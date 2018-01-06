Луганская «Заря» должна усилиться бывшим нападающим «Манчестер Сити»

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов сообщил, что клуб ожидает приезда бывшего нападающего «Манчестер Сити» Давида Фопала.

«Фопала пока не приезжал, у него были на это личные, семейные причины. Но мы все еще ждем его», — сказал Рафаилов.

20-летний Фопала является воспитанником «Ланса», однако успел поиграть в молодежной системе «Манчестер Сити» (U-21 и U-23), а также сдавался в аренду «Бреде» и «Честерфилду».

Также в активе нападающего 2 матча за сборную Франции (U-18). В данный момент игрок находится в статусе свободного агента.

Ранее «Заря» подписала бывшего игрока «Локо» и ЦСКА Гаэля Ондуа.