Каррера: «Бразильцы согласовали со мной продление отпуска»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил причину опоздания на сбор бразильских легионеров «красно-белых».

«Почему у бразильцев такой длинный отпуск? Я добавил им всего-навсего пару дней. Они попросили об этом после матча с ЦСКА. Ребятам предстояли длинные перелеты в Бразилию и обратно. Это занимает почти сутки. Не знаю, схитрили они немного, или мы друг друга недопоняли, но мы договаривались, что 12-го января они будут здесь. Я имел в виду, чтобы 12-го они были в состоянии тренироваться. То есть, вылетать нужно было 11-го января. Они же отправятся сюда в пятницу. Что ж, с этого момента билеты им покупать буду только я (смеется).

Но шутки в сторону. Парни согласовали со мной продление отпуска. Всегда, если кому-то что-то надо, ребята приходят, и мы вместе решаем вопрос. Но теперь организацией перелетов всех игроков я, и правда, займусь сам».