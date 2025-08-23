Компани — о разгроме «РБ Лейпциг»: «Мы хотим побеждать всегда»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил матч первого тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг».
Надеюсь, болельщикам понравилась наша энергичная, дарящая радость игра, ведь именно для этого мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший стартовый матч, сегодня всё прошло идеально. На этой неделе было много проблем, но мы ответили на поле. У нас есть фундамент, основа игры, а это очень важно. Концепция на этот сезон только одна: мы хотим побеждать всегда.
Напомним, что мюнхенцы победили со счётом 6:0.
Но надо признать, что Компани уже многое удалось. Удалось создать играющую команду и привлекательный стиль. В прошлом сезоне, получилось с первого захода стать чемпионом и отодвинуть хвалёный Байер. Теперь, главная задача- удачно сыграть в ЛЧ. Насколько, это выполнимо и реально- покажут игры команды в этом турнире...
