Булатов: «Полноценная единица в обороне „Спартака“ – лишь Джикия, линия требует усиления»

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов порассуждал о необходимом усилении для «красно-белых»:
«Центральный защитник „Спартаку“, конечно, не помешает. Особенно вспоминая игры на серьезном уровне – с „Севильей“ на выезде, с „Ливерпулем“. Полноценная единица в обороне – только Джикия. В паре с Георгием и Таски, и Боккетти играют все-таки нестабильно. А Сердар к тому же может покинуть команду.
Крайний полузащитник или игрок на позицию под нападающим, возможно, „Спартаку“ нужен. В атаке есть хорошая связка Луис Адриано – Зе Луиш, но когда кто-то из них отсутствует, возникает пробел. И все же главным образом усиления требует центр обороны. И, учитывая, что не подошел Петкович, позиция правого защитника. Для усиления скамейки.
Стоит ли отпустить Промеса в зимнее трансферное окно? Если поступит хорошее предложение, можно продать уже сейчас. Тем более, в Лиге чемпионов „Спартак“ уже не играет. Все зависит от суммы, которую предлагают за Квинси. Если она устроит „Спартак“, тянуть до лета смысла, мне кажется, нет».
Кроме тех мест, где нужно реально болеть за своих парней и оказывать им поддержку.
Кроме тех мест, где нужно реально болеть за своих парней и оказывать им поддержку.
Главное за ваши 1:18 и 0:7 никто не переживает, позорьтесь дальше :)
Главное за ваши 1:18 и 0:7 никто не переживает, позорьтесь дальше :)
https://www.youtube.com/watch?v=sydHK2xuG34