Доннарумма попрощался с болельщиками «Пари Сен-Жермен»

1755926451

вчера, 08:20

Вратарь попрощался с болельщиками «Пари Сен-Жермен» после матча второго тура чемпионата Франции против «Анже».

Итальянец не был заявлен на игру, однако после финального свистка совершил своеобразный круг почета на стадионе «Парк де Пренс». Возле фанатской трибуны ПСЖ Доннарумма задержался и поаплодировал в ответ болельщикам, которые скандировали его имя. Другие игроки команды тоже отдали дань уважения Джанлуиджи.

Вратарь сборной Италии покинет парижский клуб, несмотря на то, что его контракт действителен еще год.