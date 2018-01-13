В МЮ готовы значительно улучшить зарплату Де Хеа, чтобы вратарь не ушёл в «Реал»

«Манчестер Юнайтед» собирается предложить своему голкиперу Давиду Де Хеа подписать новый контракт с клубом. По информации источника, по новому соглашению испанец сможет получать в МЮ около 300 тысяч фунтов в неделю и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба наряду с Полем Погба. Нынешняя зарплата 27-летнего вратаря составляет 210 тысяч фунтов.

Таким образом «манкунианцы» хотят удержать Де Хеа, которым активно интересовался «Реал».

Ранее сообщалось, что Де Хеа якобы недоволен своей нынешней зарплатой в МЮ.