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Не залечь на дно в Брюгге

03 января 2018, 14:30

Ничего себе! Игрок сборной России уехал в Европу, причем тот, от которого не ждали. Блогер «Соккер.ру» Артем Славнов восхищен смелостью Габулова, который присоединился к «Брюгге».

Шок

Дожили. Отъезд российского игрока за рубеж воспринимается как нечто настолько необычное, что в это даже не верится. Честно. Новость о переходе Владимира Габулова в «Брюгге» в первую секунду показалась каким-то сюрреализмом, настолько мы привыкли воспринимать наш футбол обособленно от европейского. Есть какие-то вещи, к которым мы готовы, вроде намечающегося трансфера Федора Смолова в серьезный чемпионат, хотя, на самом деле, этот переход может вообще никогда не состояться. Рутинного каждодневного трафика между РФПЛ и другими европейскими чемпионатами просто нет. Вернее, он существует, но только для легионеров. А тут – Габулов, которому 34 года, едет в Бельгию. Да, не в Англию или Испанию, но все же известный клуб, постоянно участвующий в еврокубках. Любопытно и необычно. 

«Брюгге» следит за российскими игроками 

Подняв архивы новостей, можно убедиться, что «Брюгге» не впервые обращает внимание на российских футболистов, что делает трансфер Габулова более понятным. Скауты бельгийского клуба отслеживают прогресс ряда игроков РФПЛ, в частности, осенью гости из Брюгге посетили матч «Локомотива», чтобы воочию понаблюдать за игрой молодого защитника Михаила Лысова. Полтора года назад «Брюгге» выходил на «Динамо» с официальным предложением по Роману Зобнину, однако «Спартак» тогда оказался расторопнее и не прогадал. Но, как видим, вкус у бельгийцев замечательный. 

И теперь выясняется, что в «Брюгге» считают российский футбольный рынок перспективным и недооцененным, бельгийцы хотят стать трамплином для молодых футболистов из РФПЛ, которые жаждут уехать в Европу и развиваться. Таких мало, но они есть. Вы спросите, тогда причем тут 34-летний Габулов? Очевидно, в «Брюгге» рассчитывают, что Владимир поможет провернуть действительно желанные трансферы: и силой убеждения соотечественников, и самим своим присутствием в клубе. Мудрый политический ход. Но только во вторую очередь. В первую – «Брюгге» нужен был такой вратарь. И скоро вы узнаете почему.

Повышение или понижение?

Факты и цифры помогут вам разобраться. Во-первых, в Бельгии весьма серьезный чемпионат, который занимает девятое место в рейтинге УЕФА, выше Турции и Нидерландов, например. Во-вторых, по данным «Трансфермаркта», суммарная стоимость всех футболистов РФПЛ составляет 739 миллионов евро, а бельгийской Про-Лиги – 547 млн. Разница в 200 миллионов не кажется такой уж существенной, если учесть, что бельгийцы работают на импорт, взращивают настоящих звезд для топ-чемпионатов Старого Света, а наши в основном скупают то, что плохо лежит, и до чего можно дотянуться при нынешних возможностях. В общем, уровень лиг вполне сопоставим, а статус клубов в пользу «Брюгге».

Состав «Арсенала» - 17.6 миллиона евро (12-й в РФПЛ), «Брюгге» - 68.7 миллиона (второй после «Андерлехта»). «Брюгге» - второй по титулам клуб за всю историю существования бельгийского футбола после «Андерлехта», постоянный участник еврокубков, и что особенно важно, прямо сейчас новый клуб Габулова лидирует в турнирной таблице с 11-очковым преимуществом над ближайшим преследователем. То есть у Владимира есть отличная возможность стать чемпионом Бельгии и сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Понимаете, насколько это несопоставимо с задачами тульского «Арсенала»? Это повышение, причем весьма и весьма заметное. Другой вопрос, какой статус уготовлен Габулову в «Брюгге»: одно дело пережить счастливые мгновения, защищая ворота, и совсем другое – на скамейке запасных.

