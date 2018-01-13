Алдервейрелд отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»

По данным источника, защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд отказался от предложения продлить контракт с клубом.



Сообщается, что руководство английского клуба уверено, что сможет удержать 28-летнего футболиста в команде. Действующее соглашение игрока рассчитано до 2019 года. Однако сам игрок отказался продлевать контракт со «шпорами», несмотря на то, что ранее Тоби высказывал свое недовольство из-за маленькой заработной платы. Ожидается, что стороны найдут компромисс, а Алдервейрелд продолжит карьеру в «Тоттенхэме».