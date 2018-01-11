Кутепов с нетерпением ждет двухразовых тренировок «Спартака»

«Спартак» продолжает предсезонную подготовку в Объединенных Арабских Эмиратах. Защитник «красно-белых» Илья Кутепов пообщался с представителями клубного сайта после очередной тренировки:

«Соскучился по работе, по ребятам! Тренируюсь с отличным настроением. Сейчас у нас идут втягивающие занятия. Основная нагрузка еще впереди. Нельзя ведь сразу прыгать с места в карьер. Нужно немного подготовиться и потом в бой!

Конечно, во время каникул сил успели набраться. Отдохнул. Спокойно, с семьей. Ездили по гостям к бабушкам и дедушкам. Кстати, не был в своем родном городе Ставрополе около двух лет. Повидался с близкими. Наконец увидел племянницу.

Есть у нас такой человек — тренер по физподготовке Хавьер. Так вот, он не дает нам переключиться с плотного графика матчей первой части сезона на размеренный ритм жизни. Я отдохнул неделю, а затем начал тренировки. Хави на время отпуска подготовил для нас серьезную программу. Расслабляться было нельзя. Даже так получалось, что и на новогодние праздники выпадали занятия — 31 декабря у меня был выходной, а первого — снова трудился в тренажерном зале.

К большим нагрузкам готов. Данные медицинского обследования свидетельствовали о том, что нахожусь в очень хорошем состоянии. Хотите верьте, хотите — нет, но с нетерпением жду двухразовых тренировок. Рассчитывал, что они начнутся чуть ли не с первого дня сборов, так как уже скоро мы будем играть в матчах 1/16 финала Лиги Европы. Возможно, уже завтра нас нагрузят по полной. Но пока у меня еще есть силы дать интервью».