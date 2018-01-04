«Торино» претендует на полузащитника «Милана»

Как утверждают итальянские СМИ, «Торино» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Милана» Мануэля Локателли.



Несмотря на отставку главного тренера туринского клуба Синиши Михайловича, руководство «Торино» ищет возможности для усиления состава. Утверждается, что «быки» заинтересованы в приобретении 19-летнего хавбека «Милана». Однако «россонери» вряд ли захотят расставаться с молодым и талантливым игроком просто так. Предполагается, что обе стороны устроит сделка на правах аренды. Ожидается, что Локателли перейдет в «Торино» в этом месяце.