Кейн забил 65 голов в 64 матчах немецкой Бундеслиги

В матче первого тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил хет-трик.
Теперь у англичанина 65 голов в матчах немецкой Бундеслиги. Для этого достижения ему понадобилось сыграть всего лишь 64 игры.
С момента перехода Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» в августе 2023 года никто не забивал так много мячей в пяти сильнейших европейских чемпионатах.
У средней линии 2 пути развития атаки: либо через фланги, либо через центр. В Баварии напрямую хавам играть на Кейна не имеет смысла. Не тот рывок у англичанина + он далеко не Мбаппе, который может укротить снаряд на скорости / на лету и протащить его вперёд...
Поэтому Роттен доставляет до него мячики через вингеров, которые либо пасуют на Харри, либо стреляют сами.
