Стало известно, когда российские клубы вступят в борьбу в следующем сезоне ЛЧ

Представлен календарь квалификационных этапов и группового раунда следующего сезона Лиги чемпионов.
Напомним, в следующей кампании Россию представят 3 команды. Бронзовый призер начнет свой путь с третьего раунда квалификации, который будет проходить 7/8 и 14 августа (жеребьевка - 23 июля). Раунд плей-офф запланирован на 21/22 и 28/29 августа (жеребьевка - 6 августа).
На групповом этапе от России будет еще два участника (жеребьевка - 30 августа).
1-й тур группового этапа ЛЧ - 18/19 сентября
2-й тур - 2/3 октября.
3-й тур - 23/24 октября.
4-й тур - 6/7 ноября.
5-й тур - 27/28 ноября.
6-й тур - 11/12 декабря.