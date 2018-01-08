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Булатов: «Полноценная единица в обороне „Спартака“ – лишь Джикия, линия требует усиления»

сегодня, 00:43

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов порассуждал о необходимом усилении для «красно-белых»:

«Центральный защитник „Спартаку“, конечно, не помешает. Особенно вспоминая игры на серьезном уровне – с „Севильей“ на выезде, с „Ливерпулем“. Полноценная единица в обороне – только Джикия. В паре с Георгием и Таски, и Боккетти играют все-таки нестабильно. А Сердар к тому же может покинуть команду.

Крайний полузащитник или игрок на позицию под нападающим, возможно, „Спартаку“ нужен. В атаке есть хорошая связка Луис Адриано – Зе Луиш, но когда кто-то из них отсутствует, возникает пробел. И все же главным образом усиления требует центр обороны. И, учитывая, что не подошел Петкович, позиция правого защитника. Для усиления скамейки.

Стоит ли отпустить Промеса в зимнее трансферное окно? Если поступит хорошее предложение, можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге чемпионов „Спартак“ уже не играет. Все зависит от суммы, которую предлагают за Квинси. Если она устроит „Спартак“, тянуть до лета смысла, мне кажется, нет».

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Все комментарии
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
сегодня в 07:07
не будет усиления более чем уверен. с такими переговорщиками как Измайлов и Гераскин, будем дальше продолжать смотреть на потуги Комбарова и глушакова
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:53
Это просто очевидно! Вот и посмотрим кого приобретет народная команда в зимнее трансферное окно. Понятно, что хорошие футболисты врядли пойдут в Спартак)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 01:48
"Поклонники" клуба, который деградирует галопирующими темпами, находятся везде.
Кроме тех мест, где нужно реально болеть за своих парней и оказывать им поддержку.
cska.78
cska.78 ответил fcspartak
сегодня в 01:27
fcspartak:
Вам не рассказывали что отборочные игры не идут в зачёт ЛЧ?) странно) 7 и Бразилия на домашнем ЧМ получала в полуфинале, 1-18 давно перебить, отдыхай, любитель кукаловых)
    fcspartak
    fcspartak ответил cska.78
    сегодня в 01:24
    cska.78:
    Игорь тут при чем? Хоть 0:0 бы осталось, хоть 0:1 стало, все равно ЦСКА на ноль в этом матче сыграл :) Главное за ваши 1:18 и 0:7 никто не переживает, позорьтесь дальше :)
      blitz
      blitz ответил kust07
      сегодня в 01:23
      kust07:
      Отпусти Промеса Спартак скатится к месту 6-7
      На свое законное 6-7 место
      kust07
      kust07
      сегодня в 01:22
      Отпусти Промеса Спартак скатится к месту 6-7
      blitz
      blitz ответил cska.78
      сегодня в 01:22
      cska.78:
      Игорь тут при чем? Хоть 0:0 бы осталось, хоть 0:1 стало, все равно ЦСКА на ноль в этом матче сыграл :) Главное за ваши 1:18 и 0:7 никто не переживает, позорьтесь дальше :)
      За одну игру Селихов 0:7 отхватил, такого себе да же Акинфеев не позволял
      blitz
      blitz
      сегодня в 01:18
      гимнасткам не помешает новый тренер
      cska.78
      cska.78 ответил fcspartak
      сегодня в 01:18
      fcspartak:
      Человек переживал за рекорд ихаря
        fcspartak
        fcspartak ответил cska.78
        сегодня в 01:16
        cska.78:
        Этот усилит, всего за 10 лямов :) https://www.youtube.com/watch?v=sydHK2xuG34
        Человек переживал за рекорд ихаря
        fcspartak
        fcspartak ответил 311
        сегодня в 00:54
        311:
        Скорее полноценный ноль. Ноль Спартакович Семь!)
        Ноль это количество трансферов у цска
        cska.78
        cska.78
        сегодня в 00:54
        Этот усилит, всего за 10 лямов :)
        starche
        starche
        сегодня в 00:49
        Одевай портки и .........................на поле!
        311
        311
        сегодня в 00:45
        Скорее полноценный ноль. Ноль Спартакович Семь!)
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