Близнецы на чемпионатах мира: парагвайские братья Инсфраны были первыми, но они не играли. И о ещё двух братских парах и тройках, а также о других загадках сборной Парагвая в отборе и на самом ЧМ-58

сегодня, 10:17

Тема близнецов в истории Кубка мира не новая. Я рассматривал уже ранее тему родственников на мундиалях, особенно на первых 3 чемпионатах мира.

Про всех братьев с 1930 по 2018 гг. (и про близнецов включительно) у меня было достаточно постов в соцсети X почти 4 года назад.

Но вот недавно мой знакомый, живущий в Уругвае, по имени Иван (мы с ним переписываемся по-русски) опубликовал в соцсети f статью про близнецов. Почти все они довольно известны. Но именно — почти…

Как оказалось, первая же в истории мундиалей пара близнецов таит в себе много загадок. Вот и Иван взял с какого-то ресурса фото якобы самых первых близнецов, они из сборной Парагвая, но…

На поверку вышло, что это совсем не те братья на фото, и совсем не близнецы. Успокаивало то, что они были также парагвайцами.

Понятно, что темой парагвайцев на ЧМ -50 я только закончил заниматься. По свежим следам стал распутывать и этот клубок. Да не один такой клубок оказался.

Итак.

Довольно много ресурсов в сети по теме близнецов (twins по-английски) на турнирах Кубка мира дают либо совершенно не фото парагвайских близнецов, либо на двух фото один из футболистов — не брат-близнец. Как такое может быть? Давайте разбираться.

Сразу скажу, чтобы разобраться с парагвайскими близнецами, пришлось разбираться почти со всеми игроками из заявки сборной Парагвая на ЧМ -58.

В заявке сборной Парагвая на мундиале в Швеции было 22 футболиста, из них 2 вратаря. Под номером 22 в заявке был 22-летний нападающий Элихио Антонио Инсфран (Eligio Antonio Insfrán).

Под номером 19 в той же заявке был 22-летний нападающий Элисео Инсфран (Eliseo Insfrán). Как вы уже, наверное, догадались — это они и есть близнецы. На ЧМ -58 они оба не сыграли. Как они выглядели мы посмотрим позже.

А вот так эту пару близнецов представляют на многих ресурсах в интернете:

Фото сделано перед реальным матчем сборной Парагвая, в котором играли эти похожие два футболиста. Разумеется, это фото шло безо всяких подписей, это уже я подписал, чтобы не гуляла ошибочная информация.

Да ведь ранее в своей статье о центрфорварде Дарио Хара Сагьер, который сыграл в составе Парагвая на ЧМ -50, мы уже видели этих похожих игроков. Это ведь родные братья Дарио Хара Сагьер. Если помните, упоминался уникальный факт — 3 родных брата играли за один клуб и все трое были нападающими. Вот фото этой троицы:

В подписи все трое указаны слева направо: Энрике, Дарио и Анхель Хара Сагьер, игроки клуба Серро Портеньо.

А вот и фото, где все 11 футболистов, тренер и массажист:

От руки подписаны все имена, включая стоящего слева по фото главного тренера сборной Аурелио Гонсалеса, легенду парагвайского футбола, игравшего на ЧМ -30.

Только вот не стоит думать, что фото сделано в Швеции на мундиале. Фото сделано чуть меньше, чем за год до старта мундиаля. Именно в тот день в своей столице Асунсьон сборная Парагвая разгромила 2-кратных чемпионов мира сборную Уругвая 5:0 и досрочно завоевала путёвку в Швецию! Это произошло 14 июля 1957 года.

Вот то же фото с именами всех игроков, тренера по физподготовке и массажиста, только вот главного тренера отрезали, жаль:

Это фото исторического матча в парагвайском футболе. Буду называть это фото «с тремя мячами и мальчиком».

Впервые в своей истории сборная Парагвая выиграла отбор на мундиаль. Хотя участвовала уже на двух чемпионатах мира: в 1930 вообще не было отбора, а на ЧМ -50 Уругвай и Парагвай отобрались автоматом без игр из-за отказа соперников по группе.

И в том матче 14 июля 1957 впервые игрок сборной Парагвая оформил хет-трик. Первые три гола в матче забил Флоренсио Амарилья, перед ним лежит один из трёх мячей на фото (два других перед братьями Хара Сагьер).

Амарилья сыграл во всех 3 матчах на ЧМ -58, оформил дубль в матче с Францией (один гол забил с пенальти, был явно выраженным левшой).

