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Президент «Кальяри»: «Я не понял, почему судья не использовал VAR в двух моментах»

07 января 2018, 09:40
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини остался недоволен судейством в матче 20-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:1).

В игре было два довольно спорных момента. Сначала Мехди Бенатиа ударил локтем в голову игрока «Кальяри» Леонардо Паволетти, когда Федерико Бернардески забивал свой гол. Через несколько мгновений уже сам Бернардески, как показалось, сыграл рукой в своей штрафной, но арбитр встречи Джанпаоло Кальварезе на оба эти эпизода никак не отреагировал.

«Я так и не понял, почему судьи не просмотрели эти моменты на повторе. Если люди хотят сражаться честно, это одно, но если кому-то нужна лига, где всё время выигрывают топ-клубы, то так и скажите. 

Это невероятно, что арбитр не прибегнул к системе VAR. Просто невероятно. У Бернардески уже была желтая карточка, так что его наверняка бы удалили за игру рукой. Мы были бы удовлетворены, если бы рефери хотя бы глянул этот момент в повторе. Я хочу, чтобы Кальварезе объяснил мне, как работает эта система».

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Перевод с fourfourtwo.com
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RMUKMU
RMUKMU
07 января 2018 в 20:18
Не может Ювентус избавиться от вредной, но полезной привычки.
MIKITA463295
MIKITA463295
07 января 2018 в 10:48
Я же говорил эта система еще немало дров наломает,нет я непротив видеоповторов я только за,но нужны четкие правила,коих нет,за что когда где,а то однажды видел как отменили гол иза небольшого фола почти в центре поля,это уму непостижимо так почти все голы можно отменять,а пока этих правил небудет так и будет бардак,я вообще за то чтобы давать право тренерам решать смотреть повтор или нет но только с ограничением в 2 раза за матч ,и тренеры сами бы решали к какому эпизоду применять видеоповтор и судьи сняли бы с себя часть нагрузки которая у них она и так большая,во многих видах спорта давно используют этот подход ...
En Sabah Nur
En Sabah Nur
07 января 2018 в 09:44, ред.
ювка не может судья поможет)
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