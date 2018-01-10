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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Стало известно, когда российские клубы вступят в борьбу в следующем сезоне ЛЧ

сегодня, 15:54

Представлен календарь квалификационных этапов и группового раунда следующего сезона Лиги чемпионов.

Напомним, в следующей кампании Россию представят 3 команды. Бронзовый призер начнет свой путь с третьего раунда квалификации, который будет проходить 7/8 и 14 августа (жеребьевка - 23 июля). Раунд плей-офф запланирован на 21/22 и 28/29 августа (жеребьевка - 6 августа).

На групповом этапе от России будет еще два участника (жеребьевка - 30 августа). 

1-й тур группового этапа ЛЧ - 18/19 сентября
2-й тур - 2/3 октября.
3-й тур - 23/24 октября.
4-й тур - 6/7 ноября.
5-й тур - 27/28 ноября.
6-й тур - 11/12 декабря.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил mat73
сегодня в 18:29
Из этой троицы только Локомотив будет в ЛЧ...
eaguar
eaguar
сегодня в 16:35
еще этот сезон не кончился
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 16:20
А когда полуфиналы?!! Когда увидим Зенит)))
cska plus
cska plus
сегодня в 16:20
Скоро узнаем график игр на кубок соли.
mat73
mat73
сегодня в 16:14
Спартаку, Локомотиву, и еще Краснодару уже надо подстраиваться под этот график!
cska-78
cska-78
сегодня в 16:00
Надеюсь хоть раз увидеть 3 российские команды в ЛЧ!
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