А вот братья Хара Сагьер не попали даже в заявку на ЧМ -58. А ведь в отборочной кампании они были грозной силой сборной Парагвая.

В первом матче в Колумбии против сборной этой страны Анхель сначала сравнял счёт в первом тайме, а в конце забил 3-й гол, победный, парагвайцы выиграли в гостях 3:2.

Через 2 недели уже на своём поле Парагвай разнёс Колумбию 3:0 — первый гол в матче забил Энрике. В некоторых источниках утверждают, что он забил и 3-й гол в матче. Однако сайт ФИФА отдаёт тот гол Хуану Агуэро.

Ещё через неделю 14 июля на своём поле парагвайцы громили уругвайцев. В конце встречи отличились всё те же — Агуэро и Анхель, да плюс хет-трик Амарильи.

И Агуэро, и Амарилья сыграли во всех 3 матчах в Швеции, каждый оформил дубль, причём оба забивали только левой ногой. Хотя Агуэро был крайним правым нападающим. Агуэро отличился и в матче с Шотландией, и с Югославией.

Увы, братья Хара Сагьер не попали в заявку на ЧМ -58. Причину пока не знаю, надеюсь выяснить.

Всего было 7 братьев Хара Сагьер, все играли в футбол, отец был основателем местного клуба.

Дарио Хара Сагьер родился 27 января 1930. Энрике родился 2 июля 1934. Анхель появился на свет 1 октября 1936. Был ещё Альберто 1943 года рождения. Были и дочери у их родителей.

Рождаемость в Парагвае в то время была зашкаливающей. В 50-е годы прошлого века население страны не достигало и 1,5 млн человек. А сегодня их уже более 7 миллионов. Если бы не высокая младенческая смертность, им бы уже негде было бы жить.

В прошлый раз мы сожалели, что на сайте familysearch закрыли доступ к просмотру карт въезда в Бразилию, с фото и именами родителей, адресами. Наверное, из-за этого и закрыли, персональные данные. А может, увидели, что слишком широко стали появляться в сети подобные документы.

Именно поэтому я теперь опасаюсь давать полный скан карт военного учёта парагвайских мужчин — вдруг и парагвайцы закроют просмотр этих карт. А там также персональные данные есть.

Для Энрике и Анхеля Хара Сагьер (и, пожалуй, для остальных) я дам только фото их в 17 лет, при постановке на воинский учёт.

Слева Энрике, справа Анхель, два брата Хара Сагьер, которые не попали на мундиаль, но сделали многое для того, чтобы Парагвай там играл.

Никакие другие братья в отборочных матчах за Парагвай в 1957 году не играли. Но вот в заявке на мундиаль оказалось сразу две пары братьев, в одной из пар братья были близнецами.

Речь о нападающих Элисео и Элихио Инсфранах. Оба были из парагвайского клуба Гуарани. Братья родились 27 октября 1935 года.

«Только вот загвоздка есть» — в архивах сайта familysearch не нашлось ни единого документа на одного из близнецов, а именно на Элихио. И как на грех — его фото очень мало, и все не совсем чёткие.

Зато для второго близнеца — Элисео — есть масса фото, есть и архивные документы, есть фото в разных возрастах.

Вот так Элисео выглядел в 17 лет:

А это фото Элисео Инсфрана в футбольной форме:

На следующем фото Элисео в качестве капитана клуба Гуарани в год чемпионства, в 1964, вместе с Эхилио Эчагуе, капитаном Олимпии:

Про усатого Эчагуе ещё поговорим.

Элисео умер в возрасте 84 лет в 2020 году. Вот он на фото в возрасте, у себя дома:

Ещё одно фото, которое фигурирует в интернете как фото парагвайских близнецов Инсфранов, которые первыми в истории оказались в заявке одной их команд на мундиалях:

На этом фото Элисео Инсфран справа по фото. Как мне кажется — весьма узнаваем. Только вот слева на фото хоть и футболист по фамилии Инсфран, но это не его брат-близнец, это младший брат Антонио Видаль. Он гораздо больше сыграл за сборную Парагвая, чем Элихио. Играли Антонио и Элисео вместе за сборную Парагвая, младший был защитником.

А что же с Элихио Инсфраном? Посмотрите общее фото колумбийского клуба:

Верхний ряд — 4 подряд игрока сборной Парагвая на ЧМ -50. Это вратарь Марселино Варгас, Лоренсо Калонга, Армандо Гонсалес и Кастор Кантеро. В нижнем ряду ещё один участник ЧМ -50 Энрике Авальос.

