Экс-спортдир «Спартака» Амарал сообщил, что получал предложения из России

сегодня, 14:58

Экс-спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал высказался о возможном продолжении карьеры в России.

На протяжении 10 месяцев я был в процессе выборов в качестве спортивного директора с возможным президентом «Бенфики». К сожалению, мой кандидат занял второе место. После этого я взял некоторую паузу, чтобы провести время с семьёй. Сейчас я начну разговаривать с клубами. У меня уже были предложения из России, Европы, Южной Америки. Пока что не принял ни одно из предложений. Более того, уже отказал нескольким клубам, потому что нужно все взвесить, нужен правильный тайминг.

Португальский специалист работал в российском клубе с января по ноябрь 2024 года.

STVA 1
сегодня в 15:28
Как говорится даёшь иностранщину)))
bp9r7z6r7dvq
сегодня в 15:18
В основном это были предложения выпить. Ну и пойти подальше с чуть меньшей частотой
Bad Listener
сегодня в 15:09, ред.
Противоречивая личность, с одной стороны привел Станковича паразитировать на деньгах бензоколонки, с другой стороны после ухода сказал мудрую вещь про весь это лукойловский менеджмент - невозможно работать без чёткой вертикали власти и ответственности и что ушёл из-за того что на решения в клубе часто влияли непонятные третьи лица. Хотя сказать неудобную правду уже после того как ушёл и получил всю зарплату много яиц не надо. Интересно говорил ли он это на совещаниях с руководством когда ещё числится сотрудником или спокойно сосал из кормушки и помалкивал, а причину ухода придумал уже постфактум?
lazzioll
сегодня в 15:02
какие-то говорящие фамилии прям
