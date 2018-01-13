Полузащитник «Барселоны» перешел в клуб из Турции

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
    Проработает в клубе еще 2-3 года
    26%
    715
    Покинет команду летом
    49%
    1360
    Будет уволен по ходу второй части сезона
    17%
    467
    Уйдет в отставку еще до старта весенней части РФПЛ
    5%
    147
    Затрудняюсь ответить
    4%
    106
    Всего голосов: 2795
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.3 5.4 9.5
20:30 Идет первый тайм, 32’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 1:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 1.28 6 12.5
Германия. Бундеслига 2017/2018, 18 тур 1 X 2
20:30 Идет первый тайм, 31’ Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 0:0 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 Фонбет 2.15 3.45 3.3
Испания. Примера 2017/2018, 19 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 0:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 1.23 6.5 10.5
20:30 32’ Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 4.2 3.2 1.93
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.5 3.6 2
Франция. Лига 1 2017/2018, 20 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:3 Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 3.95 3.4 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако Фонбет 3.1 3.2 2.35
  • Главные новости
  • Все новости
20:12
«Реал» предложит «Ливерпулю» свою звезду в обмен на Салаха31
20:04
«Вильярреал» нанёс поражение «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу»197
19:51
«Челси» в большинстве не сумел переиграть «Лестер»37
19:45
«Тоттенхэм» - «Эвертон»: стартовые составы0
19:00
Глава FARE: «Самый большой клуб России терпит и поощряет расистские высказывания»123
20:55
Конте: «Отсутствие голов - проблема не Мораты, а всей команды»0
20:53
«Марсель» разгромил «Ренн»0
20:44
Президент «Галатасарая» грезит о трансфере Ибрагимовича0
20:30
«Челси» впервые в своей истории закончил безголевой ничьей три матча подряд1
20:22
Ганчаренко рассказал о сильных сторонах Бистровича7
20:04
«Лейпциг» - «Шальке»: стартовые составы1
19:34
«Ювентусу» понадобился защитник «Атлетико» 1
18:48
Трахтенберг: «„Спартак“ приносит извинения. Джикия просто неудачно пошутил»19
18:41
Кэйхилл получил травму в матче с «Лестером»0
18:33
Сане признался, что отказал «Ливерпулю» и Клоппу2
18:21
Мина: «Ко мне подошёл Суарес - у меня мурашки по коже пошли»19
18:09
Панченко может приступить к работе без ограничений на 2-м сборе «Динамо»7
17:59
«Спартак» удалил скандальный «твит» Джикии120
17:57
Пардью: «Ничего конкретного по трансферу Эванса не произошло»0
17:50
Дортмундская «Боруссия» усилится защитником сборной Швейцарии1
17:49
Дзофф: «Я думаю, что Перин готов для переезда в большой клуб»0
17:47
Ходжсон - о трансферах: «Пока все сложно»1
17:41
Сане летом готов завершить карьеру, если станет чемпионом мира и выиграет трофеи с «Сити»4
17:35
Венгер: «Я не беспокоюсь из-за голевой засухи Ляказетта»3
17:32
«Тоттенхэм» хочет продлить своих лидеров1

