Соболев: «Если забью „Спартаку“, буду праздновать»

вчера, 22:43
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак16:00 Не начался

Форвард «Зенита» Александр Соболев заявил, что отпразднует гол в ворота «Спартака», если сумеет отличиться в предстоящем матче чемпионата России. Игра состоится 14 марта. Ранее Соболев защищал цвета москвичей с 2020 по 2024 год.

Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем «Зенит». Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель «Спартак». Я провел в нем немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун. Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю. Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков «Зенита». Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли. Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из «Крыльев» перешел в «Спартак»: не праздновал только первый гол в ворота самарцев.

Селюк: «Никто не может сказать, где Кахигао вообще работал»
Вчера, 22:23
Соболев: «Я больше не буду пытаться вести себя поскромнее»
Вчера, 20:00
Юран о Гусеве: «Нужно спокойно дать тренеру работать»
Вчера, 15:32
Юран отметил организацию и улучшение обстановки в «Динамо»
Вчера, 14:49
Сычев о «Локомотиве»: «Команда находится в чемпионской гонке»
Вчера, 11:30
Семин думает, что матч «Зенит» — «Спартак» будет непредсказуемым
Вчера, 11:30
Валерыч
сегодня в 03:51
Ещё недавно клялся в любви и преданности "Спартаку", изображал из себя патриота спартаковского клуба, а теперь будет праздновать голы в ворота "Спартака (!) В народе таких называют лицемер и перевёртыш.
Байкал-38
сегодня в 03:36
Спартак это всего лишь бренд и с Соболевым трудно не согласиться.
Байкал-38
сегодня в 03:29
Соболев красава!!!
Помню как в бытность игрока Спартака мы его "дельфином" и "деревом" называли, а спартачи его защищали.
Думаю они голы Соболева вместе с ним должны праздновать.
Kosmos58
сегодня в 02:04
Дельфин, лучше бы промолчал!.
Red blu
сегодня в 01:01
Соболев тоже хочет забить, как Динамовцы пять штук.
lazzioll
сегодня в 00:45
какое-то очень подозрение что его и на поле то не пустят, там джоны играют. или травма у кого из основы, я не слежу?
просто Tomson
сегодня в 00:25
ключевое слово - Если?
albucid
вчера в 23:39
Соболев: "Если забью Спартаку, то буду праздновать, а если не забью, то тоже буду праздновать. Ибо, футбол - это праздник, который всегда с тобой, пока ты на контракте у Зенита!"
Futurista
вчера в 23:29
Варвар7
вчера в 23:23
Так Саня "гоп" сказал - посмотрим как он будет прыгать...)
particular
вчера в 23:12
Смена раздражителя прекрасный повод для ликования, - тем более, что дань уплачена :)
sihafazatron
вчера в 23:09
Соболев: «Если забью „Спартаку“, буду праздновать 3 года»
Bad Listener
вчера в 22:53, ред.
"Праздновать буду но соломку подстелю заранее". Надо только понимать что это не празднование своего успеха будет, а празднование неудач селекции Спартака, одну из которых зовут Максименко.

Парадоксально но сейчас очевидно что Федун в целом со Спартаком поступал лучше чем нынешние рулевые, при нынешнем руководстве Спартак окончательно превратился в рекламное табло на обочине без намёка на футбол. Приходится Сане теперь уважать его не как футбольный клуб а как бренд.
Гость
