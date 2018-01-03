Давид Сильва сообщил, что его ребенок родился недоношенным и борется сейчас за жизнь

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва в своем Твиттере написал, что его ребенок родился недоношенным и сейчас борется за жизнь.

«Хочу поблагодарить вас за любовь и хорошие пожелания, которые я получал в последнее время. Особенно благодарю своих партнёров по команде, тренера и всех в клубе за понимание.

Хочу поделиться новостью о том, что у меня родился сын Матео. Он родился недоношенным и каждый день борется за свою жизнь с помощью врачей».



Ранее сообщалось, что Давид Сильва покинул расположение «Манчестер Сити» по личным причинам.