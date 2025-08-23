 
ЦСКА остаётся самым проверяемым на допинг клубом РПЛ в 2025 году

вчера, 10:43

Московский ЦСКА остаётся самым проверяемым на возможное употребление допинга клубом Российской Премьер-Лиги.

За семь первых месяцев 2025 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило 11 футболистов ЦСКА. В этом списке оказались Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев (дважды), Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Максим Жуков, Кирилл Глебов и Рифат Жемалетдинов.

По количеству взятых РУСАДА проб «армейцы» оказались впереди всех остальных команд чемпионата России. Второе место разделили «Зенит», «Акрон» и махачкалинское «Динамо», у которых проверили по шесть футболистов.

oFANATo
oFANATo
вчера в 16:14
И главное что после этих проверок все чисто 👍
Capral
Capral
вчера в 13:28
Уважаемый Анатолий Кандауров.
Никаким образом не хотел обидеть Ваш ЦСКА. Это не больше, чем ирония.))) Спасибо, что объяснили правила жребия, теперь буду знать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:00
CapralCapral
Уважаемый Виктор Семенович и другие соккрчане! Согласно регламенту РУСАДА как выбор клуба для проверки, да и выбор игрока этого клуба для взятия пробы определяются жребием.. Если взять статистику за 10 лет, то получится примерно у всех одинаково. Версии о заговоре неуместны.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
вчера в 11:25
Ну не верят чиновники , что парни без допинга так зажигать могут.
Comentarios
Comentarios ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 11:07
До них не доходит что наш молодняк просто заряжен на победу
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:04
Хоть как то стараются досадить прямому конкуренту Зенита ))).
Capral
Capral
вчера в 10:52
Учитывая то, как ЦСКА неистово рвёт соперника, резво бежит и прессингует, то, можно и проверить....))) Это шутка конечно, но, кто его знает.
n2tancnmp6bj
n2tancnmp6bj
вчера в 10:51
Неудивительно, кто владелец клуба, нужен постоянный присмотр.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:46
На то они и солдаты !
