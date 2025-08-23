ЦСКА остаётся самым проверяемым на допинг клубом РПЛ в 2025 году

1755935007

вчера, 10:43

Московский ЦСКА остаётся самым проверяемым на возможное употребление допинга клубом Российской Премьер-Лиги.

За семь первых месяцев 2025 года Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) проверило 11 футболистов ЦСКА . В этом списке оказались , , (дважды), , , , , Никита Савин, Максим Жуков, и .