий ремонт квартир делает, попутно и пластиковые окна монтируя. Так все и развиваются, начинают все с ноля. Главное желание и целеустремлённость. Не парься, если что-то не получается, но всегда ищи варианты улучшить свою жизнь. А кто ищет, тот находит.
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 03:21
    МС с победой!
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 02:48
    Видимо Ман Сити уже будет трудно остановить хотя Уотфорд не плохо смотрелся.
    Viduka
    Viduka ответил Igo0rek
    сегодня в 02:11
    Igo0rek:
    Отличная игра, за исключением пару моментов. Стремительно идём к чемпионству.
    Да вы уже чемпионы. Нужно сильно постараться, чтобы растерять имеющийся запас.
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 01:59
    Отличная игра, за исключением пару моментов. Стремительно идём к чемпионству.
    3 к 1
    3 к 1 ответил David Villa7
    сегодня в 01:54
    David Villa7:
    Спасибо Юр большое за совет! Со многими людьми общаюсь, во многом хвалят за амбициозность,коммуникабельнлсть и эрудированость, а я переживаю что нету еще достойной работы, хочу очень быть финаносовонезависим)
    Один покупает комплектующие к компьютеру, собирает его и продаёт, постепенно на выручку увеличивая количество продаж. Другой в гараже мебель собирает, постепенно покупая оборудование, упрощающее работу. Третий ремонт квартир делает, попутно и пластиковые окна монтируя. Так все и развиваются, начинают все с ноля. Главное желание и целеустремлённость. Не парься, если что-то не получается, но всегда ищи варианты улучшить свою жизнь. А кто ищет, тот находит.
    David Villa7
    David Villa7 ответил 3 к 1
    сегодня в 01:49
    3 к 1:
    Ну, это дело наживное. Не заморачивайся, по началу всем трудно, волшебной палочки пока не изобретено. Если голова толковая, что я думаю имеется, то всё будет. Ты вот хочешь время вперёд немного прогнать, а я уже хочу что-то из прошлого вернуть - не торопись, каждый момент времени ценен. А работа, деньги и всё прочее будет обязательно.
    Спасибо Юр большое за совет! Со многими людьми общаюсь, во многом хвалят за амбициозность,коммуникабельнлсть и эрудированость, а я переживаю что нету еще достойной работы, хочу очень быть финаносовонезависим)
    3 к 1
    3 к 1 ответил David Villa7
    сегодня в 01:44
    David Villa7:
    Тоже хочу работу, чтобы жить в достатке и футбол смотреть) тебе очень повезло наверное) а то только институт закончил. 2 высших образования и пока на мелких шабашках стреляю
    Ну, это дело наживное. Не заморачивайся, по началу всем трудно, волшебной палочки пока не изобретено. Если голова толковая, что я думаю имеется, то всё будет.
    Ты вот хочешь время вперёд немного прогнать, а я уже хочу что-то из прошлого вернуть - не торопись, каждый момент времени ценен. А работа, деньги и всё прочее будет обязательно.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 01:36
    ЮраНастя тоже подарила и дарит нам сказку каждый день...Даже когда нас тут нет. Сити и Барса рулят безоговорочно...Ждем Каталонского финала ЛЧ.
    David Villa7
    David Villa7 ответил 3 к 1
    сегодня в 01:36
    3 к 1:
    От телевизора отлучён, от инета тоже (по работе в инете много бываю, но тут же праздники). Зато с друзьями новый год нужно встретить, с семьёй тоже, с родителями, с частью родственников. В общем, тяжёлое это время - новогодние праздники. Работа начнётся, пересмотрю всё, что пропустил))
    Тоже хочу работу, чтобы жить в достатке и футбол смотреть) тебе очень повезло наверное) а то только институт закончил. 2 высших образования и пока на мелких шабашках стреляю
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    сегодня в 01:34
    Я думаю трикодин безработный п..здабол.
    Это ключевое.
    juchok
    juchok ответил Klose_Miro
    сегодня в 01:34
    Klose_Miro:
    Да, на оффтопе.
    ну передай Санчо, что мне жаль! футбольные терки пусть здесь будут на сайте, а если горе у пацана такое, то пусть у него все будет ништяк и этих воришек найдут!
    David Villa7
    David Villa7 ответил juchok
    сегодня в 01:33
    juchok:
    ну теперь понятно!
    Тут люди есть хорошие, игорек и Артём. Часто с ними обсуждаем, да желочи еще не много. Только фанаты М.Ю которые говорят мешок и думают что Сити потратили 2млрд. Хотя сами за 5 лет выкинули на 35 млн больше чем МС)
    Klose_Miro
    Klose_Miro ответил juchok
    сегодня в 01:32
    juchok:
    я просто глоров не люблю и жпл, и не важно Санек ты или не Санек! понимэ? а где почитать можно, повыхватывать? или это в вашем оффтопе?
    Да, на оффтопе.
    3 к 1
    3 к 1 ответил Иоаким Ковалёв
    сегодня в 01:32
    20-ть тыс в день - это фигня. В Англии можно 20-ть миллионов в неделю получать за полуторачасовое сидение на лавочке.
