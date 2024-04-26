Ташуев рассказал, почему покинул «Факел»

рассказал из-за чего покинул пост наставника «Факела».

На самом деле есть семейные причины. Это личное. Мне надо быть дома. Есть проблемки. Поэтому сложилась такая ситуация. Понятно, что была неудачная серия, но команда идёт на 11-м месте.

Мой помощник продолжит работу в клубе. Дальше клуб будет сам принимать решение. Всё произошло достаточно спонтанно. Вячеслав Молчанов будет исполнять обязанности? Пока вроде так. По крайней мере на ближайшее время. Но это вопрос больше не ко мне.

Я взял команду на последнем месте с 4 очками. В прессе все уже похоронили нас и отправляли на вылет. Вместе с ребятами и клубом мы смогли поднять команду и демонстрировали достаточно смотрибельный футбол. Мне об этом говорили даже зарубежные специалисты. Надеюсь, что у «Факела» всё будет хорошо и команда будет оставаться такой же.