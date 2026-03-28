Кисляк назвал главную причину игрового спада ЦСКА после зимней паузы

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк подвел итоги выступления армейцев после возобновления сезона.
Связан ли психологический накал с обсуждением нашего возможного чемпионства во время зимней паузы? Это один из факторов, все раньше времени начали вешать на нас золотые медали, а потом через две игры переобулись резко. Но так бывает, это не главная причина, скорее, одна из. Основная — в нас самих, видимо, мы недостаточно хорошо играли. Каждый игрок пашет на поле, думаю, это видно. Мы выкладываемся на полную и играем до конца. Если говорить за себя, то, думаю, мог сделать больше для побед. Но уже, наверное, не нужно рассуждать о прошлом.
На данный момент после 22-го тура РПЛ «красно-синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице. Имея в активе 39 очков, команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.
ужасающая низкая реализация голевых моментов. Есть над чем работать тренерам.
ужасающая низкая реализация голевых моментов. Есть над чем работать тренерам.