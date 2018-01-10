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Мостовой: «Я оставил память о себе в Испании, это не многим дано»

сегодня, 15:40

Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего клуба из Виго Яго Аспаса, который в недавнем интервью заявил, что в его детстве Мостовой был кумиром поколения местных футболистов.

«Конечно, приятно, когда так о тебе говорят. Меня считают легендой „Сельты“? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано.

Что касается Яго, то я рад, что он вернулся в „Сельту“ и забивает. Более того, если бы я был тренером российского клуба, то в первую очередь захотел бы привести в российскую команду именно Аспаса. Но раз я не в нашем футболе, значит тут не нужны такие люди. У Аспаса много хороших качеств, он второй после гениального Месси в списке бомбардиров. Что у нас с ним общего? Во-первых, майка с 10-м номером. Во-вторых, он может сыграть, как и я, нестандартно, выдержать паузу. Он отличный игрок, за которого я очень рад».

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 20:10
Мостовой оставил о себе память в Испании, а Каррера о себе в Ливерпуле.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил hohoл
сегодня в 20:00
hohoл:
Подобные темы заставляют отписаться и вспомнить былые времена, умных ребят. Приятно читать чьи-либо воспоминания и что-то новое для себя. В таких темах нет фанатов, есть любители и ценители футбола в целом! Побольше бы таких тем...
Можно не любить какой то клуб, но это не значит его не уважать! Даже в "заклятых" противниках есть люди достойны уважения!
Мостовой достоин уважения как футболист! Сам всегда болел за Сельту именно из-за Мостового, а когда туда ещё и Карпин перешёл так вообще обрадовался и никогда не делил на клубы кто в Европе играл, они все наши!!!!!
hohoл
hohoл ответил Байкал Иркутск
сегодня в 19:48
Байкал Иркутск:
В 2001 году болельщики "Сельты" начали собирать деньги на изготовление монумента и даже получили согласие от мэра Виго на его установку. В том же 2001-м мэр города Хосе Кастрильо рассуждал о том, что в Виго существуют давние футбольные традиции (играть в кожаный мяч здесь начали чуть ли не первыми в стране), но именно благодаря Мостовому "Сельта" смогла добиться больших достижений, став в начале 2000-х одной из лучших команд в Испании. "Сельта" побеждала "Реал" и "Барселону", выходила в Лигу чемпионов, добиралась до финала Кубка Испании. Кастрильо также упоминал об огромном и незаурядном футбольном таланте Мостового, благодаря которому он давно мог бы стать звездой первой мировой величины. Но, как и его товарищ по команде Валерий Карпин, хранил верность "Сельте". В 2003 году представитель болельщиков Фернандо Гонсалес сообщил, что новое руководство мэрии отложило этот вопрос, решив сначала поставить памятник основателю "Сельты". Затем ухудшились отношения между фанатами и игроком – Валерий Карпин ушел в "Реал Сосьедад", Мостовой тоже потребовал собственной продажи, и хотя уйти из клуба ему не удалось, болельщики несколько охладели к Царю. Затем Мостовой завершил карьеру, и пыл его поклонников несколько угас. В 2011 году в СМИ появилась информация о том, российские болельщики ведут переговоры с целью перевезти памятник на родину игрока, но эти попытки не увенчались успехом. "Когда ты играешь, ты окружён почётом и все вроде бы твои друзья. Когда уходишь из спорта, понимаешь, что друзей на самом деле немного. К сожалению болельщиков, я думаю, этот памятник вряд ли появится в Виго. Сейчас он находится у скульптора. Болельщики могут привезти памятник в Россию. Что из этого получится, посмотрим", - прокомментировал ситуацию Мостовой.
Подобные темы заставляют отписаться и вспомнить былые времена, умных ребят. Приятно читать чьи-либо воспоминания и что-то новое для себя. В таких темах нет фанатов, есть любители и ценители футбола в целом! Побольше бы таких тем...
denmig
denmig
сегодня в 19:10
Это вам не зенитовская пехота! - пешком по полю ходить!
MALOVAR
MALOVAR ответил marvel777
сегодня в 18:50
не сразу понял что имел ввиду))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 18:46
Легенда ,и ведь прав ,ну очень слабое поколение ,разве что за спартаковцев стыдно никогда небыло.
Rheinfall
Rheinfall ответил Борисыч1
сегодня в 18:46
Борисыч1:
Цитирую из Викки: - "В 1997 «Боруссия» выиграла Лигу чемпионов, и Владимир Бут стал вторым российским футболистом после Игоря Добровольского, который удостоился этого трофея."
сори про Игоря Добровольского я забыл , но став победителем в числе игроков Марселя стоит признать ни..уя не играл вовсе (8 игр) но победы его в ЛЧ это не отменяет
KRIMINAL89
KRIMINAL89
сегодня в 18:44
Спартак везде наследил! )) наши ребята!!!
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 18:25
В 2001 году болельщики "Сельты" начали собирать деньги на изготовление монумента и даже получили согласие от мэра Виго на его установку.
В том же 2001-м мэр города Хосе Кастрильо рассуждал о том, что в Виго существуют давние футбольные традиции (играть в кожаный мяч здесь начали чуть ли не первыми в стране), но именно благодаря Мостовому "Сельта" смогла добиться больших достижений, став в начале 2000-х одной из лучших команд в Испании. "Сельта" побеждала "Реал" и "Барселону", выходила в Лигу чемпионов, добиралась до финала Кубка Испании.

