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Роналду: «Неважно, сколько продлится буря. Солнце всегда выходит из-за туч»

сегодня, 00:12

«Реал» переживает не лучшие времена. Первую строчку в квартете Лиги чемпионов «сливочные» уступили «Тоттенхэму», а после ничьей с «Сельтой» в 18-м туре Ла Лиги команда отстает от «Барселоны» на 16 пунктов. Впрочем, главная звезда «королевского клуба» Криштиану Роналду не унывает. Португалец на своей странице в Instagram опубликовал фотографию из тренажерного зала и снабдил ее следующей надписью:

«Неважно, сколько продлится буря. Солнце всегда выходит из-за туч и снова начинает сиять».

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Все комментарии
vale46
vale46 ответил Санчо Панса
сегодня в 08:02
Голос петуха!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:37
Надеюсь, что так все и будет, Рон! По крайней мере, хотелось бы в это верить. Мадридский Реал еще о себе заявит в 2018 году, причем во весь голос!
ES ES
ES ES
сегодня в 07:22
По ходу брюнетка включила функцию «Блондинка»)
амурец
амурец ответил mangoх12
сегодня в 07:03
mangoх12:
твой спартак ждал солнца 16 лет и ниче)) Пришло солнышко Мутко и спартаку победу принесло
обидно, что твой Зенит второй год мимо ЛЧ?
KARE
KARE
сегодня в 06:59
Отличный игрок,и как человек заслуживает уважения.
Верим в "Реал"
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Философ блин, стареть уже начинает
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:29
Логично)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 03:02
Шаман за скверную погоду недавно в бубен получил.
mangoх12
mangoх12 ответил амурец
сегодня в 03:00
амурец:
только буря чего то долго длится, пора бы уже и солнцу быть
твой спартак ждал солнца 16 лет и ниче)) Пришло солнышко Мутко и спартаку победу принесло
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 02:43
Рон еще всем покажет! Я не когда не переставал в него верить и он меня не когда не подводил. Рон вернется в важнеших матчей сезона и забьет победные голы доказав что он по праву признан лучшим игроком в футбол.
амурец
амурец
сегодня в 02:27
только буря чего то долго длится, пора бы уже и солнцу быть
Inquisitоr
Inquisitоr
сегодня в 01:51
Ну ежели эта 87 под тучами подразумевает Барсу, а под солнцем сливочный бордель, то по сложившейся традиции в Мадриде будет пасмурно ещё года четыре...
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:17
солнце роналду уже скоро потухнет
311
311
сегодня в 01:03
Селфибой!)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:58
ЗМ Рона в 18 том
vale46
vale46
сегодня в 00:53
Софокл прям!
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 00:40
Философ ёпта..
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 00:39
увы в испании никогда не выйдет солнце по крайней мере до следующего сезона . ведь тучи сине-гранатовые
Saang
Saang
сегодня в 00:39
Солнцу желательно начистить в матче мордальфус ПСЖшникам и Неймару персонально, а то получится неловко.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:34
Если солнце не выйдет из-за туч к матчу с ПСЖ, то "Реал" ждут проблемы - будет масштабная зачистка.
борька
борька
сегодня в 00:14
Удачи!
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