Конте: «Я ни к кому не питаю ненависти. Это неправда»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал свой конфликт с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и объяснил, почему отреагировал на слова главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера о судействе в лондонском дерби:

«Я ни к кому не питаю ненависти. Это неправда.

Что касается моих слов о Венгере, я сказал это потому, что он упомянул моего футболиста. В других случаях я всегда уважаю то, что думает каждый наставник. В данной ситуации я сделал это потому, что он упомянул Азара, но у каждого тренера есть право на личное мнение, и мы должны уважать его, если никто никого не обидел».