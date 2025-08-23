ЦСКА остаётся самым проверяемым на допинг клубом РПЛ в 2025 году

Московский ЦСКА остаётся самым проверяемым на возможное употребление допинга клубом Российской Премьер-Лиги.
За семь первых месяцев 2025 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило 11 футболистов ЦСКА. В этом списке оказались Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров, Игорь Акинфеев (дважды), Матвей Кисляк, Матвей Лукин, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Савин, Максим Жуков, Кирилл Глебов и Рифат Жемалетдинов.
По количеству взятых РУСАДА проб «армейцы» оказались впереди всех остальных команд чемпионата России. Второе место разделили «Зенит», «Акрон» и махачкалинское «Динамо», у которых проверили по шесть футболистов.
Никаким образом не хотел обидеть Ваш ЦСКА. Это не больше, чем ирония.))) Спасибо, что объяснили правила жребия, теперь буду знать.
Уважаемый Виктор Семенович и другие соккрчане! Согласно регламенту РУСАДА как выбор клуба для проверки, да и выбор игрока этого клуба для взятия пробы определяются жребием.. Если взять статистику за 10 лет, то получится примерно у всех одинаково. Версии о заговоре неуместны.
