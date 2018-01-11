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«Амкар» на сборе в Турции сыграет с соперником ЦСКА по Лиге Европы

сегодня, 09:50

Сегодня «Амкар» отправился турецкий Белек, где пермяки проведут свой первый зимний сбор.

В Турции в распоряжении главного тренера команды Гаджи Гаджиева будет 30 футболистов, в том числе пять игроков «молодежки» клуба: голкипер Егор Седов, защитники Василий Алейников и Рустам Вазитдинов, полузащитник Вадим Чухланцев и нападающий Антон Гооге

Уже сегодня вечером футболисты выйдут на первую тренировку. За время сборов пермяки проведут три контрольных встречи: 24 января «Амкар» сыграет с польской «Короной», 27-го – с болгарским «Берое» и, наконец, 31-го, перед самым отъездом домой – с белградской «Црвеной Звездой».

Горячие путевки. География сборов клубов РФПЛ

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Все комментарии
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:32
Здорово!!!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:47
Амкар не сможет ничего сделать с Црвеной Звездой
drug01
drug01
сегодня в 10:22
проверят и затем подскажут ЦСКА....
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:18
Клубы живут по средствам,а кто-то с протянутой рукой, летает в Испанию за казённый счёт. Нет же, потомков "Чингисхана", всё к последнему морю тянет..)
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