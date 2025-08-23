История «Халл Сити» часть 1: 1904-1919

1755930852

Футбольный клуб «Халл Сити» (англ. Hull City Association Football Club) был основан в 1904 году в городе Кингстон-апон-Халл . Его создание произошло значительно позже, чем у многих других британских клубов, из-за высокой популярности регби в регионе, что мешало предыдущим попыткам организовать футбольную команду. 1 сентября 1904 года прошел первый в истории товарищеский матч клуба. Более шести тысяч зрителей собрались на стадионе «Булевард» (домашней арене регбийного «Халла»), чтобы увидеть, как «Сити» сыграл впечатляющую ничью 2:2 с «Ноттс Каунти», клубом, чья история началась более чем за сорок лет до этого.Именно эта встреча положила начало целой серии игр: в дебютном сезоне 1904/05 «Тигры» провели свыше сорока товарищеских матчей, ведь позднее основание клуба не позволило им принять участие в чемпионате Футбольной лиги. Тем не менее, уже в сентябре 1904 года фанаты стали свидетелями первой официальной игры команды. В предварительном раунде Кубка Англии «Сити» встретился со «Стоктоном». На «Виктория Граунд» матч завершился вничью 3:3, а первый официальный гол клуба забил уроженец Халла Оскар Макрилл — уже на 10-й минуте матча! Но в переигровке «Халл» уступил 1:4.Клуб сразу столкнулся с большой проблемой — отсутствием собственного стадиона. «Сити» был вынужден скитаться по аренам регбийных и крикетных клубов, так как приоритет мест предоставлялся более популярным видам спорта. Но трудности не остановили «Тигров»: уже к сезону 1905/06 клуб был принят во Второй дивизион Футбольной лиги.

Эмброуз Лэнгли и первые успехи (1906–1909)

Первый же сезон на новом уровне «Сити» завершил очень достойно — пятым местом под руководством играющего тренера Эмброуза Лэнгли. Прибыв в Халл в возрасте 35 лет, Лэнгли имел за плечами внушительную карьеру игрока, в основном в клубе «The Wednesday» (ныне «Шеффилд Уэнсдей»). Там он успел взять Кубок Англии (1896) и дважды — чемпионский титул Первого дивизиона (1903, 1904). Несмотря на травму, преждевременно завершившую карьеру, Лэнгли был полон амбиций и сумел вдохнуть жизнь в новый клуб.Историческим событием стала и первая игра на новом стадионе «Анлаби Роуд» 24 марта 1906 года: две тысячи зрителей стали свидетелями ничьей 2:2 с «Блэкпулом».

Золотое время Джона «Джеки» Смита (1907–1910)

По‑настоящему яркой звездой того времени стал Джон «Джеки» Смит — нападающий, который сезон 1907/08 завершил с фантастическими 31 голом в 37 матчах. Его связка с Артуром Темплом выглядела убийственной: последний добавил 18 мячей, а клуб закрепился на восьмом месте. Сезон 1908/09 Смиту помешала травма, но Темпл, забивший 17 голов, и вернувшийся к концу сезона Джон Смит (10 мячей) вывели клуб на четвёртое место, вплотную приблизив его к элите.А сезон 1909/10 стал настоящим прорывом. «Сити» занял третье место и лишь по разнице мячей (отставание от «Олдэм Атлетик» составило всего 0,29 гола!) упустил путёвку в Первый дивизион.Джеки Смит выдал феноменальный сезон, став лучшим бомбардиром Англии с 32 годами.Всего за свою карьеру в чёрно-янтарных цветах он забил 102 гола в 168 матчах, оставаясь четвёртым лучшим снайпером клуба за всю его историю. К сожалению, в ноябре 1910 года Смит ушёл в «Шеффилд Юнайтед», а в 1916 году трагически погиб на фронте, в битве на Сомме.

Новая звезда Томми Брауэлл и кризисы перед войной (1910–1914)

