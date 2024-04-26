Ташуев рассказал, почему покинул «Факел»

Сергей Ташуев рассказал из-за чего покинул пост наставника «Факела».
На самом деле есть семейные причины. Это личное. Мне надо быть дома. Есть проблемки. Поэтому сложилась такая ситуация. Понятно, что была неудачная серия, но команда идёт на 11-м месте.
Мой помощник продолжит работу в клубе. Дальше клуб будет сам принимать решение. Всё произошло достаточно спонтанно. Вячеслав Молчанов будет исполнять обязанности? Пока вроде так. По крайней мере на ближайшее время. Но это вопрос больше не ко мне.
Я взял команду на последнем месте с 4 очками. В прессе все уже похоронили нас и отправляли на вылет. Вместе с ребятами и клубом мы смогли поднять команду и демонстрировали достаточно смотрибельный футбол. Мне об этом говорили даже зарубежные специалисты. Надеюсь, что у «Факела» всё будет хорошо и команда будет оставаться такой же.
Также Ташуев рассказал о планах на будущее.
Планирую продолжать тренерскую карьеру. В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи. И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе.
похоже, его просто попросили на выход !
похоже, его просто попросили на выход !
- Сначала серьёзный разговор с руководством клуба. Затем внезапно открывшиеся "семейные обстоятельства". Решение семейных проблем - святое. Кто-то заболел серьёзно, попал в аварию, и т.п. Мы понятливые люди. Это можно простить. Было бы!
- Если бы не это: "В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи..." Так зачем же было разрывать контракт с клубом Факел? (тем более недавно продлённый). Вот тут уже потянуло нехорошим "душком" от всего этого.
- А дальше вообще чума: "И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе."
- Выходит Ахмат - нехороший клуб, Факел - нехороший клуб. Хочется спросить у Ташуева словами великого поэта А.С.Пушкина: "Чего же тебе ещё надобно, старче?"
- Болельщики в тебя поверили, руководство поверило, продлило контракт, а ты взял, и ... обгадил всех.
- Я был лучшего мнения об этом тренере. Выходит - зря!
- Сначала серьёзный разговор с руководством клуба. Затем внезапно открывшиеся "семейные обстоятельства". Решение семейных проблем - святое. Кто-то заболел серьёзно, попал в аварию, и т.п. Мы понятливые люди. Это можно простить. Было бы!
- Если бы не это: "В течение ближайших двух недель разберусь со своими проблемами в семье. Это не какие-то глобальные вещи..." Так зачем же было разрывать контракт с клубом Факел? (тем более недавно продлённый). Вот тут уже потянуло нехорошим "душком" от всего этого.
- А дальше вообще чума: "И дальше с огромным желанием собираюсь продолжить работу. С удовольствием поработаю вдолгую в хорошем футбольном клубе."
- Выходит Ахмат - нехороший клуб, Факел - нехороший клуб. Хочется спросить у Ташуева словами великого поэта А.С.Пушкина: "Чего же тебе ещё надобно, старче?"
- Болельщики в тебя поверили, руководство поверило, продлило контракт, а ты взял, и ... обгадил всех.
- Я был лучшего мнения об этом тренере. Выходит - зря!