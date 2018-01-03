Булыкин: «Слова Гинера о „Локомотиве“ - ерунда»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который ранее предложил провести анализ, сколько в этом чемпионате 11-метровых ударил «Локомотив» и сколько «железнодорожники» сыграли «11 на 10».

«Ерунда это все. Любой может быть на первом месте по времени игры в большинстве и количеству пробитых пенальти. Тем более в этом сезоне наша команда навязывает свою волю соперникам, вынуждает их ошибаться. Вспоминая матчи „Локо“, могу сказать: все решения были по делу.

К слову, я бы обратил внимание на то, как футболисты и тренеры ЦСКА общаются с судьями и бегают на скамейки других команд. И в данном случае, полагаю, есть запас желтых и красных карточек для игроков ЦСКА. Помню, как мы играли против армейцев в этом сезоне. Ганчаренко побежал на другую скамейку, а Овчинников потом бушевал в подтрибунном помещении. Все это эмоции. Когда тренеры армейцев посмотрели повторы, то вопросов не возникло».