Потеря Смита могла стать катастрофой, но «Сити» быстро нашёл замену. Летом 1910 года в команду пришёл юный талант Томми Брауэлл, которому было всего 18 лет. Более того, в клубе уже играли его братья — Энди и Джордж, и осенью того же года «Сити» трижды выставлял на поле сразу всех трёх Брауэллов.Молодой Томми сразу же заявил о себе: хет‑трик в ворота «Стокпорт Каунти» (4:1) и ещё один против «Барнсли». В начале своей карьеры он забил 12 голов в 10 матчах и завершил сезон лучшим бомбардиром — 16 мячей. Сезон 1911/12 снова начался ударно: 16 голов в 15 матчах, включая четыре (!) в победе над «Лестер Фосс» (4:1). Однако уже в декабре 1911 года Брауэлла переманил «Эвертон» за £1,650. Для «Сити» это стало большим ударом.Тем не менее, у клуба всё ещё был Артур Темпл — нападающий стабильности, забивавший по 16 и более мячей почти в каждом сезоне. Но в кампании 1912/13 «Сити» провалился на 12‑е место, показав худший результат в своей истории. Подписанный из «Аккрингтон Стэнли» в апреле 1912 года за £50, Стэнли Фазакерли оказался следующим результативным нападающим «Сити». Фазакерли завоевал себе место в стартовом составе после того, как забил поразительные 11 голов в товарищеском матче «Тигров» против норвежской команды «Трондхейм», завершившемся со счетом 16:1 во время межсезонного турне по Скандинавии в 1912 году. Более того, единственный полный сезон Фазакерли в Восточном Йоркшире завершился 20 голами в 30 матчах и переходом в «Шеффилд Юнайтед» , когда до конца оставалось девять игр. После домашнего поражения 0:1 от «Фулхэма» 29 марта 1913 года, которое оставило «Тигров» на одну позицию выше зоны вылета, Эмброуз Лэнгли был заменен на Гарри Чепмена, брата легендарного тренера «Хаддерсфилд Таун» и «Арсенала» Герберта Чепмена.Приглашенный за пять игр до конца сезона, Чепмен произвел желаемый эффект: его команда выиграла последние четыре матча и обеспечила себе сохранение места в дивизионе.В единственном полном сезоне Чепмена у руля, «Тигры» оправились от крайне разочаровывающего сезона, заняв седьмое место в кампании 1913/14. После смешанного старта, когда «Сити» шел на 12-м месте после шести игр, «Тигры» ответили впечатляющей серией, потерпев всего два поражения в следующих 15 матчах и поднявшись на вершину Второго дивизиона. Их вдохновляли 16 голов в 15 матчах от инсайда/центрального нападающего Сэмми Стивенса, который заполнил пустоту, оставленную Фазакерли, и закончил сезон лучшим бомбардиром «Тигров» с 26 голами.

Война меняет всё (1914–1915)

В 1914 году мир оказался втянут в Первую мировую войну, и привычный быт миллионов людей перевернулся. Для большинства футбол отошёл на второй план — куда важнее стали события на фронте.К 1915 году война всё сильнее вторгалась в повседневную жизнь общества. Многие игроки добровольно записывались в армию, отправляясь защищать страну.В сезоне 1914/15 Сэмми Стивенс продолжил блистать результативностью в чёрно-янтарных цветах, забив 24 гола в лиге и 6 в Кубке Англии. Это принесло ему вызов в состав резервистов сборной на Британский чемпионат среди домашних сборных 1914/15, который так и не был сыгран из-за начала войны. Несмотря на это, Стивенс продолжал оставаться лидером атаки «Сити» в 1915–1919 годах, забив 23 гола в 30 матчах региональной лиги.. К тому же , «Тигры» сумели пробиться в четвертьфинал Кубка Англии 1915 года. По пути к этой стадии они переиграли «Вест Бромвич Альбион», «Нортгемптон Таун» и «Саутгемптон», но в 1/4 финала уступили в гостях «Болтону» со счётом 2:4. Кубок, и Футбольная лига вскоре приостановили проведение. Их заменили региональные турниры, где команды могли играть без дальних поездок, что было жизненно необходимо в условиях войны. А вообще Футбольная ассоциация подверглась критике за решение завершить сезон 1914/15 — ведь, например, крикетные турниры отменили сразу, ещё в августе 1914-го.

Военные годы и герои Midland Section (1915–1919)

Хотя Стивенс был яркой фигурой, не меньшего уважения заслужил его напарник Дэйв Мерсер. В отличие от многих, он не пропустил ни единого матча за четыре года выступлений в военном Midland Section. На его счету — 142 игры и 48 голов. С октября 1917-го по февраль 1918-го он сделал три хет-трика в матчах с «Брэдфорд Сити», «Линкольн Сити» и «Гейнсборо Тринити». Но его вершина — встреча в январе 1919-го против «Шеффилд Юнайтед», где он забил сразу шесть мячей. Правда, матч был остановлен из-за сильного тумана и так и не вошёл в официальные отчёты. В сезоне 1914/15 едва заметный игрок ротации Джон Ли получил шанс заявить о себе. В ноябре он забил дважды в ворота «Ноттингем Форест» (3:1), и тренер Фред Стрингер тут же сделал ставку на него. Ли закрепился в основе и продолжал оставаться важной частью команды вплоть до конца войны, в том числе после того, как в 1916-м место Стрингера занял Дэвид Мензис. Несмотря на серьёзное сокращение кадров из‑за войны, «Сити» всё же удалось время от времени усиливать состав. Так, в 1917 году в Халл перебрался Бобби Хьюз, работавший в то время на правительство. В сезоне 1917/18 он забил 25 голов в 32 матчах. Вскоре к команде присоединились ещё несколько новых игроков . Сесил Поттер появился в 1918 году, проходя службу в Королевских военно-воздушных силах в Ист-Райдинге, и привнёс столь необходимый опыт. Том Бликли также подписал контракт под занавес войны, имея за плечами путь из «Уолкден Сентрал» через «Бери» и «Болтон».

Возвращение в профессиональный футбол (1919)

После войны «Халл Сити» возвращается в Футбольную лигу с сильным костяком игроков.Им удалось избежать судьбы многих клубов, которым пришлось строиться заново.Несмотря на изменения в судьбах и жизнях игроков, клуб сохранил основу и готов был снова бороться за место под солнцем.