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Морено раскритиковал РПЛ за то, что лига не перенесла матч с «Ахматом»

вчера, 23:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о решении лиги не переносить матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).

Перед игрой специалист сообщил о проблемах со здоровьем у 14 футболистов своей команды и 5 членов персонала клуба.

По информации «Матч ТВ», позднее в отеле The Local Hotels Grozny, в котором проживают игроки и тренеры «Сочи», заявили, что ничего не знают об отравлении сочинской команды.

Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит.

Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов.

Также в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что поединок прошёл в соответствии с регламентом.

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Все комментарии
p52nrsmnrycs
p52nrsmnrycs
сегодня в 07:18
Ситуация не красивая, видна рука наших чиновников,о здоровье футболистов никто не думал
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 05:52
Может Вы и правы! По мне так это так
112910415
112910415
сегодня в 05:48
срочно всех обследовать и разобраться !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:29
Матч Зенита перенесли бы....
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 02:42
И это- единственно правильное решение!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эх, Маэстро, нет на них Ивана Васильевича...
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:55
Какая-то странная ситуация. Роберт не приводит ни одного обоснованного довода. Не зря гендиректор Ахмата требует расследования.
Что до еды в Грозном, то там на улице невозможно отравиться, не говоря про отель, в котором остановились сочинцы. Нужно разобраться.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:16, ред.
Так тренер зачем и врачи в команде?)...при чем РПЛ?...следить надо чем команда питается...на поле выпустить здоровых кто мешал, РПЛ?...

Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:12
Я никакого бумеранга не вижу. Как матч "Ростову" отказался переносить РФС и "Сочи" никакого отношения к этому не имел, так и сейчас отказался переносить РФС. Это только Карпин отправил туда показательно детей и по сути третье лицо подставил и самих детей, которое никак на перенос не могло повлиять.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:05
Мне вспомнился матч с мальчишками Ростова !Бумеранг прилетел однако))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00
смельчак
Гость
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