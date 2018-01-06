Хавбек «Шахтера»: «Гвардиола скоро мне позвонит»

Бразильский полузащитник «Шахтера» Фред обрадовался, узнав, что им интересуется «Манчестер Сити» и лично Хосеп Гвардиола:

«Гвардиола — отличный тренер, а „Манчестер Сити“ — замечательная команда, как и сам город. Конечно, мне еще предстоит многому учиться. Мне был приятен интерес этой команды, особенно в канун Рождества. Теперь нужно продолжать делать свою работу в „Шахтере“, чтобы все хорошо сложилось.

Премьер-Лига — самый обсуждаемый чемпионат в мире. Этот турнир хорошо мне подойдет. Мне бы хотелось поиграть в Англии под руководством одного из величайших тренеров. Это мечта.

Телефонный звонок от Гвардиолы? Еще не получил, но жду. Он скоро мне позвонит (смеется)».