Доннарумма попрощался с болельщиками «Пари Сен-Жермен»

вчера, 08:20
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб АнжеАнжеМатч завершен

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма попрощался с болельщиками «Пари Сен-Жермен» после матча второго тура чемпионата Франции против «Анже».

Итальянец не был заявлен на игру, однако после финального свистка совершил своеобразный круг почета на стадионе «Парк де Пренс». Возле фанатской трибуны ПСЖ Доннарумма задержался и поаплодировал в ответ болельщикам, которые скандировали его имя. Другие игроки команды тоже отдали дань уважения Джанлуиджи.

Вратарь сборной Италии покинет парижский клуб, несмотря на то, что его контракт действителен еще год.

вчера в 11:10
Матвей хорош )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:34
Не выдержал конкуренции с мотей))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 10:29
А мне Буффон больше нравится!
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:13
Так он же прощался уже? Ну и ладно, не он один такой. Сейчас в порядке вещей, когда человек, считающий себя мужчиной, прощается, но не уходит. Всё чаще такие люди становятся похожими на женщин. Даже скандалят так же, как они и устраивают истерики...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:04
Не хочу чтоб МанСити купил Доннаруммы. Пусть возвращается в серию А))
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:35
Ну сейчас Джа Джи точно уходит - интересно, как пойдут его дела в другом клубе?
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:34
Великий вратарь во всех отношениях...
