«Лацио» оформил трансфер экс-защитника «Ювентуса»

«Лацио» объявил о трансфере защитника «Вероны» Мартина Касереса.

30-летний универсал, способный сыграть на любой позиции в обороне, известный большинству по выступлениям за «Ювентус», в этом сезоне оставил свои проблемы с травмами позади - 14 матчей в стартовом составе из 20 возможных в Серии А.

Уругваец заключил с «орлами» однолетнее соглашение. В трудовом договоре также предусмотрена опция продления сотрудничества.