Кастрильо также упоминал об огромном и незаурядном футбольном таланте Мостового, благодаря которому он давно мог бы стать звездой первой мировой величины. Но, как и его товарищ по команде Валерий Карпин, хранил верность "Сельте".

В 2003 году представитель болельщиков Фернандо Гонсалес сообщил, что новое руководство мэрии отложило этот вопрос, решив сначала поставить памятник основателю "Сельты". Затем ухудшились отношения между фанатами и игроком – Валерий Карпин ушел в "Реал Сосьедад", Мостовой тоже потребовал собственной продажи, и хотя уйти из клуба ему не удалось, болельщики несколько охладели к Царю. Затем Мостовой завершил карьеру, и пыл его поклонников несколько угас.
В 2011 году в СМИ появилась информация о том, российские болельщики ведут переговоры с целью перевезти памятник на родину игрока, но эти попытки не увенчались успехом.

"Когда ты играешь, ты окружён почётом и все вроде бы твои друзья. Когда уходишь из спорта, понимаешь, что друзей на самом деле немного. К сожалению болельщиков, я думаю, этот памятник вряд ли появится в Виго. Сейчас он находится у скульптора. Болельщики могут привезти памятник в Россию. Что из этого получится, посмотрим", - прокомментировал ситуацию Мостовой.

hohoл
hohoл
сегодня в 18:14
Да че тут говорить!? Пока Шева не перешел в Милан, у моего бати был только один клуб - Сельта. Я только и слышал, Карпин, Мостовой...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:03
Забыли ещё наверное Заварова, в Италию уходил. А мост это царь.
Борисыч1
Борисыч1 ответил Rheinfall
сегодня в 17:58
Rheinfall:
сюда можно отнести и Юрана , Горлуковича , Саенко, Владимира Бута (кстати первый кто ЛЧ из наших выиграл ). не запомнившихся да предостаточно, а к топарям я бы Блохина добавил как никак обладатель Золотого мяча 75 но в европе толком не поигравший
Цитирую из Викки: - "В 1997 «Боруссия» выиграла Лигу чемпионов, и Владимир Бут стал вторым российским футболистом после Игоря Добровольского, который удостоился этого трофея."
Rheinfall
Rheinfall ответил gentlewolf
сегодня в 17:45
gentlewolf:
Успешных не так много было. Кроме Моста еще Алень. Колыванов еще был очень хорош. Делил в клубе с Роберто Баджо штрафные, это многое стоило. С Синьори на пару забивали. Шалимов и Кирьяков сверкнули, Шалимов подольше, Киря два сезона всего. Добровольский провалил карьеру за рубежом, но первый россиянин который играл в команде - победителе Кубка Чемпионов в год его выигрыша. И вроде особо вспомнить больше некого. Симутенков играл постоянно но ничего не выиграл. Всякие ледяховы и прочее тоже. Из СССР еще двое были реальный топ - Канчела и Шева.
сюда можно отнести и Юрана , Горлуковича , Саенко, Владимира Бута (кстати первый кто ЛЧ из наших выиграл ). не запомнившихся да предостаточно, а к топарям я бы Блохина добавил как никак обладатель Золотого мяча 75 но в европе толком не поигравший
cska plus
cska plus
сегодня в 17:35
Был хорош.
Crooclin
Crooclin
сегодня в 16:56
Онопко ещё в Испании пылил вполне исправно)
Luter Red
Luter Red ответил AlexMessi7
сегодня в 16:53
AlexMessi7:
Да, даже Кака не оставил, а ты оставил, браво!
Ты тогда еще не родился , когда он в футбол играл и Кака еще юнец был.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 16:52
Успешных не так много было.
Кроме Моста еще Алень.
Колыванов еще был очень хорош. Делил в клубе с Роберто Баджо штрафные, это многое стоило. С Синьори на пару забивали.

