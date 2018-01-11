Лаудруп: «„Реал“ должен доверять Зидану, даже если он ничего не выигрывает»

Известный датский специалист и бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп считает Зинедина Зидана талантливейшим наставником. Датчанин уверен, что его коллега по тренерскому цеху должен продолжать свою работу в «Реале»:

«Считаю, что он проделал фантастическую работу. Он пришел в непростой период и добился исторического результата, впервые выиграв два розыгрыша Лиги чемпионов подряд и с одной командой. Он также опередил „Барселону“ в чемпионате.

В этом году ситуация складывается иначе, но достижения Зидана за последние два года, на мой взгляд, должны быть достаточным поводом, чтобы доверять ему даже тогда, когда он ничего не выигрывает.

Ему должны доверять, а он должен продолжать свою работу».

По слухам, «королевский клуб» ведет переговоры с главным тренером сборной Германии Йоахимом Левом.