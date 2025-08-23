«Бетис» не может себе позволить покупку Себальоса у «Реала»

1755929315

вчера, 09:08

Полузащитник мадридского «Реала» продолжает искать себе новую команду.

По информации источника, «сливочные» готовы его продать за 15-20 млн евро. Сообщается, что сам игрок хочет перейти в «Бетис», но в севильском клубе не готовы тратить такие средства.

В сезоне-2024/25 Себальос сыграл 23 матча в чемпионате Испании, но не отметился результативными действиями.