Кейн забил 65 голов в 64 матчах немецкой Бундеслиги

1755928702

вчера, 08:58

В матче первого тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» нападающий «Баварии» оформил хет-трик.

Теперь у англичанина 65 голов в матчах немецкой Бундеслиги. Для этого достижения ему понадобилось сыграть всего лишь 64 игры.

С момента перехода Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» в августе 2023 года никто не забивал так много мячей в пяти сильнейших европейских чемпионатах.