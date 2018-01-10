Мостовой: «Я оставил память о себе в Испании, это не многим дано»

Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего клуба из Виго Яго Аспаса, который в недавнем интервью заявил, что в его детстве Мостовой был кумиром поколения местных футболистов.

«Конечно, приятно, когда так о тебе говорят. Меня считают легендой „Сельты“? Так и есть, но это же заслуженно. Никто этого не навязывает. Это говорит о том, что я не зря играл в футбол. Тем более этого добиться вдвойне сложнее, когда ты играешь в чужой стране. Оставить память в Испании не многим дано.

Что касается Яго, то я рад, что он вернулся в „Сельту“ и забивает. Более того, если бы я был тренером российского клуба, то в первую очередь захотел бы привести в российскую команду именно Аспаса. Но раз я не в нашем футболе, значит тут не нужны такие люди. У Аспаса много хороших качеств, он второй после гениального Месси в списке бомбардиров. Что у нас с ним общего? Во-первых, майка с 10-м номером. Во-вторых, он может сыграть, как и я, нестандартно, выдержать паузу. Он отличный игрок, за которого я очень рад».