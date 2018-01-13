«Атлетико» возобновил интерес к Белотти

Исходя из сообщений итальянской прессы, руководство «Атлетико» возобновило интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти.



Утверждается, что испанский клуб вновь попытается заполучить 24-летнего форварда. «Матрасники» летом уже пытались оформить трансфер талантливого форварда, однако итальянцы ответили отказом. В этом сезоне Андреа сыграл в 18 матчах, забил 7 голов и отметился 3 голевыми передачами. Действующий контракт Белотти рассчитан до 2021 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.