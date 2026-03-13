Соболев: «Если забью „Спартаку“, буду праздновать»

Форвард «Зенита» заявил, что отпразднует гол в ворота «Спартака», если сумеет отличиться в предстоящем матче чемпионата России. Игра состоится 14 марта. Ранее Соболев защищал цвета москвичей с 2020 по 2024 год.

Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем «Зенит». Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель «Спартак». Я провел в нем немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун. Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю. Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков «Зенита». Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли. Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из «Крыльев» перешел в «Спартак»: не праздновал только первый гол в ворота самарцев.