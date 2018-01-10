Конте: «Я ни к кому не питаю ненависти. Это неправда»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
  • Австралия. А-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Кубок
  • Франция. Кубок Лиги
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 1.7 3.85 4.7
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия Фонбет 1.11 10 15
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб АмьенАмьен -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 15.8 7.8 1.15
  • Главные новости
  • Все новости
00:38
Агуэро принес победу «Манчестер Сити» над «Бристоль Сити»26
23:57
ЦСКА подпишет полузащитника «Славен Белупо» за 250-300 тысяч евро46
23:20
Мадридский «Атлетико» вышел в четвертьфинал Кубка Испании8
22:07
«Манчестер Юнайтед» заплатит 35 млн фунтов за игрока ПСЖ12
20:07
В «Интере» опровергли слухи о продаже Икарди в «Реал»12
08:29
Газзаев - об уходе Мутко из РФС: «Перед нами разыграли спектакль»0
08:03
Дриблинг дня от вингера «Ниццы» в матче с «Монако»0
07:38
Бесчастных: «Реально ли увидеть меня в „Ростове“? Не могу это комментировать»0
07:19
Хави: «„Реал“ играет не так красиво, как „Барселона“»2
06:51
Конте: «Мы тоже интересовались ван Дейком, но трансферный рынок не так-то прост»0
06:30
Виллаш-Боаш госпитализирован после аварии на ралли «Дакар»7
06:12
Венгер: «Если Азару так сильно досталось, то почему он пошёл бить пенальти?»2
05:33
Перес готов продать Бэйла в китайский клуб, чтобы подписать Неймара6
05:15
Икарди не покинет «Интер» в зимнее трансферное окно1
05:02
Гаджиев: «„Амкар“ летит на сборы, но ситуация остаётся прежней»1
04:44
«Реал» хочет ответить покупкой Салаха на переход Коутиньо в «Барселону»11
04:32
Старридж предложил свои услуги «Интеру»3
03:19
Симеоне: «Коста – самый значимый игрок „Атлетико“ за последние годы»2
02:57
Наставник «Бристоль Сити»: «Гвардиола сказал, что мы играли лучше большинства команд АПЛ»0
02:35
Глушаков: «Будем радовать и отдавать все силы не на 100, а на 200 процентов»9
02:23
Гвардиола: «„Бристоль Сити“ – фантастическая команда»2
02:01
«Спартак» может приобрести Караваева10
01:41
Манчини пополнил список кандидатов на пост главного тренера сборной Австралии5
01:19
«Валенсия» с крупным счётом обыграла «Лас-Пальмас», хет-трик на счету Вьетто2
01:03
Коутиньо может заработать для «Ливерпуля» 40 миллионов евро10

Конте: «Я ни к кому не питаю ненависти. Это неправда»

сегодня, 03:54

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал свой конфликт с наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и объяснил, почему отреагировал на слова главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера о судействе в лондонском дерби:

«Я ни к кому не питаю ненависти. Это неправда.

Что касается моих слов о Венгере, я сказал это потому, что он упомянул моего футболиста. В других случаях я всегда уважаю то, что думает каждый наставник. В данной ситуации я сделал это потому, что он упомянул Азара, но у каждого тренера есть право на личное мнение, и мы должны уважать его, если никто никого не обидел».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хави: «„Реал“ играет не так красиво, как „Барселона“»
Сегодня, 07:19 2
Конте: «Мы тоже интересовались ван Дейком, но трансферный рынок не так-то прост»
Сегодня, 06:51 0
Венгер: «Если Азару так сильно досталось, то почему он пошёл бить пенальти?»
Сегодня, 06:12 2
Симеоне: «Коста – самый значимый игрок „Атлетико“ за последние годы»
Сегодня, 03:19 2
Наставник «Бристоль Сити»: «Гвардиола сказал, что мы играли лучше большинства команд АПЛ»
Сегодня, 02:57 0
Гвардиола: «„Бристоль Сити“ – фантастическая команда»
Сегодня, 02:23 2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100