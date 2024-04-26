Агент Бурмистрова сообщил, что игроки «Сочи» отравились обедом в Грозном

Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы полузащитника «Сочи» , сообщил, что сочинцы плохо себя почувствовали после обеда в Грозном.

Никита рассказал, что команда прилетела в Грозный и обедали они там. Всё время после обеда вплоть до отъезда на игру, а потом и в подтрибунном помещении он провёл в туалетной комнате. Но он говорит, что ещё легко отделался, но 6-7 ребят тошнило очень сильно. Всё упирается в пасту болоньезе — кто поменьше съел, тем было более менее. Кто побольше — вплоть до критического состояния. Плюс сейчас я читаю разные язвительные комментарии на разных ресурсах, доходило до того, что «Сочи» вернулось за ту памятную встречу с малышами из «Ростова». Но надо отдавать себе отчёт, что команда изменилась вместе с тренерским штабом на 90 процентов и они точно не должны отвечать за действия коллег. Хотелось бы оставаться людьми. Я никого не подозреваю в этой ситуации, но выглядит всё это несколько странно. Можно было как-то иначе решить этот вопрос, нежели разрешать проведение матча. Есть поговорка о том, что на войне все способы хороши, но не знаю, насколько она применима к футболу.