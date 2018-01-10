Стало известно, когда российские клубы вступят в борьбу в следующем сезоне ЛЧ

Представлен календарь квалификационных этапов и группового раунда следующего сезона Лиги чемпионов.

Напомним, в следующей кампании Россию представят 3 команды. Бронзовый призер начнет свой путь с третьего раунда квалификации, который будет проходить 7/8 и 14 августа (жеребьевка - 23 июля). Раунд плей-офф запланирован на 21/22 и 28/29 августа (жеребьевка - 6 августа).

На групповом этапе от России будет еще два участника (жеребьевка - 30 августа).

1-й тур группового этапа ЛЧ - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября.

3-й тур - 23/24 октября.

4-й тур - 6/7 ноября.

5-й тур - 27/28 ноября.

6-й тур - 11/12 декабря.