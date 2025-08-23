Компани — о разгроме «РБ Лейпциг»: «Мы хотим побеждать всегда»

Главный тренер «Баварии» оценил матч первого тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг».

Надеюсь, болельщикам понравилась наша энергичная, дарящая радость игра, ведь именно для этого мы и играем в футбол. Мы провели очень хороший стартовый матч, сегодня всё прошло идеально. На этой неделе было много проблем, но мы ответили на поле. У нас есть фундамент, основа игры, а это очень важно. Концепция на этот сезон только одна: мы хотим побеждать всегда.