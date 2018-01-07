Коутиньо: «Наконец-то моя мечта сбылась»

Полузащитник Филиппе Коутиньо прокомментировал свой переход в «Барселону».

«Привет, болельщики „Барселоны“. Наконец-то моя мечта сбылась. Надеюсь увидеть всех вас здесь завтра», - сказал Коутиньо в своем видеообращении в твиттере.

Напомним, что в понедельник, 8 января, состоится официальная презентация Коутиньо в качестве игрока «Барселоны».