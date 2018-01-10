Лебеденко может продолжить карьеру в РФПЛ

Экс-форвард «Арарата» Игорь Лебеденко рассказал о своем будущем. Напомним, что в середине декабря 34-летний футболист покинул московский клуб, с тех пор ветеран находится в роли свободного агента.

«Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Теперь необходимо принять решение. „Арарат“ базировался в Москве, я всегда был рядом с домом. К сожалению, теперь московские команды меня не зовут, а над остальными надо подумать.

От каких команд есть предложения? И из Премьер-Лиги, и из ФНЛ. Но пока не хочу называть команды. Думаю, в течение нескольких недель смогу определиться».