Звезда «Монако» может перебраться в «Арсенал»

По данным из английских СМИ, руководство «Арсенала» планирует оформить трансфер полузащитника «Монако» Тома Лемара.



Сообщается, что английский клуб нацелился на трансфер 22-летнего футболиста. Талантливый француз может присоединиться к «канонирам» в нынешнее трансферное окно, а также должен стать потенциальной заменой Алексиса Санчеса, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Однако монегаски не собираются расставаться с одним из лидеров команды просто так, предполагается, что «Монако» планирует выручить с продажи Лемара не менее 90 миллионов фунтов.



Ранее сообщалось, что Тома Лемаром также интересуется «Ливерпуль».