Конкуренты и шансы на попадание в основу

Владимир Габулов – четвертый во вратарской бригаде «Брюгге». Возможно, кто-то из его коллег окажется лишним и покинет команду в течение зимнего трансферного окна, но пока представляем каждого конкурента, тем более все трое были задействованы в матчах текущего сезона. 

Итан Хорват (США, 22 года) = 12 матчей, 11 пропущенных мячей. Молодой американец венгерского происхождения начинал сезон в качестве основного вратаря и сыграл больше своих конкурентов, но утратил первоначальное доверие хорватского тренера Ивана Леко, совершив ряд ошибок. Похоже, у Хорвата проблемы с психологической устойчивостью. Оцените его ужасный ляп из матча сборных США и Португалии, который Итан совершил уже после потери места в основе «Брюгге».

Гийом Юбер (Бельгия, 23 года) = 4 матча, 3 пропущенных мяча. Следующим ставленником Леко на последнем рубеже стал Гийом Юбер, летом 2017-го перебравшийся в «Брюгге» из «Стандарда», где тоже не был основным. Человек за 350 тысяч евро изначально приобретался для укрепления вратарской обоймы. Не похоже, чтобы он был готов к ответственности первого номера, что и доказали четыре матча, в которых Юбер выглядел далеким от уверенности голкипером. Как следствие – новая рокировка на ответственной позиции.

Людовик Бютелль (Франция, 34 года) = 5 матчей, 5 пропущенных мячей. Наконец, в последних перед новым годом матчах главный тренер «Брюгге» решил вернуться к кандидатуре опытнейшего Бютелля, который был первым номером «черно-синих» в кампании 2016/2017. Но и Людовик, который в молодости тренировался и иногда подменял Канисареса в «Валенсии» Рафаэля Бенитеса, не стал вдруг бетонной стеной. 

Таким образом, в «Брюгге» действительно существует вратарский кризис, который Владимир Габулов призван решить. Не удивлюсь, если уже 21 января, когда для «Брюгге» возобновится чемпионат после зимней паузы, российский кипер займет место в воротах. Габулову будет предоставлен шанс стать первым номером команды – это 100%, Владимиру нужно будет не поддаться общей вратарской панике, царящей в «Брюгге», и обосноваться в воротах всерьез и надолго. По крайней мере, на те полтора года, пока будет действовать его контракт. Удачи, побольше матчей и поменьше пропущенных голов! 

