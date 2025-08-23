 
Soccer.ru
Корниленко: «Не вижу фаворита в матче „Рубин“ — „Спартак“»

вчера, 09:48
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Спартаком».

Тяжело назвать фаворита. «Рубин» находится в неплохой форме и набирает очки. «Спартак» находится в том положении, когда очки терять нельзя, если они рассчитывают вклиниться в гонку за чемпионством. А я полагаю, что у «Спартака» именно такие цели. Так что игра будет боевая со множеством голов.

Напомним, что в предыдущем туре «Рубин» победил «Ростов» (1:0), а «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

112910415
112910415
вчера в 13:10
А вот голов-то как раз будет мало!
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:17
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:09
      Capral
      Capral ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 11:37
      Или, Даке накидают...)))
      Futurista
      Futurista
      вчера в 11:16
      Даку накидает опять...
      xb2uv7a87wzp
      xb2uv7a87wzp
      вчера в 10:46
      Рубину только победы с крупным счетом.
      bu9939pph7g6
      bu9939pph7g6
      вчера в 10:26
      Неправда, Рубин явный фаворит, если, конечно, судья не убьет Рубин как Зенит.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 10:24
      А я не знаю или напишу комментарий по игре. Ну а тебе- приятного просмотра АПЛ))).
      Comentarios
      Comentarios
      вчера в 10:20
      Скорее всего ничья
      Comentarios
      Comentarios ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 10:19
      Заболотного мы спецом заслали .. шутка
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 10:18
      Не, Вить, - без меня. Я на Сити и ТТХ глядеть буду.

      Потом тебя почитаю, - всё и узнаю.)
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 10:14
      Про Заболотного- это ты в самую девятку, как говорил Г.Саркисьянц!!!
      Дело в том, что у Спартака нет стабильности и четкой программы действий. Нет, конкретного рисунка игры, всё очень поверхностно. И потом, игра Зенита отличается от игры Рубина. Невыразительный, но академичный Зенит в гостях, или домашний, осторожный Рубин дома... Если Рахимов не побежит шашками на голо, как в игре с ЦСКА, то шансы на победу безусловно есть. Ну а Спартак, наверняка будет атаковать, и вот здесь, у Рубина появятся шансы на контр игру, в которой Рубин всегда опасен...
      Вобщем, поглядим, ждать не долго.
      Водолей Сергеев
      Водолей Сергеев ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 10:13
      Звучит как насмешка относительно явления ДАКУ, любезный)
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 10:13
      Согласен с ним. Но ещё есть вариант, при котором спартачи вообще играть не будут, а будут ждать отставку борова, тогда рубиновые свое возьмут без проблем))
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 10:06, ред.
      Если Спартак будет мяч катать, как с Зенитом, то Казань падёт как при Иване Грозном..., но ты не забывай, что у Рубина есть палочка-выручалочка - Заболотный.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 10:03, ред.
      Корниленко не видит ... ??!!
      Ну тогда пусть обратится к офтальмологу.
      Capral
      Capral ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 10:00
        cska1948
        cska1948
        вчера в 09:52
        А я вижу фаворита, и это - Рубин!
        SpaM-10
        SpaM-10
        вчера в 09:51
        А он есть, как и суслик.
