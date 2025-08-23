 
Компани — о разгроме «РБ Лейпциг»: «Мы хотим побеждать всегда»

вчера, 08:01
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани оценил матч первого тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг».

Надеюсь, болельщикам понравилась наша энергичная, дарящая радость игра, ведь именно для этого мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший стартовый матч, сегодня всё прошло идеально. На этой неделе было много проблем, но мы ответили на поле. У нас есть фундамент, основа игры, а это очень важно. Концепция на этот сезон только одна: мы хотим побеждать всегда.

Напомним, что мюнхенцы победили со счётом 6:0.

Capral
Capral
вчера в 09:51
Фундамент есть, это правда, но насколько он прочный, станет ясно, только в ЛЧ. Бавария играет красиво, комбинационно, и это, безусловно заслуга Компани, но игра Баварии очень воздушная и несколько уязвимая, что было отчётливо видно в играх со Штутгартом и вчера, даже с мертвым Р/Б. Не знаю, кто станет победителем Бундесе, пока, даже не знаю, кто составит конкуренцию Баварии, но уверен, что вчерашней игры для ЛЧ не достаточно- соперник, до неприличия слаб.
Но надо признать, что Компани уже многое удалось. Удалось создать играющую команду и привлекательный стиль. В прошлом сезоне, получилось с первого захода стать чемпионом и отодвинуть хвалёный Байер. Теперь, главная задача- удачно сыграть в ЛЧ. Насколько, это выполнимо и реально- покажут игры команды в этом турнире...
gdgy47z87ba4
gdgy47z87ba4
вчера в 08:19
У Баварии такие разгромные победы часто случаются