Полузащитник «Барселоны» перешел в клуб из Турции

сегодня, 14:31

Пресс-служба «Барселоны» подтвердила информацию, что полузащитник Арда Туран присоединился к «Истанбулу». Арендное соглашение рассчитано до июня 2020 года. 30-летний футболист провел за испанский клуб 55 матчей и отметился 15 голами. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Беневенто» подписал опытного нападающего
Сегодня, 17:25 1
СПАЛ усилился защитником «Аталанты»
Сегодня, 15:11 1
Мусса Соу стал игроком «Бурсаспора»
Сегодня, 14:37 3
«Лестер» объявил о трансфере Фуссени Диабате
Сегодня, 13:40 2
Бечирай стал игроком бельгийского «Мехелена»
Сегодня, 10:21 4
Донован возобновил карьеру, подписав контракт с мексиканским «Леоном»
Сегодня, 09:25 0
Обсудить
Все комментарии
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил MaxForCSKA
сегодня в 19:54
MaxForCSKA:
а можно что то сделать, что б не вводить постоянно эту ссылку
Я в закладки добавил в Хроме, с телефона почти не сижу.
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил Ty4ka98
сегодня в 18:49
Ty4ka98:
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
а можно что то сделать, что б не вводить постоянно эту ссылку
Ty4ka98
Ty4ka98 ответил Sleiter
сегодня в 17:31
Sleiter:
ссылка на старую версию есть?
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Давуд
Давуд
сегодня в 17:24
Старый сайт был на много лучше
Sleiter
Sleiter
сегодня в 17:16
ссылка на старую версию есть?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил MaxForCSKA
сегодня в 17:15
MaxForCSKA:
почему соккера перестал конкретно писать, кто перешел, почему я должен заходить на новость, что б узнать кто это
Ты прав.На то ясно о ком.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 16:54
почему соккера перестал конкретно писать, кто перешел, почему я должен заходить на новость, что б узнать кто это
Gigante Buono
Gigante Buono ответил Klasse
сегодня в 16:42
Klasse:
А еще какие то неадекваты спорили со мной с пеной у рта, о том, что турецкий чемпионат слабее российского)) Если такие как Туран переезжают туда и даже не в ТОП 3, это значит, что рфпл до турецкой лиги как до китая раком.
Не в Топ 3? Истанбул - вице-чемпион прошлого сезона, а в текущем идет на первом месте и имеет высокие шансы на чемпионство. Да и команда там в порядке: Белезоглу, Клиши, Инлер, Адебайор,Элиа. Так что велика вероятность, что через полгода Туран станет двукратным чемпионом Турции.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:40
Желаю Турану успехов в новой команде
Karkaz
Karkaz
сегодня в 16:39
Был же топ игрок...Куда это всё делось? Барсе надо было раньше его в аренду отдавать.
RMUKMU
RMUKMU ответил Klasse
сегодня в 16:35
Klasse:
А еще какие то неадекваты спорили со мной с пеной у рта, о том, что турецкий чемпионат слабее российского)) Если такие как Туран переезжают туда и даже не в ТОП 3, это значит, что рфпл до турецкой лиги как до китая раком.
В Турции уже нет топ-3, есть топ-4 в один из клубов которого и перешёл Туран.
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 16:29
Удачи Турану!) Отличный игрок!)
Есть медали
Есть медали ответил Klasse
сегодня в 16:25
Klasse:
А еще какие то неадекваты спорили со мной с пеной у рта, о том, что турецкий чемпионат слабее российского)) Если такие как Туран переезжают туда и даже не в ТОП 3, это значит, что рфпл до турецкой лиги как до китая раком.
если игрок вернулся в родную страну, то что, это показатель крутости чемпионата?
Сине-жёлтый крестоносец
Сине-жёлтый крестоносец
сегодня в 16:19
Отпустили наконец таки
Sadjon
Sadjon
сегодня в 16:07
Не получилось ему раскрыть весь свой потенциал в Барсе
Red_team
Red_team
сегодня в 15:55
Крутой игрок был в Атлетико, еще тогда хотел его в МЮ увидеть, жесть как сдулся, аура "аргентинского идола" действует разрушительно для других игроков, скоро Коутиньо перейдет в какой-нибудь чемпионат Узбекистана
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 15:47
Арда Туран прекрасный полузащитник. ..ну не удалось ему закрепиться в Барселоне, всё таки Барселона играет комбинационный футбол, а не силовой или от обороны как Атлетико..удачи ему.
Klasse
Klasse
сегодня в 15:43
А еще какие то неадекваты спорили со мной с пеной у рта, о том, что турецкий чемпионат слабее российского)) Если такие как Туран переезжают туда и даже не в ТОП 3, это значит, что рфпл до турецкой лиги как до китая раком.
ЧЕ ГЕВАРA
ЧЕ ГЕВАРA
сегодня в 15:29
Ура)) избавляемся от балласта))
Продать бы ее Андре Гомеша и все))
mavrid05
mavrid05
сегодня в 15:26
Арда шикарно играл даже наверно больше забил этих вместе взятых Ракитич Инеста Гомеш и Самеду
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 15:22
Удачи Турану!
Artuom
Artuom ответил Брулин
сегодня в 15:07
Брулин:
55 матчей, когда успел только... но вообще явно друг другу не подходили клуб и Арда, удачи ему в Турции.
Были матчи когда его выпускали на позиции Неймара и Туран отлично себя проявлял, и забивал, и ассисты делал... Выпускали просто редко. Так что тут больше вопросов к тренерам которые не использовали, а не к игроку.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:07
Распродажа.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 15:06
55 матче 15 голов.Вполне приличный показатель. Эх Арда помнится как начал прошлый сезон и забивал и играл. А потом начал играть даже хуже чем после полугодичного простоя......
Аренда на 2.5 года..... Мда....
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 15:04
Истанбул - клуб контрастов)
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев ответил Антибиотик111
сегодня в 15:04
Антибиотик111:
У сокера такие глупые щаголовки пошли..
Если б только заголовки...
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 15:01
У сокера такие глупые щаголовки пошли..
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 15:01
Остался бы в Атм,и дальше был бы лилером,а в барсе загубил свой талант.И уже в 30 потерялся.
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Romeo 777
сегодня в 14:58
Romeo 777:
Не особо понятно на что рассчитывал переходя в Барселону, не их типажа игрок.
попробовать стоило, иначе потом жалел бы
ARMENIAN
ARMENIAN ответил Алсидес Гиджиев
сегодня в 14:58
Алсидес Гиджиев:
А нельзя заголовки по-человечески писать, а не в стиле жёлтой прессы?
людям интереснее будет если будет вероятность что Месси перешёл в Трабзонспор)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100