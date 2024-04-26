Мюнхенцы дают контракт немцу, загнавшему «Локомотив» в кризис. Никто не хочет в такую «Баварию»

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сегодня, 10:00

Отказался даже Эмери, а Рангник – функционер, но не тренер

Тухель не останется, даже если возьмут ЛЧ

Это уже дело принципа. Титул в Бундеслиге для мюнхенцев был задачей-минимум. Может, его значимость и снизилась, но брать «салатницу» обязаны с запасом. Тухель же стал первым тренером для «Баварии», который проиграл чемпионскую гонку – ещё и молодому неопытному «Байеру» и Хаби Алонсо. Ещё и в такой манере – уступая конкурентам, середнякам и аутсайдерам, проигрывая «Айнтрахту» 1:5.

Немец, очевидно, потерял контроль над ситуацией – а потом просто решил сфокусироваться на Лиге чемпионов и пожертвовать чемпионатом, исход которого и так ясен. Только после всех перенесённых унижений иметь дело с Томасом дальше боссы «Баварии» вряд ли хотят. Пусть команда пробилась в полуфинал и может побороться за победу. Пусть всё же будут медали чемпионата. Вопрос уже решён.

Хотели навести мосты с Нагельсманном – Юлиан остался в сборной

В клубе хотят направить проект в нужное русло – вспомнили даже о Юлиане Нагельсманне, с которым некрасиво попрощались Кан и Салихамиджич. Изначально вообще надеялись на Хаби Алонсо – на того так же претендовал «Ливерпуль». Только испанец оказался принципиален – и решил остаться в «Байере» ещё на год, с прицелом на возвращение в ЛЧ .

И тогда заговорили о бывшем наставнике. Предполагалось, что немец не собирается оставаться в сборной Германии после домашнего Евро – он был открыт для переговоров, а в клубе нашлись сторонники воссоединения (спортивный директор Макс Эберль).

Но с таким вариантов не все в руководстве были согласны – а промедлением воспользовались в Федерации футбола Германии. Юлиан в итоге подписал новый контракт со сборной – и останется в бундестим до 2026 года.

Эмери предпочёл не наступать на те же грабли

Продолжительный отрезок в шорт-листе мюнхенцев были Зинедин Зидан, Роберто Де Дзерби и Унаи Эмери. Все они выступали как альтернатива Нагельсманну.

Правда, все варианты быстро отсеклись (Зидан, например, предпочёл следить за развитием ситуации в МЮ ). И наиболее интересен отказ Эмери. У испанца насыщенная карьера с периодами в «Пари Сен-Жермен» и «Арсенале». Недавно появился шанс снова зайти в топ клуб – всё-таки «Астон Вилла» до этого статуса явно не дотягивает. Помимо «Баварии» была «Барселона» — а наставник в итоге продлил контракт со «львами» до 207 года.

Ему просто надоело пробовать себя в грандах. Уже ясно что в амбициозных командах со звёздными лидерами Унаи не приживается. Так было в «Спартаке» — и в ПСЖ с «Арсеналом» тоже возникали проблемы на этой почве. На контрасте прекрасным было время в «Севилье», «Вильярреале» и теперь в «Вилле». Испанец быстро нашёл взаимопонимание с игроками, за полгода поднял коллектив в еврокубке, а в новом сезоне идёт в зоне ЛЧ .

У Унаи с боссами «львов» идиллия – ни те, ни другие не видят смысла её разрушать. Будь там хоть «Бавария», хоть «Барелона», хоть «Реал».

Рангник – слишком неоднозначный вариант

Методом исключения остался только Ральф Рангник – его тоже рассматривали как альтернативу Нагельсманну или Алонсо. Только для самой «Баварии» его назначение будет означать топтание на месте.

Ральф – отличный функционер, который набрался опыта в системе команд «Ред Булла». Сначала работал спортивным директором в «Зальцбурге», потом перебрался на аналогичную должность в «Лейпциге». Последний – лучший пункт его портфолио, поскольку именно Рангник создал топ-команду, продававшую элитных исполнителей. Хотя и тут есть противоречивый опыт – в «Локомотиве» после немца остались руины и кризис. Денег тратили много, выхлоп получился нулевой – а немец свинтил, как только подвернулась возможность.

Но это не идёт ни в какое сравнение с тем, какое имя себе сделал Рангник-тренер. Пока в качестве функционера он дорос до «Лейпцига», в статусе наставника потолок немца – «Хоффенхайм», «Шальке», «Ганновер». Уж никак не «Бавария».

Да, можно возразить, указав на прекрасную работу со сборной Австрии – но в сборных совершенно другой цикл, другие реалии. До этого был куда более актуальный пример с МЮ . Тоже кризисный коллектив с великой историей. Рангник-тренер ничего не смог сделать.

Понятно, что это может быть просто временный вариант до того, как получится убедить Алонсо, Нагельсманна или другого топ-специалиста – но попахивает мазохизмом. Даже временная альтернатива должна держать какую-то планку. Рангник даже под такой формат – слишком неоднозначно.

Тренер может стать спортивным директором

Хотя не стоит исключать вариант, что Ральфа хотят привезти в команду именно из-за его опыта и навыков функционера. Клуб пугает своими действиями на рынке в последнее время. Тратить 100 миллионов евро на форварда Харри Кейна и при этом оголять линию обороны, оставаясь с тремя центральными защитниками – не норма. Не норма при таких проблемах биться в стену с Рональдом Араухо – и в итоге арендовать Эрика Дайера.

Вполне можно предположить, что мюнхенцы планируют строительство долгосрочного проекта – и для этого собираются пересмотреть рыночную стратегию. Тогда Рангник действительно к месту – просто пока проблемы острее на позиции главного тренера, его отправят управлять командой. А потом, когда на рынок выйдут топ-специалисты, получится сделать рокировку. Ральф уже будет в системе, за него не придётся бороться – сценарий неплохой.

Но всё это – предположения, на бумаге менять Тухеля на Рангника – это шило на мыло.