А вот крайним слева, рядом с Авальосом, присел Элихио Инсфран.

Если вы обратили внимание — у всех Инсфранов присутствует ярко выраженный мысок на лбу по линии роста волос, треугольничек такой.

Вот Элихио с того фото поближе:

Есть ещё несколько фото Элихио Инсфрана, также не особо чёткие:

По этим фото вполне отчётливо видно, что вместе с Элисео на парном фото выше действительно не Элихио.

Братья-близнецы в сборной, по всей видимости, вместе не играли. Элихио вообще мало играл в форме сборной, не более 5 матчей.

Элисео играл после ЧМ -58 на двух турнирах Copa America, оба турнира проводились в 1959 году. А в 1963 Элисео играл на Copa вместе с младшим братом Антонио.

Вот фото из карты военучёта для Антонио Видаля Инсфрана, 1939 г.р.:

Антонио Видаль Инсфран играл и на следующей Copa America в 1967.

Так что выходит, что все парные фото для парагвайских братьев-близнецов в интернете неверные — то братьев Хара Сагьер подсунут, то вместо Элихио внедрят Антонио Видаля.

Выхода нет, нужно создать парное фото братьев-близнецов Инсфранов. Задумано — сделано:

Зафиксируем лишь исторический факт — первая пара братьев близнецов появилась в заявке одной из сборных на мундиале в 1958 году. Но они так и не сыграли.

Забавно, что в первоначальной заявке Парагвая на ЧМ -58, опубликованной, например, в нескольких бразильских газетах в первых числах апреля 1958 г., был только Элисео. Зато как бразильцы перековеркали и имя, и особенно фамилию — Iliseo Susfrau. Явно с какого-то листа с корявым почерком перепечатывали, и так во всех газетах, и не только Инсфрана переиначили.

В сборной Парагвая на ЧМ -58 было и ещё два родных брата. Один из них был основным игроком, это младший брат. Старший попал в заявку, но за сборную играл не очень часто, в Швеции не сыграл.

Речь о Хуане Висенте Лескано (Juan Vicente Lezcano) и его старшем брате Карлосе Фермине Лескано (1934 г.р.). Это также футбольная семья. Был ещё и третий брат Хуан Карлос (1938 г.р.), позже играл и тренировал в Испании.

Хуан Висенте сыграл во всех оборочных матчах к ЧМ -58, всего же с 1957 по 1960 гг. Лескано около 30 раз играл за сборную. Он родился 5 апреля 1937. Вот таким Хуан Висенте Лескано был в 17 лет:

А вот так он выглядел в форме уругвайского Пеньяроля:

На клубном фото 1959 г. оба брата Лескано — Клаудио и Хуан Висенте:

Это клуб Олимпия, чемпион страны с 1956 по 1960 годы. Всё знакомые лица в верхнем ряду — тренер Аурелио Гонсалес; рядом с тренером усатый защитник Эдельмиро Аревало, основной игрок сборной Парагвая; на правом краю по фото также усатый основной защитник Элихио Эчагуе; ростом с высокого Эчагуе рядышком стоит Хуан Висенте Лескано, крепыш; через одного (это вратарь) стоит и старший Лескано, Клаудио, ростом пониже.

Отец братьев Лескано также играл в конце 30-х годов за Олимпию. Про Клаудио вспоминают реже при рассказе о Хуане Висенте. Чаще, конечно, говорят о младшем брате, о Хуане Карлосе, который играл в Испании. Между прочим, Хуан Висенте после завершения футбольной карьеры перебрался в Испанию, вместе с младшим братом Хуаном Карлосом держали там ресторан, младший играл за Эльче до 1972 года, стал легендой клуба.

Вот, кстати, фото отца братьев Лескано. Отец Хуан Феликс играл в сборной Парагвая с 1937 по 1940 годы:

Кстати, парагвайцы достойно сыграли на ЧМ -58, многие футболисты оказались в испанских клубах.

А теперь отойдём от братской темы. Далее о некоторых моментах про сборную Парагвая на самом мундиале в Швеции в 1958 году.

Первые матчи турнира состоялись 8 июня. Играла в тот день и сборная Парагвая. Соперник — сборная Франции.

Первыми на 20 мин счёт открыли парагвайцы — Флоренсио Амарилья реализовал штрафной удар с 17 метров точным ударом с левой ноги мимо стенки в девятку. Через 10 минут усилиями Жюста Фонтена французы уже вели в счёте 2:1. В конце первого тайма Амарилья реализовал и пенальти — 2:2 после первого тайма.

