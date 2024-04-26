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Агент Бурмистрова сообщил, что игроки «Сочи» отравились обедом в Грозном

вчера, 13:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Футбольный агент Антон Синьков, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Никиты Бурмистрова, сообщил, что сочинцы плохо себя почувствовали после обеда в Грозном.

Никита рассказал, что команда прилетела в Грозный и обедали они там. Всё время после обеда вплоть до отъезда на игру, а потом и в подтрибунном помещении он провёл в туалетной комнате. Но он говорит, что ещё легко отделался, но 6-7 ребят тошнило очень сильно. Всё упирается в пасту болоньезе — кто поменьше съел, тем было более менее. Кто побольше — вплоть до критического состояния. Плюс сейчас я читаю разные язвительные комментарии на разных ресурсах, доходило до того, что «Сочи» вернулось за ту памятную встречу с малышами из «Ростова». Но надо отдавать себе отчёт, что команда изменилась вместе с тренерским штабом на 90 процентов и они точно не должны отвечать за действия коллег. Хотелось бы оставаться людьми. Я никого не подозреваю в этой ситуации, но выглядит всё это несколько странно. Можно было как-то иначе решить этот вопрос, нежели разрешать проведение матча. Есть поговорка о том, что на войне все способы хороши, но не знаю, насколько она применима к футболу.

Ранее в РФС рассказали, почему не перенесли игру.

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Все комментарии
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 17:12
Все всё понимают, но доказательств конечно не найдут, да и искать не будут.
balalay
balalay
вчера в 15:52
что вкусно в чечне то русскому смерть
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:47
Не стоит делать такие серьезные заявления.
Futurista
Futurista
вчера в 14:46
Паста шаурмезе....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:43
Не факт что с пастой заглотили и амёбу, может сработали простейшие которых проглотили в Сочи перед вылетом....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:35
Интересно было бы узнать у генсека РФС господина Митрофанова, который вчера разыскал в новостях шутку игрока "Рубина" про деньги, которые им должен заплатить "Краснодар", и написал кляузу на него, почему он не только вчера, но и сегодня при этом не заметил многочисленных новостей про отравление, а ведь комиссия РФС могла бы провести расследование и в том числе обелить возможно оболганный "Ахмат" и наказать тогда "Сочи"?))

Или РФС в принципе при упоминании любых сомнительных ситуаций в одном из регионов ставит на автоответчик песню "вне зоны доступа, я неопознана"?)
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:08
- Что тут скажешь... Надо было "тормозок" брать с собой. Хлеб, сало, солёный огурчик. И не портится, и сыт будешь, и виновных искать не надо... А то пасту им подавай, да ещё болоньезе. Ешьте простые русские макароны, или вермишель - и будете здоровы...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:06
А что толку? "Всё, что произошло в Грозном, останется в Грозном."
112910415
112910415
вчера в 13:51
стало понятнее ...
только правду искать никто не станет,
хоть и обидно сочинцам !
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:38
Все кругом ищут какие то заговоры...
7fqss84sg8g6
7fqss84sg8g6
вчера в 13:38
Борьба за выживание в самом разгаре
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:37
Совсем некрасиво поступили хозяева...
Гость
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