«Лацио» разгромил СПАЛ, Иммобиле оформил покер

В матче 20-го тура Серии А победу «Лацио» над СПАЛом своим покером принес нападающий Чиро Иммобиле.
Феррара, стадион «Паоло Мацца».
СПАЛ - «Лацио» - 2:5 (2:4)
Голы: Антенуччи 8 (пен), 31 — Луис Альберто 5, Иммобиле 19, 26, 41, 51.
СПАЛ: Гомис, Викари, Фелипе, Маттиелло (Бонаццоли 85), Саламон (Риццо 46), Скьяттарелла, Ладзари, Грасси, Вивиани (Коста 73), Антенуччи, Палоски.
Главный тренер: Леонардо Семпличи.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду (Луис Фелипе 58), Лукаку, Уоллес, Луис Альберто, Пароло, Лейва (Лулич 76), Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон 58), Баста, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Маттиелло 40, Раду 53, Милинкович-Савич 54, Луис Фелипе 71, Викари 75.
Судья: Паоло Тальвенто.
В другом матче тура «Фиорентина» и «Интер» поделили очки (1:1).
Победа легкая, но пенальти в ворота Лацио очередная липа. Иммобиле теперь спокойно, без эмоций разобрался с Тальявенто и его СПАЛ-ом.
Победа легкая, но пенальти в ворота Лацио очередная липа. Иммобиле теперь спокойно, без эмоций разобрался с Тальявенто и его СПАЛ-ом.