«Ливерпуль» слетел с дистанции. Эти команды замахнулись на космический сезон

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сегодня, 16:02

Замена – ПСЖ вместо «красных».

«Байер» — взял Бундеслигу, фаворит Кубка Германии и ЛЕ

Их лейтмотив – «восстали из пепла». Хаби Алонсо пересобрал немецкий гранд как-то слишком быстро. И как-то слишком быстро ворвался на вершину Бундеслиги – «Боруссии» это не удавалось годами.

«Фармацевты» весь сезон держат высокую планку – ещё в первых турах подарили надежду ничьей с «Баварией», потом продолжали идти без поражений (мюнхенцы постепенно отставали). К этому моменту команда уже гарантировала себе титул, прерывающий мюнхенскую гегемонию. Но главное ещё впереди.

Предстоит побороться за Кубок Германии – в финале играть будут против «Кайзерслаутерна», аутсайдера второй Бундеслиги. Есть даже шансы на требл – «Байер» считался фаворитом Лиги Европы с самого начала, но теперь слетел «Ливерпуль» (об этом ниже), так что у немцев просто нет достойного соперника. Проиграть они могут только сами себе – с «Ромой» всё-таки будет тяжело.

Сезон «Байера» – топ не только из-за борьбы за трофеи. Из-за феноменальной серии без поражений – тоже. За этим точно надо наблюдать, доходит до смешного – «фармацевты» горели 0:1 с «Боруссией», но сравняли на 90+7-й минуте, против «Вест Хэма» от поражения спас гол на 89-й, в первом матче с англичанами – тоже 2 мяча в концовке. Два чудо-камбэка с «Карабахом» — и так далее. Хаби Алонсо, видимо, вкачал везение на максимум – может поэтому он решил остаться и на следующий сезон в клубе. Это, кстати, ещё одна причина считать сезон космическим – отлично работает не только команда, но и руководство.

«Реал» — доминация в Ла Лиге, Суперкубок, победа над «Сити»

«Байер» на максималках. «Сливочные» давно радуют топ-менеджментом. На каждого Азара находится свой Винисиус – мадридцы нашли свою нишу, собирая молодые бразильские таланты и доводя их до уровня мировых звёзд. Постепенно Флорентино Перес сформировал фундамент для нового поколения «галактикос» — Феде Вальверде и Эдуардо Камавинга феерят, Тчуамени стал надёжен в обороне, Винисиус и Родриго продолжают разрывать на флангах. Системообразующее звено этой команды – Джуд Беллингем. И следить за этим ещё интереснее потому, что все они – молодые исполнители, у которых всё впереди.ъ

Разницу они делают уже сейчас – у грамотно собранного коллектива в Ла Лиге просто не оказалось конкурентов. «Атлетико» стабильно 3-4-й, находит мотивацию только на топ-матчи (и регулярно издевается над соседями). «Барса» лишена возможности бороться, а топ-трансферы и вынуждена перегружать молодёжь – стабильности это не добавляет. При такой конкуренции даже недавний аутсайдер «Жирона» до весны держалась на 2-м месте, иногда поднималась на 1-е.

О Суперкубке говорить нет смысла – тут всё то же самое. А вот решающим фактором для топ-сезона «сливочных» может стать победа в ЛЧ . Теперь она более чем реально. Банда Карло Анчелотти опять слишком рано наткнулась на «Манчестер Сити» — это было столкновение креатива и системности, достойное финала. И после того, как «горожане» поднялись в новую весовую категорию (в прошлом году оформили требл), в этом столкновении именно они были фаворитами. «Папа Карло» нашёл противоядие от «небесно-голубых» — и «Реал» уже в полуфинале. С «Баварией», которая забила на Бундеслигу, но вряд ли способна что-то предложить мадридцам. Одной ногой «Реал» в финале.

«Ливерпуль» слетел с дистанции

Как же обидно исключать из этого списка «Ливерпуль». Всё развивалось даже слишком красиво. Клопп вложил душу в этот проект – поэтому не мог уйти в момент кризиса. Подарил клубу новый костяк, потрудился над сыгранностью – и уже после объявил о расставании летом.

«Красные» шли не без проблем – но теперь на Юргена ничего не давит. И он просто веселится, выпуская на поле молодёжь академии и позволяя им набраться сил на взрослом уровне. Молодые футболисты искренние – отвечают на доверие тренера безусловной любовью. Это должно было привезти к жаркой концовке – команда параллельно билась за Кубок лиги, Кубок Англии, Лигу Европы и АПЛ . Везде были отличные шансы.

Но как-то стремительно почти всё сошло на нет. После победы в Кубке лиги мерсисайдцы выбыли из национального Кубка от МЮ . Дальше – пощёчина от «Аталанты» на «Энфилде» и вылет из ЛЕ . Команде ещё и не хватает опыта в чемпионате – отсюда и 2 победы в последних 5 турах. Всё-таки ограничения, которые даёт сложившаяся ситуация в клубе, сильнее, чем эмоциональный импульс. Но хотя бы в чемпионскую гонку верить пока стоит.

К сожалению, здесь должен быть ПСЖ

И куда обиднее включать ПСЖ . Клопп выстраивал «Ливерпуль» годами, его проект – это любовь и титанический труд. «Реал» — это традиции и грамотный менеджмент, которые подкупают молодых звёзд. «Байер» — это свежее дыхание в Бундеслиге, тренерские идеи и единство в команде. У парижан нет ничего из вышеперечисленного.

Они лидируют в Лиге 1 – ничего нового. Чемпионат абсолютно неконкурентен (второй – недавно кризисный «Монако», «Брест» в топ-3, никто не имеет такого запаса прочности – о чём тут говорить). С Кубком Франции ситуация та же – ПСЖ прошёл в финал, будет бороться с «Лионом» в статусе фаворита.

Путь в Лиге чемпионов складывается удачно. Удалось выйти из группы смерти, в 1/8 финала разобрались с перспективным «Сосьедадом», в четвертьфинале получилось жаркое противостояние с «Барсой» — интересно развивалось даже тренерское столкновение (завершилось выходом ПСЖ в полуфинал).