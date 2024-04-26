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Исполком РФС утвердил место проведения Суперфинала Кубка России

вчера, 13:41

Исполком РФС утвердил, что Суперфинал Кубка России 2023/2024 пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Данная арена вмещает 73 тысячи 189 зрителей.

Напомним, финальные матчи Кубка России вернулись (после 15-летнего перерыва) в «Лужники» в сезоне 2021/2022.

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Источник: rfs.ru Фото: Официальный сайт РФС
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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:39
И это правильное решение.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:44
Я уже своё мнение высказал и добавить мне нечего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:37
То есть по вашему зрители условного Краснодара (который даже на незнаковый матч с Рубином собирает 27 тысяч на арене в марте ) менее достойны лицезреть Суперфинал...чем столичный зритель (который не собирает столько зрителей даже на дерби)...???

По-моему было классной затеей проводить Финал и в Регионах и в столице....
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:31, ред.
Нет! Я свое мнение изложил чуть выше вашего комментария. А англичан я привёл в пример чтобы показать, что не мы одни такие.
cska1948
cska1948
вчера в 20:30, ред.
Считаю правильным решение играть финал Кубка на центральном стадионе страны. Это лишний раз подчёркивает статусность и важность этой игры.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:29
Ожидаемая реплика....
Вы из разряда..."по-английски - значит правильно"..???
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:28
Сколько лондонских команд играет в АПЛ? И не смотря на это финал кубка играют ВСЕГДА не Уэмбли и никто не плачет от этого.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:18, ред.
Совсем совести нету...
И так четверть всего чемпа в столице проходит...так ещё и Суперфинал себе забрали...
a2qt94d8wbu6
a2qt94d8wbu6
вчера в 15:55
Для других городов в нашей стране места для финала не нашлось.
Аксинья
Аксинья ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:24
Зато поле будет нейтральное - играть будут Зенит и Ростов))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:48
Толку с этой 73тысячной арены .
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