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Все комментарии
112910415
112910415
12 января в 07:39
мужской поступок, правильный выбор!
stavr74
stavr74
08 января в 11:15
прикольная статья особенно название))
игрок сборной России, может надо было приписать бывший игрок?
я уже и не помню когда его призывали в состав сборной)
особенно первым номером
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
06 января в 19:43
Если честно никогда не нравился Габулов, а тут я его за уважал, очень смелый поступок! Респект и успехов в новом клубе, будем переживать и болеть. Не то что этих миллиардеров тунеядцев в РФПЛ смотреть которые только на лавки и переходят и меняют только футболки с номерами....
ermak6448
ermak6448
06 января в 11:59
Молодец Владимир, что съехал во время и к стати...
Приветствую !
сергей яковлев
сергей яковлев
05 января в 07:41
Удачных игр Габулову.
Фата лист
Фата лист ответил ckori
04 января в 18:19
У кого это диагноз такой Спартак? О_о
Суеверный
Суеверный
04 января в 17:39
Володя, удачи в Бельгии. Всегда с симпатией. Не к Бельгии, но киперу. Только аккуратней на выходах. В раме то все прекрасно.
ckori
ckori ответил vka1970
04 января в 16:35
Правильно если Вас пригласят в Зенит-бегите друзья ,бегите!
ckori
ckori ответил Tott_Hot
04 января в 16:33
Открой хотя бы википедию и прочти историю и титулы Брюгге. А потом найди хоть какую то важную информацию про Тульский Арсенал (ее нет, можешь не искать). Взгляни на сборную Бельгии, ты думаешь они все из Тулы и Саранска вышли?? Брюгге, не побоюсь этого слова топ-клуб, в России такого нет, и не будет в ближайшие пол века.
Ну как же у нас Спартак Топ клуб!А остальные по 7-0 не проигрывают!!!!
ckori
ckori ответил Фата лист
04 января в 16:31
Еще раз говорю, кому нужен чемпионат Бельгии?
Вот Габулову и нужен!Пусть поиграет,поживёт по человечески-летать то поди надоело?А там на автобусе,спокойно поехали и приехали и всегда дома!А нам я смотрю вообще ничего не надо?За Спартак наверное болеет!?
ckori
ckori
04 января в 16:26
Гус Иванович сразу пригласил в сборную Володю из Кубани!Видел в нём сильного вратаря и не ошибся!Так что удачи и успехов на новом месте!
Фата лист
Фата лист ответил Tott_Hot
04 января в 15:48
В Европе можно и из чемпионата Кипра попасть, только переезду туда Торбинского никто не радовался.
spartach n1
spartach n1 ответил Raul-Ossetia
04 января в 12:27
а где смеяться то? если не следишь за игроком,то и сарказничать не надо
Если мысль не улавливаешь то лучше промолчи,не твоё это !
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Фата лист
04 января в 11:17
Еще раз говорю, кому нужен чемпионат Бельгии?
А кому нужен Арсенал? Брюгге играет в еврокубках, берет национальные титулы. В Туле об этом только мечтают и ведут борьбу за выживание в далеко не лучшей лиге.
Raul-Ossetia
Raul-Ossetia ответил spartach n1
04 января в 08:42
а где смеяться то? если не следишь за игроком,то и сарказничать не надо
Raul-Ossetia
Raul-Ossetia
04 января в 08:41
Лучший вратарь в России!!! Надеюсь проявит себя, и молодец что решился
Фата лист
Фата лист ответил Tott_Hot
04 января в 08:19
Еще раз говорю, кому нужен чемпионат Бельгии?
амурец
амурец
04 января в 06:18
удачи
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил RomM84
03 января в 22:24
из «Стандарда», Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1030294 Шо за клуб такой??? Аж интересно!
Клуб из города Льеж. Подробнее можете ознакомиться в Википедии.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Фата лист
03 января в 21:58
Лучше бы в Арсенале остался, чемпионат Бельгии это несерьезно.
Открой хотя бы википедию и прочти историю и титулы Брюгге. А потом найди хоть какую то важную информацию про Тульский Арсенал (ее нет, можешь не искать). Взгляни на сборную Бельгии, ты думаешь они все из Тулы и Саранска вышли?? Брюгге, не побоюсь этого слова топ-клуб, в России такого нет, и не будет в ближайшие пол века.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 января в 20:48
Пусть другие немощи пример берут. Хоть будет на кого в Лиге Чемпионов посмотреть в след. году.
Главное не останавливаться в развитии. Он отличный человек в первую очередь. Так что, надеюсь, что поиграет пару лет на уровне.
RomM84
RomM84
03 января в 20:18
из «Стандарда»,
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1030294
Шо за клуб такой??? Аж интересно!
Igorello97
Igorello97
03 января в 19:40
Слуцкий недавно был в Халле. И что?
Гражданин России
Гражданин России
03 января в 17:52
Чемпионат Бельгии растит игроков уровня Азар, Де Брюйне, Лукаку, наш же чемп-всяких Кокош и Дзюбиний. Почувствуйте разницу!
Великолепный
Великолепный
03 января в 17:44
Удачи Габулову в Брюгге!
Klasse
Klasse ответил FILL3286
03 января в 17:06
Если бы бакланы не платили всяким коко да дзюбе по 4 млн,может бы и пытались хотя бы ехать,а так сиди на болоте,да миллионы считай)))
Бакланистан должен был Габулова у Брюгге перехватить за 25 млн евро.
spartach n1
spartach n1
03 января в 16:55
Фата лист
Фата лист
03 января в 16:41
Лучше бы в Арсенале остался, чемпионат Бельгии это несерьезно.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
03 января в 16:36
...Габулов станет основным вратарём Брюгге 100%
Saang
Saang
03 января в 16:03
Внезапно. Крут, будем надеяться, он поднимет свою планку вместе с Брюгге. Удачи)
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