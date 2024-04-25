Морено раскритиковал РПЛ за то, что лига не перенесла матч с «Ахматом»

1714078778

вчера, 23:59

Главный тренер «Сочи» высказался о решении лиги не переносить матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Перед игрой специалист сообщил о проблемах со здоровьем у 14 футболистов своей команды и 5 членов персонала клуба.

По информации «Матч ТВ», позднее в отеле The Local Hotels Grozny, в котором проживают игроки и тренеры «Сочи», заявили, что ничего не знают об отравлении сочинской команды.

Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит. Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов.