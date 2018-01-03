Не залечь на дно в Брюгге

03 января 2018, 14:30

Ничего себе! Игрок сборной России уехал в Европу, причем тот, от которого не ждали. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов восхищен смелостью Габулова, который присоединился к «Брюгге».

Шок

Дожили. Отъезд российского игрока за рубеж воспринимается как нечто настолько необычное, что в это даже не верится. Честно. Новость о переходе Владимира Габулова в «Брюгге» в первую секунду показалась каким-то сюрреализмом, настолько мы привыкли воспринимать наш футбол обособленно от европейского. Есть какие-то вещи, к которым мы готовы, вроде намечающегося трансфера Федора Смолова в серьезный чемпионат, хотя, на самом деле, этот переход может вообще никогда не состояться. Рутинного каждодневного трафика между РФПЛ и другими европейскими чемпионатами просто нет. Вернее, он существует, но только для легионеров. А тут – Габулов, которому 34 года, едет в Бельгию. Да, не в Англию или Испанию, но все же известный клуб, постоянно участвующий в еврокубках. Любопытно и необычно.

«Брюгге» следит за российскими игроками

Подняв архивы новостей, можно убедиться, что «Брюгге» не впервые обращает внимание на российских футболистов, что делает трансфер Габулова более понятным. Скауты бельгийского клуба отслеживают прогресс ряда игроков РФПЛ , в частности, осенью гости из Брюгге посетили матч «Локомотива», чтобы воочию понаблюдать за игрой молодого защитника Михаила Лысова. Полтора года назад «Брюгге» выходил на «Динамо» с официальным предложением по Роману Зобнину, однако «Спартак» тогда оказался расторопнее и не прогадал. Но, как видим, вкус у бельгийцев замечательный.

И теперь выясняется, что в «Брюгге» считают российский футбольный рынок перспективным и недооцененным, бельгийцы хотят стать трамплином для молодых футболистов из РФПЛ , которые жаждут уехать в Европу и развиваться. Таких мало, но они есть. Вы спросите, тогда причем тут 34-летний Габулов? Очевидно, в «Брюгге» рассчитывают, что Владимир поможет провернуть действительно желанные трансферы: и силой убеждения соотечественников, и самим своим присутствием в клубе. Мудрый политический ход. Но только во вторую очередь. В первую – «Брюгге» нужен был такой вратарь. И скоро вы узнаете почему.

Повышение или понижение?

Факты и цифры помогут вам разобраться. Во-первых, в Бельгии весьма серьезный чемпионат, который занимает девятое место в рейтинге УЕФА , выше Турции и Нидерландов, например. Во-вторых, по данным «Трансфермаркта», суммарная стоимость всех футболистов РФПЛ составляет 739 миллионов евро, а бельгийской Про-Лиги – 547 млн. Разница в 200 миллионов не кажется такой уж существенной, если учесть, что бельгийцы работают на импорт, взращивают настоящих звезд для топ-чемпионатов Старого Света, а наши в основном скупают то, что плохо лежит, и до чего можно дотянуться при нынешних возможностях. В общем, уровень лиг вполне сопоставим, а статус клубов в пользу «Брюгге».

Состав «Арсенала» - 17.6 миллиона евро (12-й в РФПЛ ), «Брюгге» - 68.7 миллиона (второй после «Андерлехта»). «Брюгге» - второй по титулам клуб за всю историю существования бельгийского футбола после «Андерлехта», постоянный участник еврокубков, и что особенно важно, прямо сейчас новый клуб Габулова лидирует в турнирной таблице с 11-очковым преимуществом над ближайшим преследователем. То есть у Владимира есть отличная возможность стать чемпионом Бельгии и сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Понимаете, насколько это несопоставимо с задачами тульского «Арсенала»? Это повышение, причем весьма и весьма заметное. Другой вопрос, какой статус уготовлен Габулову в «Брюгге»: одно дело пережить счастливые мгновения, защищая ворота, и совсем другое – на скамейке запасных.

Конкуренты и шансы на попадание в основу

Владимир Габулов – четвертый во вратарской бригаде «Брюгге». Возможно, кто-то из его коллег окажется лишним и покинет команду в течение зимнего трансферного окна, но пока представляем каждого конкурента, тем более все трое были задействованы в матчах текущего сезона.

Итан Хорват ( США , 22 года) = 12 матчей, 11 пропущенных мячей. Молодой американец венгерского происхождения начинал сезон в качестве основного вратаря и сыграл больше своих конкурентов, но утратил первоначальное доверие хорватского тренера Ивана Леко, совершив ряд ошибок. Похоже, у Хорвата проблемы с психологической устойчивостью. Оцените его ужасный ляп из матча сборных США и Португалии, который Итан совершил уже после потери места в основе «Брюгге».

Гийом Юбер (Бельгия, 23 года) = 4 матча, 3 пропущенных мяча. Следующим ставленником Леко на последнем рубеже стал Гийом Юбер, летом 2017-го перебравшийся в «Брюгге» из «Стандарда», где тоже не был основным. Человек за 350 тысяч евро изначально приобретался для укрепления вратарской обоймы. Не похоже, чтобы он был готов к ответственности первого номера, что и доказали четыре матча, в которых Юбер выглядел далеким от уверенности голкипером. Как следствие – новая рокировка на ответственной позиции.

Людовик Бютелль (Франция, 34 года) = 5 матчей, 5 пропущенных мячей. Наконец, в последних перед новым годом матчах главный тренер «Брюгге» решил вернуться к кандидатуре опытнейшего Бютелля, который был первым номером «черно-синих» в кампании 2016/2017. Но и Людовик, который в молодости тренировался и иногда подменял Канисареса в «Валенсии» Рафаэля Бенитеса, не стал вдруг бетонной стеной.

Таким образом, в «Брюгге» действительно существует вратарский кризис, который Владимир Габулов призван решить. Не удивлюсь, если уже 21 января, когда для «Брюгге» возобновится чемпионат после зимней паузы, российский кипер займет место в воротах. Габулову будет предоставлен шанс стать первым номером команды – это 100%, Владимиру нужно будет не поддаться общей вратарской панике, царящей в «Брюгге», и обосноваться в воротах всерьез и надолго. По крайней мере, на те полтора года, пока будет действовать его контракт. Удачи, побольше матчей и поменьше пропущенных голов!