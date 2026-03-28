Кисляк назвал главную причину игрового спада ЦСКА после зимней паузы

сегодня, 16:09

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк подвел итоги выступления армейцев после возобновления сезона.

Связан ли психологический накал с обсуждением нашего возможного чемпионства во время зимней паузы? Это один из факторов, все раньше времени начали вешать на нас золотые медали, а потом через две игры переобулись резко. Но так бывает, это не главная причина, скорее, одна из. Основная — в нас самих, видимо, мы недостаточно хорошо играли. Каждый игрок пашет на поле, думаю, это видно. Мы выкладываемся на полную и играем до конца. Если говорить за себя, то, думаю, мог сделать больше для побед. Но уже, наверное, не нужно рассуждать о прошлом.

На данный момент после 22-го тура РПЛ «красно-синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице. Имея в активе 39 очков, команда отстает от лидирующего «Краснодара» на 10 баллов.

Все новости
Губерниев раскритиковал слова Карпина о неуступчивости сборной Никарагуа
Сегодня, 15:20
Колосков: «Проблемы нашей сборной в том, что на поле нет команды»
Сегодня, 14:14
Тюкавин: «В матче с Никарагуа была лёгкая недооценка соперника»
Сегодня, 10:52
Карпин считает, что в отборах будет хватать сборных уровня Никарагуа
Сегодня, 00:13
Овчинников рассказал о принципах, которым следует при назначении в клуб
Вчера, 17:31
Литвинов рассказал, о чём мечтает в качестве игрока сборной России
Вчера, 15:42
t2jcmnng7djf
сегодня в 17:58, ред.
Чем больше у Кисляка стал работать рот, тем хуже стали функционировать ноги. Факт !
CCCP1922
сегодня в 17:43
Кисляк фактически сказал, что в ЦСКА собраны психологически неустойчивые игроки и руководство клуба оказалось неготовым вовремя отреагировать на это. Сейчас ситуацию уже не исправить, нужно проанализировать её. Результаты анализа использовать при планировании работы. Кстати подобное происходит практически во всех командах. На лесть игроки реагируют, как серые грызуны на звуки дудочки Гамельнского крысолова...
Байкал-38
сегодня в 17:21
все раньше времени начали вешать на нас золотые медали
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1424649/kislyak-matvey-cska 28.03.2026

А все это кто? Кроме армейцев так никто и не думал!


а потом через две игры переобулись резко.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1424649/kislyak-matvey-cska 28.03.2026

А психоз был на лицо, особенно проявился в конце матча с Балтикой.
Игрок ЦСКА вместо того, что бы взять мяч у мальчика, который был рядом, стал толкать тренера Балтики. Челестини с пеной во рту, стал как бешенный конь скакать, прорываясь в техническую зону Балтики.

Нервишки надо лечить, а не заранее себе золотые медали вешать.
agcw7hcr4z98
сегодня в 17:08
Согласен с Кислячком. Причина в самих игроках, а если точнее: в нём и Баринове.
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:04
Согласен, психологический фактор имел место, к тому же была низкая самоотдача и
ужасающая низкая реализация голевых моментов. Есть над чем работать тренерам.
25процентный клоун
сегодня в 16:45
    particular
    сегодня в 16:29, ред.
    Играть - это одно, пахать - это другое... Постылую работу сложно материализовать в игровой результат... Разве что, случайно...
