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18:15 90’ Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
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17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
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«Лацио» разгромил СПАЛ, Иммобиле оформил покер

сегодня, 18:53
СПАЛЛоготип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)2 : 5Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В матче 20-го тура Серии А победу «Лацио» над СПАЛом своим покером принес нападающий Чиро Иммобиле.

Феррара, стадион «Паоло Мацца».

СПАЛ - «Лацио» - 2:5 (2:4)
Голы: Антенуччи 8 (пен), 31Луис Альберто 5, Иммобиле 19, 26, 41, 51.

СПАЛ: Гомис, Викари, Фелипе, Маттиелло (Бонаццоли 85), Саламон (Риццо 46), Скьяттарелла, Ладзари, Грасси, Вивиани (Коста 73), Антенуччи, Палоски.
Главный тренер: Леонардо Семпличи.

«Лацио»: Стракоша, де Врей, Раду (Луис Фелипе 58), Лукаку, Уоллес, Луис Альберто, Пароло, Лейва (Лулич 76), Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон 58), Баста, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Маттиелло 40, Раду 53, Милинкович-Савич 54, Луис Фелипе 71, Викари 75.

Судья: Паоло Тальвенто.

В другом матче тура «Фиорентина» и «Интер» поделили очки (1:1).

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 20:03
С разгромной и заслуженной победой, римские орлы! Две команды абсолютно разного уровня и потенциала. Иммобиле просто шикарен и результативен в этом сезоне! Молодца, Чиро) Удачи на будущее, бьянкочелести!
cannongun
cannongun ответил Klose_Miro
сегодня в 19:57
Klose_Miro:
Неудачный футбольный уик-энд для Зен-Аки, в начале Интер не смог победить, а затем и последнее чем он гордился, лидерство Икарди в гонке бомбардиров сошло на нет. Победа легкая, но пенальти в ворота Лацио очередная липа. Иммобиле теперь спокойно, без эмоций разобрался с Тальявенто и его СПАЛ-ом.
Интер все равно отличная тима)
cannongun
cannongun
сегодня в 19:56
лациале, кто у вас сейчас самый топовый игрок?
и куда подевалась ваша рыжая Лелька? ребенка родила и всё, семейные заботы?
cannongun
cannongun
сегодня в 19:55
с победой братва!
Горбатого могила исправит
Горбатого могила исправит
сегодня в 19:21
    Zen-Aku
    Zen-Aku ответил Klose_Miro
    сегодня в 19:15
    Klose_Miro:
    Неудачный футбольный уик-энд для Зен-Аки, в начале Интер не смог победить, а затем и последнее чем он гордился, лидерство Икарди в гонке бомбардиров сошло на нет. Победа легкая, но пенальти в ворота Лацио очередная липа. Иммобиле теперь спокойно, без эмоций разобрался с Тальявенто и его СПАЛ-ом.
      Непотопляемый Князь
      Непотопляемый Князь ответил Klose_Miro
      сегодня в 19:03
      Klose_Miro:
      Неудачный футбольный уик-энд для Зен-Аки, в начале Интер не смог победить, а затем и последнее чем он гордился, лидерство Икарди в гонке бомбардиров сошло на нет. Победа легкая, но пенальти в ворота Лацио очередная липа. Иммобиле теперь спокойно, без эмоций разобрался с Тальявенто и его СПАЛ-ом.
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь
        сегодня в 18:59
          Klose_Miro
          Klose_Miro
          сегодня в 18:58
          Неудачный футбольный уик-энд для Зен-Аки, в начале Интер не смог победить, а затем и последнее чем он гордился, лидерство Икарди в гонке бомбардиров сошло на нет.
          Победа легкая, но пенальти в ворота Лацио очередная липа. Иммобиле теперь спокойно, без эмоций разобрался с Тальявенто и его СПАЛ-ом.
          Lazio-Kiev
          Lazio-Kiev
          сегодня в 18:58
          Лучше б один голешник на Интер отложил, а седня и хет-трика бы хватило!)
          Strikers188
          Strikers188
          сегодня в 18:57
          Красавцы Лацио!
          Самая зрелищная команда Италии!
          вoлгoдoн
          вoлгoдoн
          сегодня в 18:57
          "Деиммобилизация" однако)
          cska.78
          cska.78
          сегодня в 18:56
          За 32 минуты покер :)
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