Шалимов и Кирьяков сверкнули, Шалимов подольше, Киря два сезона всего.

Добровольский провалил карьеру за рубежом, но первый россиянин который играл в команде - победителе Кубка Чемпионов в год его выигрыша.
И вроде особо вспомнить больше некого. Симутенков играл постоянно но ничего не выиграл. Всякие ледяховы и прочее тоже.
Из СССР еще двое были реальный топ - Канчела и Шева.
Avalanche85
Avalanche85 ответил Colonist
сегодня в 16:52
Colonist:
Алень самый успешный!
В плане титулов Алень. В плане уважения и любви болельщиков, то однозначно Мостовой.
Easty
Easty
сегодня в 16:51
Кумир детства.
Царь aka "tsar".
И конечно же команда "chupa-chup's".
Тёплые воспоминания юности =)
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 16:27
у конюшни не могу никого вспомнить кто за бугром хорошо выступал и кого помнят , напомните плиз?)))
только Харина не упоминайте он НЕ с конезавода , в Торпедо и Динамо по более отыграл.
Roman73
Roman73
сегодня в 16:24
Карпин и Мостовой-- одни из немногих россиян , у кого получилось за границей.
AlexMessi7
AlexMessi7
сегодня в 16:24
Да, даже Кака не оставил, а ты оставил, браво!
lexatver
lexatver
сегодня в 16:23
Мостовой спокойно заиграл бы в любом топ клубе
zamsb
zamsb
сегодня в 16:20
"Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку" (с)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 16:11
То поколение действительно было золотым,которые в европе оставиди свой след ...
marvel777
marvel777 ответил Спартач-болельщик
сегодня в 16:11
Спартач-болельщик:
...уважуха болел Сельты была запредельной , даже деньги собрали на памятный бюст своему кумиру... ...историю своего футбола нужно знать , а не тупо глорить за того , кто в данный момент в лидерах...
кто бы спорил,не знаю почему ты такие выводы сделал по моему комментарию- я следил за той Сельтой - даже был на матче с бомжами, отец друга тогда надыбал нам автографы Мостового тк работал журналистом "спорт уикенда". Я просто имел в виду что в нынешних условиях рынка трансферного Сельта не долго бы их смогла удерживать.Да и сами они говорили что могли перейти в Барсу и Реал если бы не лимит тогдашний.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 16:10
Спартак то же оставил память о себе в Европе, после Ливерпуля. Это не многим дано! Гыгыгыгы!
cska-78
cska-78 ответил Colonist
сегодня в 16:08
Colonist:
Алень самый успешный!
Кстати да!
Colonist
Colonist ответил Caniggia
сегодня в 16:06
Caniggia:
Мостовой действительно добился в Испании больших успехов и, наверное, он самый успешный российский легионер за всю историю. Поэтому его слова нельзя осуждать.
Алень самый успешный!
ДСА
ДСА
сегодня в 16:00
Карпин в Испании наследил поболее.
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