«Амкар» на сборе в Турции сыграет с соперником ЦСКА по Лиге Европы

Сегодня «Амкар» отправился турецкий Белек, где пермяки проведут свой первый зимний сбор.

В Турции в распоряжении главного тренера команды Гаджи Гаджиева будет 30 футболистов, в том числе пять игроков «молодежки» клуба: голкипер Егор Седов, защитники Василий Алейников и Рустам Вазитдинов, полузащитник Вадим Чухланцев и нападающий Антон Гооге.

Уже сегодня вечером футболисты выйдут на первую тренировку. За время сборов пермяки проведут три контрольных встречи: 24 января «Амкар» сыграет с польской «Короной», 27-го – с болгарским «Берое» и, наконец, 31-го, перед самым отъездом домой – с белградской «Црвеной Звездой».

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