Полузащитник «Порту» Мора интересен «Пари Сен-Жермен»

вчера, 08:51

Полузащитник «Порту» Родриго Мора может перейти в «Пари Сен-Жермен».

По информации источника, парижане готовы активировать опцию выкупа 18-летнего футболиста, прописанную в его контракте. Стоимость сделки в таком случае составит 70 млн евро. Сообщается, что игрок отлично вписывается в план ПСЖ на омоложение текущего состава, а руководство клуба считает его очень перспективным.

В минувшем сезоне Мора сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее стало известно, что состав «Пари Сен-Жермен» пополнил защитник Илья Забарный.

Варвар7
Варвар7
вчера в 10:39
Судя по всему Родриго очень перспективный игрок.
emw48sbm8ety
emw48sbm8ety
вчера в 10:37
Вряд ли он усилит ПСЖ.
Гость