На 50 мин Хорхе Ромеро выводит Парагвай вперёд. И тут, по воспоминаниям главного тренера Аурелио Гонсалеса, хлынул дождь. Французы быстро сориентировались и умудрились поменять шипы на бутсах — прикрутили более высокие. А парагвайцы вязли и поскальзывались. Французы легко расправились с южноамериканцами, окончательный счёт 7:3, Жюст Фонтен оформил хет-трик.

Похоже, что память подвела главного тренера сборной Парагвая. Судя по видеозаписи, никакого дождя по ходу матча не было, разве что кратковременный. Видно, нужно было оправдать крупный проигрыш.

Странно, выгоду от сменных шипов получили в финале ещё на ЧМ -54 футболисты Германии. С тех пор это был непременный аксессуар для футболистов любых команд. Но парагвайцы про это не подумали?

Странная история с фото сборной Парагвая перед матчем с Францией. У парагвайцев основной левый защитник Элихио Эчагуе не мог играть из-за боли в левом бедре. Поэтому на матч с Францией выставили Агустина Миранду, не часто игравшего в сборной.

В интернете во многих источниках в рассказе про матч с Францией предъявляют общее фото сборной Парагвая либо с матча с Югославией (15 июня 1958), либо с игр перед мундиалем. Так как на всех этих предъявляемых снимках есть защитник Эчагуе, то это не могут быть фото с игры с Францией.

Например, в швейцарской газете от 9 июня 1958 дали вот такое фото сборной Парагвая в отчёте о том матче на мундиале:

Трое нападающих с этого фото вообще в матче с Францией не играли, как и защитник Эчагуе, но они были в заявке. Да плюс двое запасных за спинами — на мундиалях не было никаких запасных до 1970 года. Так что это фото с матча перед мундиалем, есть оно и в цвете.

Известный видеоблогер с ником joefa включил в свой ролик о матче с французами фото игроков Парагвая перед матчем с Югославией — якобы это матч с Францией. Я ему указал на неточность, потом мы нашли подходящие фото. Оказалось, что он фото парагвайцев с матча против Франции выдавал и как с матча против Шотландии. Разобрались сообща.

А потом оказалось, что фото команд Франции и Парагвая я уже использовал ранее, в рассказе о загадочных чемоданах у французов на ЧМ -30.

Вот фото с ЧМ -58, первый матч в Норчёпинге, Франция — Парагвай:

Отставленный чемодан напротив французов. Присмотритесь или приблизьте — между командами стоит стойка с микрофоном, позади строя стоит оркестр. Нашлось и вот такое фото перед началом той встречи, без чемодана, но с микрофоном:

А вот и 11 игроков Парагвая:

Это действительно стадион в Норчепинге. И это действительно матч с Францией. Во-первых, в том матче играл в воротах Рамон Майереггер, он был не особо высокого роста (1,7 м). Во-вторых, не играл Эчагуе, с усами. Вместо него был Миранда, он стоит 4-й справа по фото.

Более близко фото Агустина Миранды удалось рассмотреть в бразильской газете в июле 1958, игрок прибыл в Бразилию с надеждой там остаться играть. Хоть газетное качество совсем никудышное, но фото помогло идентифицировать этого игрока сборной Парагвая:

По этому фото, разумеется, распознать трудно. Но у меня уже была найдена карта военучета некоего Агустина Миранды, только я не знал, как выглядел искомый футболист. Теперь смотрите сами:

Это фото Агустина Миранды, вероятно, от 1960 года, из карты военучета. В карте есть и ещё одно его фото, 17-летнего. В интервью бразильской газете Миранда сказал, что сыграл за сборную Парагвая всего в 3 матчах (с учетом мундиаля), из них две игры в Бразилии против сборной этой страны. Сначала парагвайцы проиграли в Рио 1:5, потом в Сан-Паулу сыграли вничью 0:0. Такие матчи были сыграны 4 и 7 мая 1958 перед мундиалем. Миранда, скорее всего, выходил на замену вместо Эчагуе. Сайт rsssf по Бразилии только в одном из этих двух матчей указывает Миранду.

Бразильская газета называла Миранду 28-летним футболистом. Однако согласно данным из карты военучёта, Миранде уже было 29 полных лет, он родился 13 февраля 1929 года.

В издании Франс Футбол в рассказе про матч с парагвайцами в Швеции было фото Хуана Висенте Лескано и Миранды, их имена указаны в подписи:

Лескано борется с Копа, тот в партере в этом фрагменте.

