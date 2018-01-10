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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Георгий Габулов покидает «СКА-Хабаровск»

сегодня, 12:38

ФК «СКА-Хабаровск» по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с полузащитником Георгием Габуловым. 29-летний футболист пополнил состав команды в прошлом июле, в первой части сезона сыграв 11 матчей.

«Руководство и коллектив ФК „СКА-Хабаровск“ выражают огромную признательность Георгию за время, проведенное в нашем клубе, и желают ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — гласит заявление хабаровчан.

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Все комментарии
sten312
sten312
сегодня в 14:40
Габулов хороший футболист,один только матч со спартаком в составе Алании чего стоит 5-2 ,в одиночку нагнул свинявых.
Efimych
Efimych
сегодня в 13:11
давай жора дуй в тулу на врата
cska plus
cska plus ответил Василий 50
сегодня в 13:05
Василий 50:
Никакого следа в СКА он не оставил, Дальний Восток в футболе от этого не потерял. А подписать его может цска, за переход платить не надо, большую з/п не запросит, пусть себе сидит.
Взял и испортил воздух.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:49
Давай к брату, в Брюгге!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:48
Ну хоть не вылетит в ФНЛ.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:47
Никакого следа в СКА он не оставил, Дальний Восток в футболе от этого не потерял.
А подписать его может цска, за переход платить не надо, большую з/п не запросит, пусть себе сидит.
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