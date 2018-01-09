Роналду: «Неважно, сколько продлится буря. Солнце всегда выходит из-за туч»

«Реал» переживает не лучшие времена. Первую строчку в квартете Лиги чемпионов «сливочные» уступили «Тоттенхэму», а после ничьей с «Сельтой» в 18-м туре Ла Лиги команда отстает от «Барселоны» на 16 пунктов. Впрочем, главная звезда «королевского клуба» Криштиану Роналду не унывает. Португалец на своей странице в Instagram опубликовал фотографию из тренажерного зала и снабдил ее следующей надписью:

«Неважно, сколько продлится буря. Солнце всегда выходит из-за туч и снова начинает сиять».