Нашлось и фото с противоположной трибуны строя игроков обеих команд перед матчем. Я мечтал найти что-то подобное, чтобы убедиться в том, что с Францией играл парагвайский защитник с номером 17 на футболке, т.е. Агустин Миранда.

Фото есть, даже с оттиском известного фотоагентства GI. Но, увы, нет приличного качества этого снимка, при увеличении никаких номеров у парагвайцев разобрать невозможно (кроме вратаря):

Хотя, если приглядеться, то №17 виден, скорее цифра 7 у 3-го слева парагвайца.

Вот, например, парагвайский игрок с №6, правда, это в матче с Югославией:

С №6 играл как раз Эчагуе. Но разве разглядишь издали такой номер? Вряд ли.

А вот как раз строй парагвайцев с Эчагуе в составе — это перед матчем в городке Эскильстуна, стадион Тунаваллен, играли с Югославией:

В этом городишке на ЧМ -58 был сыгран всего один матч, именно Парагвай — Югославия. Вот так выглядел стадион в то время сверху:

Те два дома торцом к стадиону мы и видим на фото с парагвайцами. Так что тут не придерёшься.

А вот так строй парагвайцев и югославов с арбитрами, поближе:

Главным арбитром матча был Мартин Мацко из Чехословакии (он ещё был лайнсменом в матче Югославия — Шотландия на турнире). А лайнсмены у него 15 июня были именитые — валлиец Бенджамин Мервин Гриффитс (ближе к нам, лицо обрезано) и испанец Хуан Гардесабаль Гарай. Про этих двоих арбитров был рассказ ранее. И ещё тут.

На обоих фото с игроками мы видим высокого парагвайского вратаря Агилара, рост в 17 лет был 1,81 м. А в центре строя парагвайцев стоит усатый Эчагуе.

Теперь выходит, что нет (надеюсь, пока нет) фото сборной Парагвая перед матчем с Шотландией. Состав тот же был, что и с югославами. Но стадион уже без домиков по соседству, это было всё в том же Норчепинге, на том же стадионе Идроттспаркен, что и в первой игре на ЧМ -58 с французами.

Совсем чётких фото всех игроков Парагвая, сыгравших на ЧМ -58, нет. Но есть фото перед мундиалем, кажется, один из матчей с Бразилией. Защита и вратарь Майереггер все в полном составе, но Майереггер играл только с Францией, а защитник Эчагуе играл с Шотландией и Югославией. В атаке у парагвайцев в Швеции играли неизменные 5 нападающих во всех 3 матчах. Только вместо Агилеры играл Каетано Ре. Зато фото более или менее чёткое:

На этом фото Эчагуе без усов. Миранду вы уже видели выше.

А Каетано Ре выглядел на полях в Швеции вот так:

Для полноты картины я даю фото вратаря Самуэля Агилеры в 17-летнем возрасте из карты военучёта:

Агилера родился 16 марта 1933, на турнире ему было 25 лет. По всей видимости, это его фото, но в более поздний период:

Да, почему-то сайт ФИФА указывает, что капитаном сборной Парагвая на ЧМ -58 был 22-летний Хуан Агуэро. Хотя даже по представленным фото видно, что капитанил 27-летний солидный Эдельмиро Аревало, самый низкорослый в команде:

Через 4 дня после последнего матча сборной Парагвая на ЧМ -58, в день четвертьфиналов 19 июня капитану сборной Парагвая исполнилось 28 лет. А вот так выглядел в конце 1947 года Эдельмиро Аревало, росточком был всего 1,62 м:

Не особо и подрос за 10 лет.

Благодаря шведскому коллеге Бенке Карлссону подоспело и фото с матча Парагвай — Шотландия. Ракурс тот же, что и на фото с чемоданом перед строем. Предложу фрагмент того фото, здесь и часть шотландцев, и арбитры, и парагвайцы:

Вновь мы видим в судейской бригаде испанца Гардесабаля Гарая, с перебинтованным правым коленом. Главным арбитром был итальянец Винченцо Орландини, в пиджаке. А вторым лайнсменом был швед Бенгт Андрен — он работал на мундиале только лайнсменом, это был его дебют, второй раз он был с флажком в четвертьфинале 19 июня в паре с нашим Николаем Латышевым, а главным был тогда всё тот же испанец, матч Франция — Сев.Ирландия.

И вновь убеждаемся, что капитаном у парагвайцев был Аревало.