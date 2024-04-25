Морено раскритиковал РПЛ за то, что лига не перенесла матч с «Ахматом»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о решении лиги не переносить матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:1).
Перед игрой специалист сообщил о проблемах со здоровьем у 14 футболистов своей команды и 5 членов персонала клуба.
По информации «Матч ТВ», позднее в отеле The Local Hotels Grozny, в котором проживают игроки и тренеры «Сочи», заявили, что ничего не знают об отравлении сочинской команды.
Стыдно, что в такой достаточно хорошей лиге, как чемпионат России, позволяют такие ситуации. У нас было много неготовых игроков, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы были вынуждены менять футболистов по ходу игры, их тошнило. Это непозволительно, что такое происходит.
Представьте, что было бы, если бы мы были готовы на 100 процентов.
Также в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, что поединок прошёл в соответствии с регламентом.
Что до еды в Грозном, то там на улице невозможно отравиться, не говоря про отель, в котором остановились сочинцы. Нужно разобраться.
Что до еды в Грозном, то там на улице невозможно отравиться, не говоря про отель, в котором остановились сочинцы. Нужно разобраться.