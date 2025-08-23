Корниленко: «Не вижу фаворита в матче „Рубин“ — „Спартак“»

Бывший футболист и спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Спартаком».
Тяжело назвать фаворита. «Рубин» находится в неплохой форме и набирает очки. «Спартак» находится в том положении, когда очки терять нельзя, если они рассчитывают вклиниться в гонку за чемпионством. А я полагаю, что у «Спартака» именно такие цели. Так что игра будет боевая со множеством голов.
Напомним, что в предыдущем туре «Рубин» победил «Ростов» (1:0), а «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).
Я могу оскорбить футболиста, но НИКОГДА не оскорбляю клубы.
Потом тебя почитаю, - всё и узнаю.)
Дело в том, что у Спартака нет стабильности и четкой программы действий. Нет, конкретного рисунка игры, всё очень поверхностно. И потом, игра Зенита отличается от игры Рубина. Невыразительный, но академичный Зенит в гостях, или домашний, осторожный Рубин дома... Если Рахимов не побежит шашками на голо, как в игре с ЦСКА, то шансы на победу безусловно есть. Ну а Спартак, наверняка будет атаковать, и вот здесь, у Рубина появятся шансы на контр игру, в которой Рубин всегда опасен...
Вобщем, поглядим, ждать не долго.
Ну тогда пусть обратится к офтальмологу.
Ты бы не показывал так откровенно свою ненависть к Спартаку, которая давно всем понятна. Да, формально, у Рубина шансов больше, ввиду домашнего поля и более поставленной игры. Но когда я вспоминаю-1:5 от ЦСКА, то понимаю, что в этой игре, действительно фаворита нет, а всё решится на футбольном поле...