    3 к 1
    3 к 1 ответил David Villa7
    сегодня в 01:31
    David Villa7:
    Ты на отдыхе или просто с семьей, а то странно)
    От телевизора отлучён, от инета тоже (по работе в инете много бываю, но тут же праздники). Зато с друзьями новый год нужно встретить, с семьёй тоже, с родителями, с частью родственников. В общем, тяжёлое это время - новогодние праздники. Работа начнётся, пересмотрю всё, что пропустил))
    juchok
    juchok ответил Klose_Miro
    сегодня в 01:31
    Klose_Miro:
    Правда, по приколу тебя приплели к теме, ты же на Санька стрелки наводишь))
    я просто глоров не люблю и жпл, и не важно Санек ты или не Санек! понимэ?

    а где почитать можно, повыхватывать? или это в вашем оффтопе?
    Скрипица
    Скрипица ответил David Villa7
    сегодня в 01:29
    Апсни например не школьник,ему 37 лет вроде,он отличный собеседник)
    Klose_Miro
    Klose_Miro ответил juchok
    сегодня в 01:29
    juchok:
    ну у у меня как бэ алиби! а так ты серьезно говоришь? обокрали? че вынесли? телек, микроволновку? З.Ы я не удивлен! это же буряты....
    Правда, по приколу тебя приплели к теме, ты же на Санька стрелки наводишь))
    juchok
    juchok ответил David Villa7
    сегодня в 01:28
    David Villa7:
    Сипотичная команда Сити, но фанатам не могу называться. Любитель хорошего футбола Пепа. За Барсу всегда с 2006 года строго. В последнее время не сижу на ветках новостей Барсы особо, потому что сплошной хейт. А я хочу обсуждать футбол а не наезды школьников
    ну теперь понятно!
    David Villa7
    David Villa7 ответил 3 к 1
    сегодня в 01:28
    3 к 1:
    Ни одной, дружище. Я ещё дня два не буду смотреть, потом начну втягиваться. Хотя, вот Арсенал с Челси может гляну, если получится.
    Ты на отдыхе или просто с семьей, а то странно)
    David Villa7
    David Villa7 ответил juchok
    сегодня в 01:25
    juchok:
    я понимаю,можно следить, я, например, 2 матча смотрел параллельно- ТТХ и Сити! прост ты так написал" едем дальше,всех с победой", что как бэ наталкивает на мысль,что ты притапливаешь за Сити и Барсу, как и Санчо Панса за Реал и МЮ! вывод я сделал из твоего поста
    Сипотичная команда Сити, но фанатам не могу называться. Любитель хорошего футбола Пепа. За Барсу всегда с 2006 года строго. В последнее время не сижу на ветках новостей Барсы особо, потому что сплошной хейт. А я хочу обсуждать футбол а не наезды школьников
    Фернандо Алонсо
    Фернандо Алонсо ответил 3 к 1
    сегодня в 01:25
    3 к 1:
    В принципе, понять некоторых болельщиков Барселоны можно, когда они симпатизируют Сити. Всё-таки Гвардиола подарил им некую сказку и они, даже сами того не ведая, стали его персональными болельщиками. Но единственное, что именно симпатизировать. Топить за Сити, как это делают некоторые фанаты Барселоны - это и правда глорсвом попахивает уже. По счастью, таких немного.
    согласен. мне тоже нравится игра сити. но кроме как нескольких игр в апл я их нигде и не поддерживаю и не смотрю. и то из за Пепа.
    Скрипица
    Скрипица
    сегодня в 01:24
    Мальвина триводном вылез
    juchok
    juchok ответил Klose_Miro
    сегодня в 01:24
    Klose_Miro:
    Жучек, тут у Санчо дачу обнесли, на тебя люди думают, ты под подозрением, заяву собираемся коллегиальную писать.
    ну у у меня как бэ алиби! а так ты серьезно говоришь? обокрали? че вынесли? телек, микроволновку?

    З.Ы я не удивлен! это же буряты....
    David Villa7
    David Villa7 ответил Viduka
    сегодня в 01:23
    Viduka:
    Как давно? Со времен Кинкладзе или с момента прихода Гвардиолы?
    На самом деле давно, когда Тевез еще писал табличку : покойся с миром Ферги) лет 5 я слежу за Сити в АПЛ именно подробно. Слежу с точки зрения проекта. Эдакий футбольный менеджер в реальном мире. Интресно было как себя покажет Сити с Гвардиолой и вот мечты в жизни
    juchok
    juchok ответил David Villa7
    сегодня в 01:21
    David Villa7:
    Я вообще не знаю кто там тебе нужен, можешь делать что хочешь, я не слежу за фанатами других команд. Если ты не заметил я с первого тура этого сезона смотрел все игры Сити в АПЛ
    я понимаю,можно следить, я, например, 2 матча смотрел параллельно- ТТХ и Сити! прост ты так написал" едем дальше,всех с победой", что как бэ наталкивает на мысль,что ты притапливаешь за Сити и Барсу, как и Санчо Панса за Реал и МЮ! вывод я сделал из твоего поста
    3 к 1
    3 к 1 ответил juchok
    сегодня в 01:21
    juchok:
    когда то он был адекватным, ну или близко к этому, кроме шуток! он просто персофан Шевы, как и я!
    В принципе, понять некоторых болельщиков Барселоны можно, когда они симпатизируют Сити. Всё-таки Гвардиола подарил им некую сказку и они, даже сами того не ведая, стали его персональными болельщиками. Но единственное, что именно симпатизировать. Топить за Сити, как это делают некоторые фанаты Барселоны - это и правда глорсвом попахивает уже. По счастью, таких немного.
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