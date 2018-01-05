Снейдер ведёт переговоры с катарским клубом

Полузащитник «Ниццы» Уэсли Снейдер может продолжить карьеру не в США, как ожидалось, а на Ближнем Востоке.
По информации источника, 33-летний голландец ведет переговоры с катарским клубом, название которого не разглашается. Стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам.
Напомним, что французы готовы отпустить Снейдера в другой клуб бесплатно.
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