«Бетис» не может себе позволить покупку Себальоса у «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Даниэль Себальос продолжает искать себе новую команду.
По информации источника, «сливочные» готовы его продать за 15-20 млн евро. Сообщается, что сам игрок хочет перейти в «Бетис», но в севильском клубе не готовы тратить такие средства.
В сезоне-2024/25 Себальос сыграл 23 матча в чемпионате Испании, но не отметился результативными действиями.
Хотя щас вот смотрю основные появились, но допов так и нет, а на точный счёт вообще во всех играх пропали ставки.
Сдаётся мне, что Алонсо в Реале не надолго.
