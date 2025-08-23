 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаГермания. Бундеслига 2025/2026

Кейн забил 65 голов в 64 матчах немецкой Бундеслиги

вчера, 08:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

В матче первого тура чемпионата Германии против «РБ Лейпциг» нападающий «Баварии» Харри Кейн оформил хет-трик.

Теперь у англичанина 65 голов в матчах немецкой Бундеслиги. Для этого достижения ему понадобилось сыграть всего лишь 64 игры.

С момента перехода Кейна из «Тоттенхэма» в «Баварию» в августе 2023 года никто не забивал так много мячей в пяти сильнейших европейских чемпионатах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Эстевао стал самым молодым автором голевой передачи в истории «Челси»
22 августа
39-летний Нойер начинает 20-й сезон в Бундеслиге
22 августа
«Ахмат» не проиграл ни одного матча в РПЛ после назначения Черчесова
22 августа
Полузащитник «Хэкена» сделал пять голевых передач в матче Лиги конференций
22 августа
Почти половина голов Ямаля в Ла Лиге были забиты из-за пределов штрафной
21 августа
Официально«Монако» одержал 1100-ю победу в Лиге 1
20 августа
 
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:40
Вот, то, что я хотел тебе сказать про Кейна...

Вот видео:
https://sport.sky.de/fussball/artikel/felix-magath-kritisiert-die-abhaengigkeit-des-fc-bayern-von-harry-kane/13313447/34829

Да, «Бавария» сильно зависит от Харри Кейна, особенно учитывая отсутствие в составе сопоставимого резервного нападающего. Его присутствие и форма сильно влияют на стиль игры клуба, а его отсутствие приводит к снижению эффективности и ухудшению результатов. Эта зависимость считается угрозой, поскольку может поставить под угрозу достижение клубом таких целей, как победа в Лиге чемпионов.
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 16:12
Машина
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:59
Я нашел статью от Т.Крооса и Кёлера, про зависимость Баварии от Кейна, и про то, что Компани пытается эту зависимость нейтрализовать. Но сейчас нет времени печатать, хочу посмотреть Рубин-Спартак, ну и еще раз проверить статью.
Я не обижался, но иногда, подобные слова, неприятно воспринимаются.
Сам понимаешь- старики все обидчивые...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:48, ред.
Витя.
Я писал исключительно в смысловом контексте и слово "орал" включил только для того, чтоб человек заострил внимание. Это внушает, когда общаешься на одном языке.

Поэтому... Ничего личного. Если задел, извини и пойми правильно. Админ же мою идею, как видишь, уловил.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:36
Во-первых, что значит орал? Я не орал, а цитировал немецкую печать, после увольнения Тухеля, где ясно говорилось, что, одной из веских причин и претензий Тухелю при его увольнении, была, как раз, вот эта, командная зависимость от Кейна.
Ты всё таки слова подбирай. Я же тебе не пишу подобных вещей.
Шуня771
Шуня771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:23
Так мы плохого слова и не говорим!)
Шуня771
Шуня771 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 12:22
Вполне возможно мну ошибается, но в памяти есть "добрая" критика от Виктора, в адрес Кейна.
Может это связано с запросом читателей, Капрал довольно таки известная личность в спортивных кругах прессы и печатается не в последних СМИ...

Кого имел ввиду Шредер777 узнаем с его слов, если ответит.
lazzioll
lazzioll ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 12:04
я думал он только грузина ненавидит парижского))) никогда не натыкался на комменты про Кейна. А Кейн молодчик. помню видосы его в детстве ходили из Арсеналовского СДЮШОРа как он мячи подавал на матчах, такой маленький жиробас был как Картман, вот уже думал кто точно не сможет заиграть, а он заиграл
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:58, ред.
Пацаны. Зачем палку перегибаете ? Витя орал, что строить игру команды вокруг Кейна нельзя..., но не говорил, что Кейн, как напад, дно. Это разные вещи.

У средней линии 2 пути развития атаки: либо через фланги, либо через центр. В Баварии напрямую хавам играть на Кейна не имеет смысла. Не тот рывок у англичанина + он далеко не Мбаппе, который может укротить снаряд на скорости / на лету и протащить его вперёд...
Поэтому Роттен доставляет до него мячики через вингеров, которые либо пасуют на Харри, либо стреляют сами.
Шуня771
Шуня771 ответ Шредер777 (раскрыть)
вчера в 11:52
Сделайте, пожалуйста, аудит, нашему клубу "Знатоков"....!)
Шуня771
Шуня771 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 11:49
Взаимно - жму руку!
Шуня771
Шуня771
вчера в 11:49
Щас дядя Витя прибудет с разносом...)
Но у нас есть смягчающая подушка.... -
Мну тоже не нравиться, иногда, вид приспущенных гетр Хвичи....)
Palex
Palex ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 11:49
🫡🤝
Шуня771
Шуня771 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 11:46
"Ответ правильный, Вы сильное звено!"
Palex
Palex ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 11:45
Получается Капрал😂
Шуня771
Шуня771 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 11:44
На "К" (С) начинается, на "Л" (L) заканчивается))))
(если не повысили в звании)
Palex
Palex ответ Шредер777 (раскрыть)
вчера в 11:40
Это кто?
Шредер777
Шредер777
вчера в 11:26
    Шуня771
    Шуня771
    вчера в 11:22
    Старина Кейн своё дело знает!)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:13
    Шикарный показатель
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     