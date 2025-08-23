Корниленко: «Не вижу фаворита в матче „Рубин“ — „Спартак“»

Бывший футболист и спортивный директор «Крыльев Советов» высказался о предстоящем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Спартаком».

Тяжело назвать фаворита. «Рубин» находится в неплохой форме и набирает очки. «Спартак» находится в том положении, когда очки терять нельзя, если они рассчитывают вклиниться в гонку за чемпионством. А я полагаю, что у «Спартака» именно такие цели. Так что игра будет боевая со множеством голов.