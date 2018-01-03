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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.6 3 2.85
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12.5 6.3 1.21
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.75 3.32 5.5
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Булыкин: «Слова Гинера о „Локомотиве“ - ерунда»

вчера, 21:29

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который ранее предложил провести анализ, сколько в этом чемпионате 11-метровых ударил «Локомотив» и сколько «железнодорожники» сыграли «11 на 10».

«Ерунда это все. Любой может быть на первом месте по времени игры в большинстве и количеству пробитых пенальти. Тем более в этом сезоне наша команда навязывает свою волю соперникам, вынуждает их ошибаться. Вспоминая матчи „Локо“, могу сказать: все решения были по делу.

К слову, я бы обратил внимание на то, как футболисты и тренеры ЦСКА общаются с судьями и бегают на скамейки других команд. И в данном случае, полагаю, есть запас желтых и красных карточек для игроков ЦСКА. Помню, как мы играли против армейцев в этом сезоне. Ганчаренко побежал на другую скамейку, а Овчинников потом бушевал в подтрибунном помещении. Все это эмоции. Когда тренеры армейцев посмотрели повторы, то вопросов не возникло».

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Все комментарии
Goal2
Goal2 ответил морозз
сегодня в 07:18
морозз:
Ситуация в корне поменялась и ЦСКА может пропустить ЛЧ в следующем году, игра команды вызывает нарекания даже со стороны своих болельщиков! Слова Гинера, это ничто иное как агония...Ленорыч видит что команда скатывается в середину таблицы и без хорошей селекционной работы не сможет расчитывать на ЛЧ. Отсюда и эти нервные слова и поступки, хотя и во многом он прав!
    Mяyчeло
    Mяyчeло ответил морозз
    сегодня в 07:18
    морозз:
    Ситуация в корне поменялась и ЦСКА может пропустить ЛЧ в следующем году, игра команды вызывает нарекания даже со стороны своих болельщиков! Слова Гинера, это ничто иное как агония...Ленорыч видит что команда скатывается в середину таблицы и без хорошей селекционной работы не сможет расчитывать на ЛЧ. Отсюда и эти нервные слова и поступки, хотя и во многом он прав!
    в составе пенсионеры и Васин, зеленая молодёжь уровня фнл и Верблюд в нападении. обыгрывают мертвую бенфику с пенальти и без шансов летят Спартаку в три мяча. а ведь перспективы более чем туманны, там и отставка Гинера маячит, и вторая половина таблицы!) но на этом наплевать. главное что Спартак Ливерпулю проиграл!)
    морозз
    морозз
    сегодня в 07:10
    Ситуация в корне поменялась и ЦСКА может пропустить ЛЧ в следующем году, игра команды вызывает нарекания даже со стороны своих болельщиков! Слова Гинера, это ничто иное как агония...Ленорыч видит что команда скатывается в середину таблицы и без хорошей селекционной работы не сможет расчитывать на ЛЧ. Отсюда и эти нервные слова и поступки, хотя и во многом он прав!
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 07:08
    Санчо Панса
    Сегодня 06:23
    А тебя это задело за живое, Дмитрий? Не вступай в споры с человеком, который намного старше и умнее тебя! Гинер знает что говорит и его высказывания далеко не безосновательны.

