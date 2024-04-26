Исполком РФС утвердил место проведения Суперфинала Кубка России

Исполком РФС утвердил, что Суперфинал Кубка России 2023/2024 пройдёт 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Данная арена вмещает 73 тысячи 189 зрителей.
Напомним, финальные матчи Кубка России вернулись (после 15-летнего перерыва) в «Лужники» в сезоне 2021/2022.
По-моему было классной затеей проводить Финал и в Регионах и в столице....
По-моему было классной затеей проводить Финал и в Регионах и в столице....
Вы из разряда..."по-английски - значит правильно"..???
Вы из разряда..."по-английски - значит правильно"..???
И так четверть всего чемпа в столице проходит...так ещё и Суперфинал себе забрали...
И так четверть всего чемпа в столице проходит...так ещё и Суперфинал себе забрали...