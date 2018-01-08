Булатов: «Полноценная единица в обороне „Спартака“ – лишь Джикия, линия требует усиления»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов порассуждал о необходимом усилении для «красно-белых»:

«Центральный защитник „Спартаку“, конечно, не помешает. Особенно вспоминая игры на серьезном уровне – с „Севильей“ на выезде, с „Ливерпулем“. Полноценная единица в обороне – только Джикия. В паре с Георгием и Таски, и Боккетти играют все-таки нестабильно. А Сердар к тому же может покинуть команду.

Крайний полузащитник или игрок на позицию под нападающим, возможно, „Спартаку“ нужен. В атаке есть хорошая связка Луис Адриано – Зе Луиш, но когда кто-то из них отсутствует, возникает пробел. И все же главным образом усиления требует центр обороны. И, учитывая, что не подошел Петкович, позиция правого защитника. Для усиления скамейки.

Стоит ли отпустить Промеса в зимнее трансферное окно? Если поступит хорошее предложение, можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге чемпионов „Спартак“ уже не играет. Все зависит от суммы, которую предлагают за Квинси. Если она устроит „Спартак“, тянуть до лета смысла, мне кажется, нет».