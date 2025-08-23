 
«Бетис» не может себе позволить покупку Себальоса у «Реала»

вчера, 09:08

Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос продолжает искать себе новую команду.

По информации источника, «сливочные» готовы его продать за 15-20 млн евро. Сообщается, что сам игрок хочет перейти в «Бетис», но в севильском клубе не готовы тратить такие средства.

В сезоне-2024/25 Себальос сыграл 23 матча в чемпионате Испании, но не отметился результативными действиями.

95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:17
А кто в центре остаётся то? Или Штиллера всё таки подпишем?🤭
Bad Listener
Bad Listener ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:59, ред.
Очень странно, такие матчи как матч РПЛ Рубин-Спартак всегда были, не припомню чтобы невозможно было поставить на такую игру никогда кроме как поздним вечером последнего дня месяца

Хотя щас вот смотрю основные появились, но допов так и нет, а на точный счёт вообще во всех играх пропали ставки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:43
Себа на выход ?
Сдаётся мне, что Алонсо в Реале не надолго.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 09:14
Здравствуйте. Иногда матча может на быть в линии.
