«Лацио» оформил трансфер экс-защитника «Ювентуса»

«Лацио» объявил о трансфере защитника «Вероны» Мартина Касереса.
30-летний универсал, способный сыграть на любой позиции в обороне, известный большинству по выступлениям за «Ювентус», в этом сезоне оставил свои проблемы с травмами позади - 14 матчей в стартовом составе из 20 возможных в Серии А.
Уругваец заключил с «орлами» однолетнее соглашение. В трудовом договоре также предусмотрена опция продления сотрудничества.
Пишите как есть: Лацио подписал пенсионера из подвальной команды Серии А.
Пишите как есть: Лацио подписал пенсионера из подвальной команды Серии А.