Кисляк назвал главную причину игрового спада ЦСКА после зимней паузы

Полузащитник московского ЦСКА подвел итоги выступления армейцев после возобновления сезона.

Связан ли психологический накал с обсуждением нашего возможного чемпионства во время зимней паузы? Это один из факторов, все раньше времени начали вешать на нас золотые медали, а потом через две игры переобулись резко. Но так бывает, это не главная причина, скорее, одна из. Основная — в нас самих, видимо, мы недостаточно хорошо играли. Каждый игрок пашет на поле, думаю, это видно. Мы выкладываемся на полную и играем до конца. Если говорить за себя, то, думаю, мог сделать больше для побед. Но уже, наверное, не нужно рассуждать о прошлом.