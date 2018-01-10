Георгий Габулов покидает «СКА-Хабаровск»

ФК «СКА-Хабаровск» по обоюдному согласию прекратил сотрудничество с полузащитником Георгием Габуловым. 29-летний футболист пополнил состав команды в прошлом июле, в первой части сезона сыграв 11 матчей.
«Руководство и коллектив ФК „СКА-Хабаровск“ выражают огромную признательность Георгию за время, проведенное в нашем клубе, и желают ему успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — гласит заявление хабаровчан.
А подписать его может цска, за переход платить не надо, большую з/п не запросит, пусть себе сидит.
А подписать его может цска, за переход платить не надо, большую з/п не запросит, пусть себе сидит.