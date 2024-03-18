Шабаров рассказал, какие задачи стоят перед молодёжной сборной России

Старший тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров рассказал, какие задачи будут стоят перед командой на ближайший сбор, который пройдёт в Уругвае.
Появились неплохие взаимодействия между футболистами, поэтому стоит задача их сохранить и приумножить. У нас есть два новичка: Стас Пузанов из «Краснодара» и Матвей Бардачёв из «Зенита» — самый младший игрок, он 2006 года. Для них это будет первая поездка с молодёжной сборной. Поэтому надо их проверить, посмотреть, как они впишутся в коллектив. Ещё есть ребята, которые вызывались меньше остальных. Мы хотим посмотреть на них и понять, насколько они конкурентоспособны. Если брать поездку в Бразилию, то состав отличается на девять человек. Это значительные изменения, потому что мы хотели дать шанс ребятам проверить себя на уровне таких команд.
Ранее сообщалось, что трое игроков выбыли из состава молодёжной сборной.