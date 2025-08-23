Кошмар «Лейпцига». Кейн и Диас нашли химию, «Бавария» оформила разгром дома

1755932862

Компани доволен, Вернер в шоке.

«Бавария» открывала сезон дома. В первом туре Бундеслиги в Мюнхен приехал обновившийся «Лейпциг». Матч превратился в избиение. Итоговые 6:0 – звонкая пощёчина для проекта, который совсем недавно перешёл в руки Оле Вернера.

«Лейпциг» уходит в длительную перестройку с новыми лицами

Клуб этим летом потратил на усиление 112 миллионов евро и идёт вторым после «Байера» по этому показателю в немецком чемпионате. В распоряжении Оле Вернера – второй по совокупной стоимости состав в лиге. Но важно учесть тот факт, что «красные быки» занимаются подготовкой молодёжи для топ-клубов, так что и приобретения соответствующие.

В межсезонье Беньямина Шешко отпустили в МЮ , и цикл запустился по новой. Ромуло, самому старшему среди новичков, всего 23 года, а двум другим (Максимовичу и Диоманде) – по 18 лет. На Яна, Ромуло и 20-летнего опорника «Атлетико» Артура Вермеерена немецкий гранд потратил суммарно 60 миллионов евро.

Постепенно Вернер интегрирует молодёжный десант в стартовый состав, но при этом изначально ясно, что с результатами придётся набраться терпения. Тинейджерам только предстоит адаптироваться в новом чемпионате, плюс им всем нужно набраться опыта. В перспективе они наверняка принесут результат, ведь к селекции «Лейпцига» обычно мало вопросов. Но прямо сейчас делать разницу будет тяжело.

Шикарный матч Кейна

Англичанин уже неразделимо связан с мюнхенцами, и команда отлично понимает его манеру игры. Играть с таким исполнителем на острие – это привилегия. Форвард шикарно чувствует момент и успевает как отрабатывать на передовой, так и смещаться в оттяжку. На 11-й минуте Харри создал убойный момент Лаймеру, выкатив ему радиоуправляемую диагональ. При этом в необходимый момент англичанин возвращался на острие. Киммих вырезал передачу в штрафную, а Харри замкнул в касание. Забей – и мог бы открыть сезон покером.

Нападающий сказал своё слово позже – уже во втором тайме. Забивая первый гол, убрал Лукеба на противоходе, покатил между ног вратарю. Второй забитый мяч – это шикарный удар с угла штрафной в дальний угол. Третий – резкая атака с ходу и удар в касание. Опять в правый угол ворот.

Конечно, можно сказать, что англичанин активизировался, когда результат уже был сделан. Но ещё попробуй забей «Лейпцигу». Харри снова включается в гонку бомбардиров и не хочет отдавать лидерство ни на секунду – период в Германии просто огненный!

Диас прекрасно вписался

Новичок мюнхенцев на левом фланге заслуживает отдельного разговора. Луису как будто и не требуется время на адаптацию – он готов делать разницу уже сейчас. Колумбиец был хорош и в Суперкубке, записав в актив победный мяч, а потому абсолютно заслуженно начал игру с «Лейпцигом» с первых минут.

Вингер уже понимает игровую структуру «Баварии», сам активно включается во взаимодействия. Когда Луис забил свой первый мяч в Бундеслиге, он оказался в центре поля и подключался к атаке вторым темпом. Кейн отыгрался с Гнабри, Серж отправил мяч в касание на свободное пространство, а Диас пробил прямо под перекладину.

Когда включился Харри, именно Диас ассистировал – причём дважды. Сначала на 64-й минуте, когда Гнабри утащил мяч в контратаку, а потом на 74-й пяткой подработал мяч под забегание англичанина. Эстетичная атака привела к голу с линии штрафной.

Диас отлично чувствует партнёров по команде. Возможно, потому, что все они играли в похожей среде – на туманном Альбионе. Луис, как и Кейн с Олисе, привык к высокому темпу игры. Главное – есть химия, и это должно помочь в будущем.

Обкатка молодёжи

Что касается «Лейпцига», Вернер бросил в пекло сразу двух новичков – Йохан Байкайоко и Ян Диоманде вышли с первых минут. Возможно, это сказалось на уровне взаимопонимания линии атаки – Луису Опенда пришлось тяжело с молодёжью. В любом случае, на мяче у «Лейпцига» совсем ничего не клеилось. Только после первого пропущенного мяча удалось запустить одну контратаку. Далее замолчали, пока на табло не загорелись 4:0. Во втором тайме к новичкам добавились Ромуло (форвард вышел вместо Опенда на 46-й минуте) и Бандзузи (заменил Шлагера на 69-й). Единственный мяч «Лейпцига» смог забить также вышедший на замену Антонио Нуса, однако и тот отменили.

После дебютного матча Оле Вернер был подавлен:

Разочарованы. Однозначно, это было провальное выступление с нашей стороны. Нам не удалось сыграть как команде. Мы хорошо оборонялись в начале, но не смогли создать достаточно плотности в защите. Пропущенные нами голы были слишком простыми. Нам предстоит еще много работы.

Стоит забыть

Опять же, «Лейпциг» только в начале своего пути. По первому туру (да ещё и против такой «Баварии» на выезде) делать выводы о работе Вернера точно не стоит. Тем более хозяева выдали идеальный матч – это отметил и наставник Венсан Компани:

Надеюсь, болельщикам понравилась наша энергичная, дарящая радость игра – именно для этого мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший стартовый матч на «Альянц Арене», сегодня все прошло идеально. На этой неделе было много проблем, но мы ответили на поле. У нас есть фундамент, основа, и это важно. Концепция на этот сезон только одна: мы всегда хотим побеждать.

«Лейпцигу» такую игру стоит просто поскорее забыть. Тем более следующий матч предстоит провести дома. Что касается «Баварии», у банды Компани впереди Кубок и выезд к «Аугсбургу». Коллектив планомерно вкатывается в сезон и ждёт старт Лиги чемпионов.