    Обойдётся как-нибудь Булыга без твоих тупых бурятских советов
    Goal2
    Goal2
    сегодня в 07:03
    у гинера совсем крыша потекла читаю его пмц и просто не то что хренею а балдею ахахахахахаха
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela ответил cska.78
    сегодня в 06:44
    cska.78:
    После юбилея Симоняна Леня хороший стал? :)
    А тебе, 78овке на лыжах, до этого какое дело?
    Одно слово румын
    Одно слово румын
    сегодня в 06:37
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      сегодня в 06:23
      А тебя это задело за живое, Дмитрий? Не вступай в споры с человеком, который намного старше и умнее тебя! Гинер знает что говорит и его высказывания далеко не безосновательны.
      Aliks
      Aliks
      сегодня в 05:52
      Всем очевидно,что тянут всегда голубых и зебр. Но им последнее время даже это не помогает,вот и скулят.
      Роберто Манчини
      Роберто Манчини
      сегодня в 05:32
        ПивнойПровoд
        ПивнойПровoд ответил Остапчук 67
        сегодня в 04:23
        Остапчук 67:
        О судействе любой может говорить, но только не Гинер.
        Федун что ли ?)))
        амурец
        амурец ответил Великолепный
        сегодня в 04:12
        Великолепный:
        Слова Булыкина ерунда!
        а вроде слова Гинера бред
        Red-green-Hooligans
        Red-green-Hooligans
        сегодня в 03:56
        Так ведь всего два пенальти вроде как били, а то что за Фернандешем и Фарфаном защитники не успевают так это не наши проблемы))
        mangoх12
        mangoх12
        сегодня в 03:56
        Самое интресное, что не локошники взолнованы а хряки повылазили , ну а как же ведь в прошлом году они были под таким же крылом у Будогосского))
        амурец
        амурец
        сегодня в 03:55
        кто бы говорил то про 11 метровые
        mangoх12
        mangoх12 ответил GooSe25
        сегодня в 03:50
        GooSe25:
        Ахахах, этому жиду, не первый год работающему с судьями, ещё хватает наглости говорить о судействе в сторону кого либо .. тем более Локомотива..)
        "работающему с судьями Жиду" - это ты верно сказал про Геруса ахаха
        d_fincher
        d_fincher
        сегодня в 02:44
        Уж кто бы говорил. Помню как во дин из недавних сезонов ЦСКА пробил 4 пенальти в пяти стартовых турах. И ничего. Продолжают втирать, что они чемпионы того года.
        Шишанутый
        Шишанутый
        сегодня в 02:35
        Локомотив это росийтская Барселона.
        RussianHorse
        RussianHorse
        сегодня в 02:11
        Это единственное логичное объяснение, как команда, проигравшая цыганам идёт на первом месте в этом продажном чемпионате. Гинер красавец, как всегда все по полкам.
        RussianHorse
        RussianHorse ответил kust07
        сегодня в 02:09
        kust07:
        Гинер отмазки гонит.Локомотив достаточно неплохую игру показывает,первое место по праву занимает.
        «Крутую» игру они с молдаванами показывали.
        GooSe25
        GooSe25
        сегодня в 01:42
        Ахахах, этому жиду, не первый год работающему с судьями, ещё хватает наглости говорить о судействе в сторону кого либо .. тем более Локомотива..)
        kust07
        kust07
        сегодня в 01:38
        Гинер отмазки гонит.Локомотив достаточно неплохую игру показывает,первое место по праву занимает.
        kastites
        kastites
        сегодня в 01:12
        Гинер - вор ,подлец и негодяй
        MIKITA463295
        MIKITA463295
        сегодня в 01:07
        Раньше говорили что Карпин везде заговор ищет,а теперь вот и Гинер туда же...
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        сегодня в 00:52
        О судействе любой может говорить, но только не Гинер.
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил PITER_1
        сегодня в 00:44
        PITER_1:
        в принципе высказывания стоят друг друга, честной игры в ЧР давно уже нет, тащут морковных за уши то одних то других
        И не говори, а на матче открытия баклан арены - аж 3 красных дали, зато довольные лица питерских чинуш, эх, наслаждение.
        ЦСКА Самый титулованный
        ЦСКА Самый титулованный
        сегодня в 00:44
        Собаки лают - караван идет.
        PITER_1
        PITER_1
        сегодня в 00:41
        в принципе высказывания стоят друг друга, честной игры в ЧР давно уже нет, тащут морковных за уши то одних то других
        FanParovoz
        FanParovoz
        сегодня в 00:40
          Дмитрий Аександров
          Дмитрий Аександров
          сегодня в 00:35
          И тут лошади отличились.
          Гинер понимает, что у цска началось агония, потому и нервничает.
          Если считает себя серьезным человеком, такие данные нужно проверять.
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