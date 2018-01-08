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«Лацио» оформил трансфер экс-защитника «Ювентуса»

сегодня, 16:00

«Лацио» объявил о трансфере защитника «Вероны» Мартина Касереса.

30-летний универсал, способный сыграть на любой позиции в обороне, известный большинству по выступлениям за «Ювентус», в этом сезоне оставил свои проблемы с травмами позади - 14 матчей в стартовом составе из 20 возможных в Серии А.

Уругваец заключил с «орлами» однолетнее соглашение. В трудовом договоре также предусмотрена опция продления сотрудничества.

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Все комментарии
Klose_Miro
Klose_Miro ответил juvenale
сегодня в 20:00
juvenale:
зря ты так))))какой он пенсионер,еще играть и играть.Его главная проблема это травмы,а из Юве его поперли за его образ жизни,как и Видаля
Ну поглядим, Лотито всегда берет то, что плохо лежит, гланое подешевле. Если заиграет буду только рад.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:49
Удачи ему в Лацио!
juvenale
juvenale ответил Klose_Miro
сегодня в 18:40
Klose_Miro:
К чему такой пафос в заголовке? Пишите как есть: Лацио подписал пенсионера из подвальной команды Серии А.
зря ты так))))какой он пенсионер,еще играть и играть.Его главная проблема это травмы,а из Юве его поперли за его образ жизни,как и Видаля
juvenale
juvenale
сегодня в 18:39
отличный игрок,если бы не травмы
Особенный 2
Особенный 2
сегодня в 17:27
хороший защитник между прочим, не знаю почему у него не сложилось
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 17:24
Походу деФрей-заменитель
drug01
drug01
сегодня в 16:37
Зачем им такой возрастной игрок?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 16:25
Три гола забил в этом сезоне, в том числе своему бывшему Ювентусу.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Klose_Miro
сегодня в 16:14
Klose_Miro:
К чему такой пафос в заголовке? Пишите как есть: Лацио подписал пенсионера из подвальной команды Серии А.
В этом году смотрится очень прилично. Тем более с того года его ведут.
Klose_Miro
Klose_Miro
сегодня в 16:06
К чему такой пафос в заголовке?
Пишите как есть: Лацио подписал пенсионера из подвальной команды Серии А.
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